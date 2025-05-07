18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
514.5
582.67
6.35
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
07.05.2025, 16:35

Поезд ушел – мусор остался: почему степи Мангистау превращаются в стихийную свалку

История в фотографиях 0 626 Сергей Кораблев

Несоблюдение элементарных санитарных норм пассажирами железнодорожного транспорта приводит к тревожному росту загрязнения полосы отвода. Степи Мангистауской области все больше напоминают свалку. Ветер разносит мусор на километры, в результате чего страдает природа. Что с этим делать, чтобы решить проблему, пытался разобраться корреспондент Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Бардак начинается уже на самих железнодорожных анциях. Пассажиры нередко оставляют мусор прямо на земле.

В результате цветущие степи, на которых раскинулись железнодорожные пути, оказываются усыпаны полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, окурками, битым стеклом и прочими отходами – наглядным свидетельством безответственного отношения человека к природе.

В пресс-службе АО «НК «КТЖ» сообщили, что в Мангистауской области железнодорожники регулярно проводят уборку полос отвода от мусора. По данным компании, в 2024 году с пассажирских поездов региона было собрано и утилизировано 9 162 тонны отходов. Все собранные материалы, как утверждает национальный перевозчик, направляются на дальнейшую утилизацию в установленном порядке. В апреле, в рамках весеннего сплошного осмотра, началась очередная очистка прилегающих территорий.

Депутат Мажилиса РК Ажар Сагандыкова и член Общественного совета при Министерстве экологии Дмитрий Калмыков заявляют, что Экологический кодекс требует доработки, а борьба с мусором должна вестись «методом кнута» – усилением штрафов и введением строгого видеонаблюдения в вагонах. По их мнению, нужно больше работать с экологическим сознанием граждан.

Эксперты считают, что для предотвращения выброса мусора из окон поездов необходимо обеспечить их постоянное закрытие. Однако, в жару, которой славится, в частности, Мангистау, это может обернуться проблемой для пассажиров. Ведь далеко не всегда в поездках работают кондиционеры. 

Полиэтиленовые упаковки от постельного белья, гигиенических и чайных наборов нужно вовсе исключить, уверяют спикеры. Поскольку и они нередко оказываются выброшенными из окон.   

Эксперты обращают внимание, что проводникам приходится вывешивать в вагонах мусорные мешки, так как бак для отходов в поездах слишком мал. А из-за отсутствия мест для складирования работники пассажирских перевозок нередко выбрасывают эти мешки на ж/д пути во время следования. 

Чтобы решить этот вопрос, специалисты предлагают увеличить количество контейнеров для раздельного сбора мусора в поездах, ввести контроль сдачи отходов на станциях, а также развивать переработку пластика.

Эффективные подходы к борьбе с мусором на ж/д путях демонстрируют Швеция, Нидерланды и Германия. Здесь регулярно проводится уборка вдоль полосы отвода, установлены контейнеры для раздельного сбора отходов и действуют строгие штрафы за нарушение чистоты.

Для мониторинга применяются дроны и видеонаблюдение, а пассажиров поощряют использовать собственную посуду и тару, предлагая таким клиентам скидки. Железнодорожные операторы активно переходят на перерабатываемую и биоразлагаемую упаковку. Стоит отметить, что в Швеции перерабатывается более 99% отходов, а государство поддерживает бизнес, переходящий на экологичные материалы.

Также в Европе активно используется система возврата пластиковой тары за деньги, что стимулирует людей сдавать бутылки, снижает количество мусора. Кроме этого усиленно ведется просветительская работа и применяются эко-инициативы для повышения осознанности пассажиров. Последовать этому примеру призывают и наши компании. 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0
Грузия ответила на сообщения о депортации казахстанцев: что происходитНовости Казахстана
28.04.2025, 20:28 0

Последние комментарии

< >
Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев
Arzt_MD → Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт
Aqtau_2023 → Знаем мы ваши торги, сегодня продали подешевле, а завтра покупать у России подороже. В промежутке везде откаты и всем жить хорошо.
Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау
Aqtau_2023 → Все всё знают, но конца этому нет. Пока не восстановите смертную казнь, этого не искоренить.
В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы
Vladimir00 → Без дураков знаем что порыв.только почему все время рвется.трубы вроде меняли,новые а опять рвутся.
Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?
Sara19k → они сами решают,что будет растить на их земле