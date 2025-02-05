Как в болоте: жители пригорода Актау борются с затоплением домов

Насущной проблемой для жителей жилого массива «Арай» в селе Атамекен стало затопление их участков и находящихся там жилых домов. Люди устали бороться с постоянными наводнениями и обратились к корреспонденту Lada.kz , который лично ознакомился с ситуацией. Местная администрация, в свою очередь, отчиталась, что борется с проблемой.

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Как рассказывают жители улицы Кызгалдак, вода скапливается со всех улиц на их участках, так как они находятся в низменности. Также «лазейку», вероятнее всего, вода нашла под землей.

И так всю зиму, особенно после осадков, вода чуть ли не по колено. Сельский акимат ежедневно по несколько раз обеспечивает откачку ассенизационными машинами. И эту воду сливают в озеро Малая Оймаша (Мертвое озеро – прим.автора), - говорят сельчане.

Хозяев нескольких домов корреспондент Lada.kz застал на месте.

На сегодня, 4 февраля, дом №44 утопает в воде.

Аналогично страдает и соседкий участок.

Остается назвать только болотом.

Владелец частного дома №43, подняв линолеум и доски, показал, что вода затопила весь подвал.

Запах, и правда, неприятный.

На другом участке в доме №6 жильцы уложили доски, чтобы не оказаться в «пучине».

В одном из дворов из-за влажности разросся камыш.

Жильцы дома №6 прошлым летом только сделал ремонт, а уже во всю осыпается шпатлевка.

Образовалась сырость. Нужно отметить, что здесь проживают маленькие дети дошкольного и школьного возраста.

В 2005 году, рассказывают жители, здесь был дренажный канал, но его со временем закопали, из-за чего их постоянно топит.

Некуда деться, здесь низменность. А вся причина в том, что отсутствует должная дренажная система, - заявляют люди.

В акимате Мунайлинского района корреспонденту Lada.kz рассказали о проводимых работах по отводу дождевых и грунтовых вод.

В период весенне-зимних осадков и повышения уровня грунтовых вод наиболее подвержены подтоплению дома несколько жилых массивов, в частности «Арай», «Болашақ», «Көктем», «Туған ел» и «Шағала». Кроме того, в этих жилых районах имеются подземные источники воды. В настоящее время здесь установлено 14 водооткачивающих устройств. Круглосуточно осуществляется перекачка воды в озеро Малая Оймаша по трубопроводу протяженностью 2500 метров, - приводят данные в сельском акимате.

В этом году, заверяют чиновники, дополнительно сформирована смета на установку четырех дренажных систем. Разрабатывается бюджетная заявка.

В целях ликвидации последствий обильных январских дождей с 17 января и по сегодняшний день с помощью спецтехники в безопасную зону вывезено в общей сложности около 2100 кубометров воды. Жизнедеятельность села находится на постоянном контроле местной администрации. По обращениям жителей оперативно принимаются конкретные решения и реализуются необходимые меры, - подытожили чиновники.

Продолжаются работы по транспортировке грунтовых вод в безопасную зону.