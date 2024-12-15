Как жители Актау встретили первый снег

Обильное выпадение снега сегодня, 14 декабря, подарило горожанам ощущение настоящей зимы. Как провели субботу жители Актау, в фоторепортаже корреспондента Lada.kz.

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Хочется начать со стихотворения Афанасия Фета: «Чудная картина, как ты мне родна…» и продолжить песней «Снег кружится, летает, летает…» или «Такого снегопада…».

Снег сегодня по-настоящему порадовал жителей Актау. Такое обильное выпадение осадков редко наблюдают горожане.

Радости детей и взрослых нет предела

Многие вышли на улицу с санками и вдоволь катались весь день.

Две собеседницы в войлочных шапках в этническом стиле встретились нам по пути.

Тем временем коммунальные службы работали, не покладая рук. Люди расчищали тротуары и автодороги для комфортного передвижения горожан.

Порой тучи сменяли белогривые облака, временами сияло яркое солнце.

Добросовестно несли службу и водители спецмашин, занимающихся посыпкой и очисткой проезжей части.

Оригинальную фотозону с новогодним настроением создал один из отелей города.

Прогулка по снежному покрову давала ощущение настоящей зимы.

Сегодняшний снег скрасил мрачный облик городской администрации.

Животные не меньше удивлены редкому для Актау природному явлению.

Влюбленная парочка не пожалела, что вышла на прогулку по городу. Они были изумлены такой чарующей погоде.

Вечерняя прогулка на санках.

Уж вечер, но еще вьюжит.

И как часто бывает в Актау, уже завтра, 15 декабря, прогнозируется плюсовая температура +4°C, а также мокрый снег. Стоит отметить с некоторым сожалением, в этом году детворы на улицах было в разы меньше, чем в прошлые годы.