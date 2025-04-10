Актау зацвёл… местами. Фотоистория

Несмотря на скепсис некоторых депутатов мажилиса по поводу озеленения региона, в Актау всё же есть уголки, где, благодаря заботе профессионалов и увлечённых жителей, расцветают даже самые капризные растения. Фотокорреспондент Lada.kz Ольга Ярославская отправилась на прогулку по весеннему городу и заглянула в Ботанический сад, чтобы поделиться с читателями снимками совершенных созданий природы.
Фото: Lada.kz / Ольга Ярославская
В Ботаническом саду в 10 микрорайоне работа кипит. По словам специалистов, в Актау огромный список перспективных растений, которые вполне пригодны для выращивания в климатических условиях региона. Так, например, им удалось приживить софору японскую, ясень согдийский, клен Гиннала, айлант высочайший. И это только малая часть из перечня деревьев, говорят эксперты.
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