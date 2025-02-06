Слушания по повышению тарифа на тепло: у жителей Актау осталось много вопросов

Корреспондент Lada.kz 4 февраля посетил общественные слушания, связанные с рассмотрением проекта тарифов на услугу по производству тепловой энергии на 2025-2029 годы. В ходе мероприятия многие волнующие вопросы рядовых горожан остались без ответов компетентных лиц. Подробнее об обстановке – в материале издания.

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В стенах Дома дружбы во вторник, 4 февраля, прошли публичные слушания по рассмотрению проекта тарифов на услугу по производству тепловой энергии на 2025-2029 годы.

Хотелось бы сразу прояснить, что общественные слушания по повышению тарифа на теплоснабжение проходили в будний день, в 16:00 часов, когда горожане преимущественно находятся на рабочих местах. Микрофон для участников мероприятия спустя время перестал работать, организаторы сослались на севшую батарейку. У всех же четырех спикеров эти устройства работали исправно. Людям в попытках получить ответы на свои вопросы приходилось чуть ли не выкрикивать. А в соседнем зале Дома дружбы в это же самое время громыхала музыка, которая мешала присутствовавшим.

Больше половины мест пустовало по уже вышеназванной причине.

Основная категория присутствовавших – это представители ТОО «МАЭК».

Начнем с того, что работники предприятия высказались о физическом износе основного оборудования МАЭКа. На 1 января 2025 года показатель составляет 81,7%. На 1 января 2024 года эта цифра была 80,4%.

Директор общественного объединения «Мангистауское областное общество по защите прав потребителей» Никар Рафикова отметила, что тарифы по теплу для конечного потребителя на слушаниях были указаны только с учетом наличия ОПУТ (Общедомовых приборов учета теплоэнергии – прим. авт.).

Вы показываете слайд с приборами учетов, а как выглядит картинка для потребителей без них? Не секрет, что во многих домах приборов учета тепла нет. И непонятно, когда эти приборы учета тепла будут установлены услугодателями. Рост тарифа с приборами учета составляет 84%, а без прибора будет то же самое?, - спросила Никар Рафикова.

Активист города Лариса Перминова также запросила у представителей энергокомбината алгоритм оплаты услуги для части населения, у которой нет ОПУТ. Специалисты пообещали ей его предоставить, но при личной встрече.

Общественники задали вопрос и по горячей воде.

Температура в дома подается выше 60 градусов. Мы не можем пользоваться ею, не разбавляя холодной водой. Если горячую воду будут подавать по норме, то мы будем замерзать. Ресурсы подаются с более высокими параметрами, чем предусмотрено санитарными правилами. Когда начнете руководствоваться этим нормативным документом? На сегодняшний день по горячей воде мы переплачиваем. Мы не первый год поднимаем этот вопрос, - сказала общественница.

Директор департамента по эксплуатации ТОО «МАЭК» Ерболат Ибрагимов в ответ на это заявил, что по нормативам горячая вода должна быть не менее 60 градусов и не более 75. С его слов, далее более детальная регулировка должна осуществляться обслуживающими организациями.

Тогда у общественницы возник еще один вопрос, а именно: на каком основании регулировкой качества ресурсов МАЭКа должны заниматься обслуживающие организации. Внятного ответа Никар Рафикова не получила.

Нужно отметить, что присутствовавших на слушаниях возмутила ситуация, в которой население оплачивает за горячюю воду и отдельно за тепло в ней.

В других регионах указывают в графе «Горячая вода» определенную цену. У нас же горячая вода, еще и тепло в ней. Это абсурд какой-то! Нужно что-то менять. Отсюда получается бешеная цена. Нет такого нигде. В этом обман, - возмущается активист и общественник города Лариса Перминова.

Представители ТОО «МАЭК» предложили общественнице обсудить данное положение дел при личной встрече.

Еще один вопрос поступил от местного жителя Саяна – он касался теплосчетчиков.

В свое время «МАЭК» презентовал программу установки теплосчетчиков для жилых домов. Народ вам вернул эти деньги. Но счетчики не работают, они не опломбированы. После того, как люди выплатили деньги, «МАЭК» должен был провести госпроверку и передать устройства на баланс жителей. Почему «МАЭК» не вернет эти деньги или не установит новые теплосчетчики? Дважды, получается, люди переплачивают. Этот вопрос не решается уже шесть лет. На «МАЭКе» уже поменялась куча директоров, куча руководителей отделов, но вопрос не решается. Когда эти счетчики заработают? Верните жителям эти деньги с учетом инфляции, которая произошла за последние 10 лет, - потребовал житель Актау.

Он также отметил, что скоро закончится зима, однако должного уровня теплоснабжения население так и не получило. Работники МАЭКа признали проблему и сообщили, что в этом направлении разрабатываются проекты по строительству новых котельных. Сроки пока не озвучены.

В свою очередь заместитель директора департамента маркетинга и сбыта ТОО «МАЭК» Максим Ашифин заверил, что по направлению счетчиков на текущий момент ведется анализ.

В течение двух месяцев будет выбрана компания, которая займется обслуживанием, проверкой, заменой и наладкой приборов учета. Все работы будут проводиться за счет ТОО «МАЭК», - заверил Максим Ашифин.

Была поднята и тема перерасчета за потребление тепла. По словам одной из местных жительниц, отопление в ее доме в 14 микрорайоне дали лишь 28 октября, но перерасчет за 10 дней так и не произвели. Она обращалась к чиновникам, но безуспешно. Только после этого представители энергокомбината записали ее адрес и контактный телефон, пообещав разобраться в проблеме.

Люди отметили, что подобных жалоб от населения много.

Почему страдают потребители? Это нарушение Закона о защите прав потребителей. Помимо материального, люди несут и моральный ущерб. Пора привлекать ответственных лиц к ответственности, - сказала активистка Никар Рафикова.

В ходе мероприятия была затронута тема убытков ТОО «МАЭК» от производства тепловой энергии за 2024 год. Директор департамента экономики ТОО «МАЭК» Адилет Абдигалиев сообщил, что их сумма составляет три миллиарда тенге. По его словам, убытки, в основном, предприятие терпит из-за увеличения цен на ГСМ, топливо и материалы.

К слову, за период с 2020 по 2024 годы у МАЭКа сложились убытки в размере 11,1 миллиарда тенге.

Также специалистами была продемонстрирована доля затрат в структуре тарифа на тепловую энергию. Исходя из этого, тариф в 2025 году будет составлять 5780,39 тг/Гкал.

Стоит отметить, что на мероприятии много вопросов от людей остались без ответа от компетентных лиц, однако представители предприятия пообещали их разрешить.

Тариф будет утвержден с 1 апреля.

Дифференцированные тарифы с 2025 по 2029 годы.

Сумма инвестиций на капитальный ремонт с 2025 по 2029 годы составит 895 372 тенге.

Напомним, повышение тарифов на питьевую воду уже начало действовать с 1 февраля 2025 года. Новый порядок начисления объяснили в ТОО «МАЭК».