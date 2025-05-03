Газовик до мозга костей

В этом году газовая отрасль Мангистауской области отмечает 55 лет. В честь юбилея и Года рабочих профессий Lada.kz в фоторепортаже расскажет о человеке, в чьих руках живёт огонь – символ ответственности, мастерства и заботы о каждом доме. Он делает возможным простые радости – горячий чай и тёплый дом. Серик Каиргалиев газовик с 30-летним стажем, ветеран боевых действий, душа коллектива и человек с музыкой в сердце.

Фото Ольги Ярославской

Бытует мнение, что работа аварийной газовой службы проста: набрал номер «104», сказал о запахе газа, и через несколько минут для решения проблемы приехала бригада специалистов. Однако это далеко не так. Чтобы по-настоящему понять, насколько важна и сложна эта профессия, фотокорреспондент Lada.kz Ольга Ярославская и корреспондент Лиана Рязанцева провели один день с аварийной газовой службой. Работа специалистов незаметна, но жизненно важна для каждого из нас.

Вот уже более 30 лет Серик Каиргалиев трудится в газовой отрасли. Он не просто выполняет свою работу — он живёт ею. От его опыта, точности и ответственности зависят тепло, свет и комфорт в домах тысяч семей.

Серик Каиргалиев расказал, что аварийные работы – это не только решение технических задач, но и большая ответственность за жизни людей. Он всегда тщательно проводит инструктажи по технике безопасности и проверяет готовность своей команды к работе, чтобы минимизировать любые риски. Ошибка может дорого стоить.

Коллеги говорят, что Серик Каиргалиев – человек с добрым и открытым сердцем. За внешностью строгого инженера скрывается добрая душа и искренняя забота о людях.

Серик Каиргалиев вспоминает, что в профессию его привел впечатляющий и мужественный образ газовика, а также полное обеспечение спецодеждой, что стало значимым фактором в тот период. Придя в эту сферу после службы в армии, он вскоре осознал, что нашёл своё место.

Одним из самых сложных и запоминающихся моментов для Серика Каиргалиева стала замена газопровода в степи. Работа затянулась на целые сутки из-за проливного дождя. Без еды и в условиях непогоды они продолжали выполнять свою служебную обязанность, чтобы не оставить жителей Актау без газоснабжения. Этот опыт стал настоящим испытанием на выносливость.

Газовикам не приходится выбирать удобное время для работы. В снег, дождь или жару они готовы спуститься в любую яму, где нужно отремонтировать или проверить газопровод.

Наш герой прошёл боевую службу в Афганистане.

За свою отвагу он был награждён множеством медалей и наград. Опыт, выдержка и чувство долга закалили его навсегда. Он знает цену жизни и ответственности.

Но за пределами рабочих будней он раскрывается с другой стороны. Серик всегда в отличной форме, энергичен и подвижен.

Он активно занимается спортом и следит за своим здоровьем.

На вопрос корреспондента, что помогает отвлечься от работы, Серик с улыбкой ответил, что любит музыку и сам сочиняет песни. Он играет на клавишных инструментах, домбре, гитаре и исполняет песни на казахском, узбекском, каракалпакском, русском и таджикском языках.

Он признается, что музыка для него – это не просто способ расслабиться, а настоящая отдушина, через которую он может выразить свои эмоции.

Вне работы Серик Каиргалиев – заботливый и любящий муж и отец.

Вот такие удивительные и настоящие люди живут в Актау – скромные, трудолюбивые и преданные своему делу.

За каждым метром газопровода, за каждым стабильным пламенем в плите стоят люди, которые, несмотря на все трудности, продолжают выполнять свою работу, обеспечивая комфорт и безопасность других.