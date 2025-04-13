Как православные отмечают Вербное воскресенье в Актау

Православные отмечают Вербное и готовятся к Пасхе, сообщает Lada.kz .

Фото автора

От храма сегодня тянется вереница людей с освященными веточками вербы.

По словам продавцов, веточки этого растения привезены из Шымкента. Маленькая связка стоит 200 тенге, а более крупные - от 500 до 1000 тенге.

Здесь продают и раннюю сирень.

Священнослужители напомнили, что освященные прошлогодние вербы не следует выбрасывать в мусор.

Веточки нужно сжигать или приносить в храм для утилизации.

А вот гостьи из Армении поделились интересной традицией: вместо вербы они делают венки из ивы. В Армении, как и в Апостольской церкви, верующие приходят на Вербное воскресенье именно с венками.

Девушки признались, что венки они делают собственноручно. Спустя год их приносят в церковь и сменяют новыми.

За правопорядком у храма следят полицейские.

Lada.kz поздравляет православных с Вербным воскресеньем. Пусть этот светлый день наполнит ваши дома теплом и радостью. Любви, благополучия и крепкого здоровья!