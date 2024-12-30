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30.12.2024, 17:38

Готовим и считаем: во сколько обойдется актаусцам салат «Оливье»

История в фотографиях 0 981 Сергей Кораблев

В преддверии Нового года Змеи корреспондент Lada.kz приготовил традиционный салат, который мы ежегодно привыкли видеть на праздничном столе, а также подсчитал, во сколько он обойдется.

Фото автора
Фото автора

Не спрятаться и не скрыться от праздничной суеты. Вот и у нас сегодня посвящение салату «Оливье», который ассоциируется прежде всего с Новым годом. Начнем с того, что «Оливье» изначально имел совсем иной рецепт. Оригинальный салат появился в 1860-х годах и носит имя своего автора - шеф-повара Люсьена Оливье. Представив этот салат в московском ресторане «Эрмитаж», салат стал пользоваться большим спросом. В состав «Оливье», кстати, входили телячий язык, рябчики, раки и многое другое. Репутация салата росла, а деликатесные ингредиенты заменялись доступными. Так что нынешний «Оливье» приготовить намного проще и дешевле. 

Два ресторана в Актау вызвались помочь приготовить на камеру оригинальный салат «Оливье» до праздника, но, к сожалению, из-за их загруженности, это не удалось.

Осталось теперь сделать этот салат самому, и посмотреть, в какую сумму он обойдется.

Помочь в приготовлении согласилась студентка колледжа иностранных языков София. Она внесла креатив на этапе завершения приготовления, который мы покажем в конце фоторепортажа. Ну, что ж, приступим. 

Приготовили «Оливье» на пять персон, рассчитав в правильных пропорциях все необходимые ингредиенты.

Использовали 375 граммов докторской колбасы, которая нам обошлась в 1235 тенге.

Добавили 375 граммов соленых огурцов. Цена – 606 тенге.

Зеленый горошек - 187 граммов стоимостью 633 тенге.

 4 куриных яйца за 280 тенге – 260 граммов.

Картошки нам понадобилось 560 граммов (157 тенге).

Моркови 100 граммов (25 тенге). Кажется, совсем скудно, но на самом деле пропорция играет большую роль, и в данном случае моркови вполне достаточно.

Заправим все смешанные ингредиенты 100 граммами майонеза (191 тенге).

А потом моя помощница София решила заморочиться и выложить «Оливье» в виде змеи. При этом сверху «пресмыкающееся» было покрыто «чешуей» из тонко нарезанных огурцов, а также оливок.

Салат весом  2 килограмма нам обошелся в 3127 тенге

В супермаркетах и магазинах средняя цена за килограмм в пределах 1600-1900 тенге. У нас же килограмм обошелся в 1663 тенге.

Ну, и на прощанье, завершая оливьетворческий процесс, пожелаем радости, счастья и любви.

Всем салата!

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