18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
516.16
584.86
6.25
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
03.05.2025, 12:27

Газовик до мозга костей

История в фотографиях 0 2 108 Лиана Рязанцева

В этом году газовая отрасль Мангистауской области отмечает 55 лет. В честь юбилея и Года рабочих профессий Lada.kz в фоторепортаже расскажет о человеке, в чьих руках живёт огонь – символ ответственности, мастерства и заботы о каждом доме. Он делает возможным простые радости – горячий чай и тёплый дом. Серик Каиргалиев газовик с 30-летним стажем, ветеран боевых действий, душа коллектива и человек с музыкой в сердце.

Фото Ольги Ярославской
Фото Ольги Ярославской

Бытует мнение, что работа аварийной газовой службы проста: набрал номер «104», сказал о запахе газа, и через несколько минут для решения проблемы приехала бригада специалистов. Однако это далеко не так. Чтобы по-настоящему понять, насколько важна и сложна эта профессия, фотокорреспондент Lada.kz Ольга Ярославская и корреспондент Лиана Рязанцева провели один день с аварийной газовой службой. Работа специалистов незаметна, но жизненно важна для каждого из нас.

Вот уже более 30 лет Серик Каиргалиев трудится в газовой отрасли. Он не просто выполняет свою работу — он живёт ею. От его опыта, точности и ответственности зависят тепло, свет и комфорт в домах тысяч семей.

Серик Каиргалиев расказал, что аварийные работы – это не только решение технических задач, но и большая ответственность за жизни людей. Он всегда тщательно проводит инструктажи по технике безопасности и проверяет готовность своей команды к работе, чтобы минимизировать любые риски. Ошибка может дорого стоить.

Коллеги говорят, что Серик Каиргалиев – человек с добрым и открытым сердцем. За внешностью строгого инженера скрывается добрая душа и искренняя забота о людях.

Серик Каиргалиев вспоминает, что в профессию его привел впечатляющий и мужественный образ газовика, а также полное обеспечение спецодеждой, что стало значимым фактором в тот период. Придя в эту сферу после службы в армии, он вскоре осознал, что нашёл своё место.

Одним из самых сложных и запоминающихся моментов для Серика Каиргалиева стала замена газопровода в степи. Работа затянулась на целые сутки из-за проливного дождя. Без еды и в условиях непогоды они продолжали выполнять свою служебную обязанность, чтобы не оставить жителей Актау без газоснабжения. Этот опыт стал настоящим испытанием на выносливость.

Газовикам не приходится выбирать удобное время для работы. В снег, дождь или жару они готовы спуститься в любую яму, где нужно отремонтировать или проверить газопровод.

Наш герой прошёл боевую службу в Афганистане.

За свою отвагу он был награждён множеством медалей и наград. Опыт, выдержка и чувство долга закалили его навсегда. Он знает цену жизни и ответственности.

Но за пределами рабочих будней он раскрывается с другой стороны. Серик всегда в отличной форме, энергичен и подвижен.

Он активно занимается спортом и следит за своим здоровьем.

На вопрос корреспондента, что помогает отвлечься от работы, Серик с улыбкой ответил, что любит музыку и сам сочиняет песни. Он играет на клавишных инструментах, домбре, гитаре и исполняет песни на казахском, узбекском, каракалпакском, русском и таджикском языках.

Он признается, что музыка для него – это не просто способ расслабиться, а настоящая отдушина, через которую он может выразить свои эмоции.

Вне работы Серик Каиргалиев – заботливый и любящий муж и отец.

Вот такие удивительные и настоящие люди живут в Актау – скромные, трудолюбивые и преданные своему делу.

За каждым метром газопровода, за каждым стабильным пламенем в плите стоят люди, которые, несмотря на все трудности, продолжают выполнять свою работу, обеспечивая комфорт и безопасность других. 

Мне досталась очень интересная, но вместе с тем очень серьезная и ответственная работа, требующая полной отдачи, внимательности и сосредоточенности. В жизни каждого человека важно найти то место, где он чувствует себя не просто полезным, а по-настоящему незаменимым. И я уверен, что я его нашёл, - с волнением подытожил Серик Каиргалиев.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Казахстанские семьи получат выплаты на образование детей — 60 МРП на каждогоНовости Казахстана
07.04.2025, 11:30 0

Последние комментарии

< >
Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев
Arzt_MD → Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт
Aqtau_2023 → Знаем мы ваши торги, сегодня продали подешевле, а завтра покупать у России подороже. В промежутке везде откаты и всем жить хорошо.
Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау
Aqtau_2023 → Все всё знают, но конца этому нет. Пока не восстановите смертную казнь, этого не искоренить.
В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы
Vladimir00 → Без дураков знаем что порыв.только почему все время рвется.трубы вроде меняли,новые а опять рвутся.
Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?
Sara19k → они сами решают,что будет растить на их земле