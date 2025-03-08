8 Марта: праздничная суета в Актау в фоторепортаже Lada.kz

В Международный женский день корреспондент Lada.kz показал праздничную атмосферу, царящую в Актау.

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До полудня город был окутан тишью. Горожан можно было наблюдать лишь у цветочных магазинов.

Оживленности на лицах мужчин мы не увидели. Многие, судя по разговору, удивлены завышенными ценами. Некоторым цветы были не по карману, приходилось брать скромные букеты для своих дам.

Тем не менее, каждый старался сделать приятное своим возлюбленным.

Кроме Международного женского дня должен быть наш казахстанский национальный женский день с другой датой. А, вообще, желаю ценить друг друга, дарить подарки или просто комплименты, замечать хорошее в этом неидеальном мире, - делится местный житель Еркебулан.

После полудня город оживился. Желающие торопятся купить букеты для своих родных и близких.

Этот день приносит многим улыбки и теплые воспоминания.