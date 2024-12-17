Жителей Актау приглашают посетить «Спектакль в танце» в честь 20-летия шоу-балета «Восторг»

В этом году шоу-балет «Восторг» отмечает 20-летний юбилей. Коллектив, основанный в 2004 году во Дворце культуры имени Абая, праздновать будет, конечно же, на сцене. Жителей Актау приглашают присоединиться к юбилею и посетить «Спектакль в танце» - шоу, которое приоткроет занавес в творческую мастерскую, и расскажет, как «рождаются» новые постановки.

Шоу-балет «Восторг»

Шоу-балет «Восторг» появился в культурно-досуговом комплексе имени Абая как необычный ансамбль танца, в котором занимались уже не дети, а взрослые профессиональные танцоры. Уникальные постановки хореографа и руководителя балета Тамары Пихтеревой, а также мастерство участников группы сразу сделали «Восторг» одним из узнаваемых танцевальных ансамблей региона.

За годы своего существования команда создала десятки танцевальных номеров, среди которых такие яркие постановки, как: «Рандеву», «Поэма о любви», «Беспризорники», «Тропикана» и многие другие. Каждый номер заключал в себе не просто набор движений, но и душу команды.

Танцы, которые исполнял «Восторг» все эти годы - очень разнообразные. Они, как маленькие бусинки в большом колье нашего творчества - яркие, неординарные, вызывали у зрителя истинный восторг. За 20 лет, которые существует коллектив, мы продолжаем много трудиться, работать над совершенствованием своего мастерства, создавать все новые и новые интересные композиции, поэтому можно смело сказать, что название «Восторг», которое я придумала 20 лет назад, оправдало себя на все сто процентов, - говорит Тамара Пихтерева.

Тамара Пихтерева, руководитель шоу-балета «Восторг»

Коллектив был уникален еще и тем, что он стал трамплином для многих воспитанниц Тамары Александровны в мир профессионального танца. Вырастая из детских подгрупп ансамбля танца «Ритм girls», которым также руководит Тамара Пихтерева, девочки получали возможность работать в «Восторге». Переемственность поколений сделала коллектив настоящей семьей. И, глядя на взрослых коллег, буквально каждая малышка из детского коллектива мечтала однажды оказаться на месте участниц шоу-балета.

Обучаясь в «Ритм girls», девочки проходили школу эстрадного танца. Узнавали именно моё направление танцев, которое я когда-то для себя нашла. Я, учась сама, и обучая своих воспитанниц, старалась передавать им свои знания. И, получая их, мои ученицы, действительно, становились профессионалами. А, переходя уже во взрослый коллектив «Восторг», они демонстрировали этот профессиональный уровень и многолетнюю подготовку, чтобы, имея такие навыки, с достоинством называться артистами профессионального коллектива, шоу-балета «Восторг», - рассказывает Тамара Пихтерева.

За долгие годы работы Тамара Александровна воспитала сотни танцоров, многие из которых продолжают сегодня ее дело. Даже те, кто ушел в другие сферы деятельности, по словам хореографа, все равно остаются благодарными миру танца за друзей из коллектива, любимое хобби и прекрасные воспоминания от творческого прошлого.

Танец дает очень много человеку! Это эмоции, физическое развитие, музыкальность, умение самовыражаться, стремление стать лучше, пластичнее, артистичнее, трудолюбивее, и многие других качества танец воспитывает в детях. Многие из моих девочек прошли эту школу с совсем юных лет. Они начинали заниматься с трёх, с пяти лет. И, пройдя уже определённую методику обучения, девочки в нашем коллективе попадали из младшей группы в среднюю, затем в подростковую, в юношескую, и уже во взрослый коллектив. Это большой опыт – уметь вести себя на сцене, передавать в танце образы, которые придумал хореограф. Я старалась, чтобы во всех моих танцах всегда были сюжеты, и стремилась воспитать в каждой девочке не только артистизм, но и умение передавать эти образы зрителю, - говорит Тамара Пихтерева.

Шоу-балет «Восторг» неоднократно принимал участие в различных городских концертах. Были, как говорит руководитель танцевальной группы, и очень необычные площадки для выступлений. Однажды танцорам довелось выступать на корабле, где встречали делегацию гостей из других стран. Хореограф вспоминает, что было довольно сложно танцевать на каблуках во время движения морского судна, но все прошло на «ура!».

Была прекрасная погода: солнце, море, морской бриз. Мы исполняли наши танцы: «Поэма о любви», «Тропикано» и «Ветер надежды». Было очень красиво на фоне моря. Еще очень сильно запомнилось выступление перед нашим первым президентом Нурсултаном Назарбаевым. Тоже была необычная обстановка, очень все было строго и солидно. Приехали также и артисты российской эстрады. Мы очень переживали и волновались, все-таки встречали первое лицо государства, но мы отлично справились, - говорит Тамара Пихтерева.

А вот любимыми хореограф называет выступления на уличной сцене. Когда насладиться творчеством артистов могут как можно больше зрителей.

