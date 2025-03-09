Шеф-кондитер Абрамовича теперь творит в Актау

Герой материала – шеф-кондитер Екатерина Круцкая, работавшая в заведениях у мультимиллиардера Романа Абрамовича и сына кинорежиссера Никиты Михалкова. По воле судьбы в конце 2022 года девушка оказалась в Актау, где спустя время встретила свою половинку. Екатерина Круцкая планирует осесть в Актау и заниматься своим любимым делом – изготовлением тортов, пирожных, десертов и разработкой собственных рецептов.

Фото из архива Екатерины Круцкой

От приятелей я услышал, что в городе живет девушка, которая работала у Романа Абрамовича и сына Никиты Михалкова – ресторатора Степана Михалкова. Я не мог не напроситься в гости.

Начнем с того, что Екатерина Круцкая родилась в Кульсары, где окончила школу №9. В 2018 году она получила специальность кондитера-оформителя в Атырауском колледже сервиса.

В начале 2019 года к ней поступило предложение попробовать себя как специалиста в Москве. И, так, по воле судьбы, в 20 лет она оказалась там. Тогда девушка осознала, что означает фраза «Москва слезам не верит». Начала она свою карьеру, работая выездным кондитером на мероприятиях.

В Москве очень большая конкуренция и, конечно, я испытывала страх при каждом новом собеседовании. В первое время работала с командой выездным кондитером в одном из отелей Подмосковья. После чего мы с партнером открыли небольшой греческий ресторан. Наняли дизайнера, который воплотил картинку из нашей фантазии в реальность. Это было семейное заведение, куда посетителям хотелось возвращаться снова. Увы, но спустя 4-5 месяцев ввели локдаун из-за коронавируса, после чего нам оставалось работать либо на доставку, либо закрываться. На этом история греческого ресторанчика закончилась, и мы приняли решение закрываться, - рассказывает героиня материала.

Спустя время Екатерина решила пройти собеседование у ресторатора Степана Михалкова, куда ее успешно приняли на должность кондитера в только что открывшееся заведение «Гранд Кафе 12», которое располагается в усадьбе Замятина-Третьякова в Москве.

Проработав семь месяцев в этом заведении, «набив руку», она предпочла попробовать себя на вакантную должность кондитера в ресторане гольф-клуба «Сколково», принадлежащему Роману Абрамовичу. Впервые на встрече с работодателями у нее взяли отпечаток пальца. Как оказалось, с помощью него на входе терминал фиксировал время прихода и ухода сотрудника на рабочее место. Тем самым велся учет времени, из чего и вытекала заработная плата.

Не хватит слов описать, какую красоту я видела каждый день, направляясь в цех. Работа приносила сплошное удовольствие, а еще кормили как в ресторане, - с радостью вспоминает Екатерина.

Здесь она готовила классические десерты и кето-десерты без сахара, они как раз-таки довольно сложны и прихотливы в приготовлении.

Наши десерты могли попробовать не только клиенты гольф-клуба, но и сам Роман Абрамович. Помню как-то мы в спешке готовили блинный торт для диеты кето, чтобы успеть передать ему в самолет, - говорит Екатерина.

Кстати, оттуда она привезла рецепт того самого шоколадного тарта из Италии, который одно время поставляла в кондитерские Актау.

Спустя четыре месяца ей позвонили из ресторана Степана Михалкова и предложили вернуться уже на должность шеф-кондитера через дегустацию. Ранее ее же проводила специалист, окончившая престижную кулинарную школу в Париже «Le Cordon Bleu». Но ее десерты, как Екатерине призналось руководство, не впечатлили.

Первые мои эмоции – это страх. Ведь мне всего 21 год и нет большого опыта. Я училась в обычном заведении, когда в Москве так много конкуренции. Прежде мне необходимо было разработать десерты для дегустации, десертную карту, создать шесть десертов европейской кухни. На дегустации была семья Михалкова и это было самым волнительным моментом, ведь мне предстояло услышать либо жесткую критику, либо одобрение. Все прошло успешно, все мои десерты не только понравились, но и вошли в меню ресторана. Испытывала я тогда по-настоящему смешанные чувства, как и радость с гордостью, так и страх перед большой ответственностью, - делится девушка.

Так начался путь шеф-кондитера Екатерины, который принес ей много новых знаний, опыта, приятных знакомств с очень талантливыми людьми.

По словам Екатерины, работа была увлекательной. Так, в декабре 2021 года, на фестивале рождественских десертов «Сахарный партер» в Москве, от лица ресторана Степана Михалкова она представила свой шедевр – десерт «Игрушка», в котором ванильный мусс с маскарпоне и стручком ванили и белый шоколад окружают кисло-сладкую начинку из маракуйи и белого вина.

Ее произведение заняло почетное второе место.

Проработав у Степана Михалкова чуть больше года, жизнь в Москве стала складываться для кондитера не в позитивном ключе. Жизненные трудности сподвигли в конце 2022 года прилететь в Актау к своей семье, которая уже переехала в Актау из Кульсары, и обдумать дальнейшие планы.

Кстати, любовь к кондитерскому делу Екатерине привила ее мама.

Екатерина с мамой и родной сестрой

Спустя некоторое время она познакомилась с местным жителем Александром, с которым обрела счастье, и решила остаться в Актау. Они обручились и создали семью.

Муж, глядя на трудности, которые испытывала при приготовлении кондитерских изделий его жена, оборудовал ей целый мини-цех для всех удобств в квартире. Теперь принимать заказы от клиентов стало гораздо проще.

Екатерина работает над созданием новых десертных карт. Прорабатывает вкусности для кофеен и ресторанов, а также контролирует и обучает персонал. Кроме этого, проводит мастер-классы для детей по созданию различных кондитерских изделий.

Эта простая, приветливая и хрупкая девушка на кухне выполняет серьезный объем работы. К тому же ее «раскусили» некоторые рестораны, поэтому готовит она и для них. Екатерина не скрывает, что иногда к концу дня мечтает о том, чтобы лечь в постель и провалиться в глубокий сон.

Благодарности от клиентов ее не просто радуют, отмечает кондитер, но и мотивируют в трудную минуту.

Екатерина не придерживается только лишь традиционных, всеми известных рецептов тортов и пирожных, а придумывает свои собственные, авторские.

Это был первый раз, когда у меня случилась такая головокружительная по вкусовой гамме и ароматам журналистская история.

Действительно, Екатерина – королева в своем деле.