Раньше концерты часто проходили возле КДК «Абая». И всегда, когда играла музыка наших танцев, народ подходил, смотрел, бурно аплодировал. И мы были просто счастливы. Для нас это и есть настоящее признание, - говорит преподаватель.

По словам хореографа, несмотря на то, что своим мастерством она делиться с ученицами уже много лет, Тамара Александровна мечтает еще многое сделать для зрителя и воспитанниц.

Я еще чувствую желание передавать свой опыт. И сама я еще буду танцевать, и являться стимулом для своих девчонок. Они меня тоже вдохновляют, а я буду вдохновлять их. Я вошла в этот прекрасный мир танца в два с половиной года, и все эти годы я в нём живу. И другой я себя уже не представляю. Отдельно от танца, от хореографии, от своих учеников я себя просто не вижу. Также я немного пишу стихи и пою песни. Вот и в нашем юбилейном концерте я буду показывать не только свои хореографические умения, - говорит Тамара Александровна.

Предстоящий концерт, посвященный 20-летию «Восторга», пройдет в КДК имени Абая 22 декабря в 19.00. Балетмейстер говорит, что зрители смогут не только насладиться хореографическим искусством, но и узнать немного о танцевальной «кухне» изнутри.

Концерт я назвала «Спектакль в танце». Это будет рассказ о профессии хореографа, о том, как рождается танец в моей творческой мастерской. Я немножко приоткрываю двери своей «кухни», где показываю, как готовится вкусное и прекрасное блюдо под названием «Танец». И что нужно для того, чтобы танец появился и «пришёл» на сцену, и стал для зрителей каким-то необыкновенным, запоминающимся, оригинальным, вызывая, опять же, у них восторг. В этом концерте я выступаю в роли мастера-ведущей, и показываю, и рассказываю о том, как происходит рождение танца, раскрываю свои методы постановки танца. Например, какой первый ингредиент в моем блюде? Для меня это вдохновение. Второй ингредиент – это, конечно, музыка. И так далее. Поэтому приглашаем вас, дорогие жители, увидеть наш спектакль. Хотелось бы, чтобы зрители поддержали нас, и пришли к нам в гости на наш праздник, ведь мы для вас стараемся и не можем оставаться в стенах репетиционного зала. Нам нужна сцена, нам нужны зрители, - говорит Тамара Пихтерева.

В концерте будут участвовать девочки, которые пришли в этот необыкновенный мир совсем маленькими и остались в нем на долгие годы. Воспитанницы Тамары Пихтеревой признаются, что руководитель влюбила их в жанр под названием «танец» навсегда.

Мне было шесть лет, когда я пошла в первый класс, и параллельно мама отдала меня в «Абай» на танцы. Она выбрала моего хореографа Тамару Александровну, и я очень благодарна, что тогда попала именно к ней. В коллективе мы росли и развивались, учили очень много постановок, и уже через полгода я стояла на большой сцене. Для меня, маленького ребенка, это были незабываемые впечатления. Закончив школу, я уезжала учиться, но через 6 лет вернулась обратно в танцевальную семью, потому что меня все это время тянуло на танцы. И я хочу сказать большое спасибо Тамаре Александровне за всё, что сегодня у нас есть: за моих любимых подруг из коллекива, с которыми я до сих пор общаюсь и поддерживаю связь, несмотря на то, что кто-то из них уже не танцует с нами. За те эмоции, которые испытываешь каждый раз, выходя на сцену. Это больше, чем просто коллектив, для нас это действительно вторая семья, - говорит Юлия Верхошинская.

Участницы ансамбля танца «Восторг» говорят, что здесь, в стенах дворца культуры, забываются все проблемы и поднимается настроение, стоит только переступить порог ДК.

Я хожу на танцы уже более 12 лет. Пришла в коллектив к Тамаре Александровне, когда мне было всего 5 лет. Я помню, как наш руководитель воодушевлённо рассказывала и показывала движения, когда мы были совсем малышками, помню все наши первые выступления на сцене, и в какой-то период я уходила с танцев, но со временем я поняла, что меня тянет к эстраде, тянет назад, в эту творческую атмосферу, и я без нее уже не могу. Так я вернулась обратно на танцы. И ни капельки не пожалела об этом. Я очень благодарна нашему руководителю за то, что сегодня мы, как семья, и имеем возможность самореализовываться, - говорит Илаха Наджафарова.

Разделить радость с артистами зрители смогут 22 декабря в 19.00 в культурно-досуговом комплексе имени Абая. Билеты в кассах (стоимость 2 тысячи тенге).

Мы изо всех сил стараемся, несмотря на трудности, на плохое самочувствие, на какие-то еще разные моменты в жизни, создать для наших зрителей праздник, подарить им эмоции, радость, ощущение приятных впечатлений. Вот поэтому нам важно, чтобы зрители пришли к нам в гости и посмотрели на наше мастерство. Мы очень ждем вас к нам в гости и будем рады видеть всех, - говорит Тамара Пихтерева.

Алина Иванова