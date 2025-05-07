Поезд ушел – мусор остался: почему степи Мангистау превращаются в стихийную свалку

Несоблюдение элементарных санитарных норм пассажирами железнодорожного транспорта приводит к тревожному росту загрязнения полосы отвода. Степи Мангистауской области все больше напоминают свалку. Ветер разносит мусор на километры, в результате чего страдает природа. Что с этим делать, чтобы решить проблему, пытался разобраться корреспондент Lada.kz .

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Бардак начинается уже на самих железнодорожных анциях. Пассажиры нередко оставляют мусор прямо на земле.

В результате цветущие степи, на которых раскинулись железнодорожные пути, оказываются усыпаны полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, окурками, битым стеклом и прочими отходами – наглядным свидетельством безответственного отношения человека к природе.

В пресс-службе АО «НК «КТЖ» сообщили, что в Мангистауской области железнодорожники регулярно проводят уборку полос отвода от мусора. По данным компании, в 2024 году с пассажирских поездов региона было собрано и утилизировано 9 162 тонны отходов. Все собранные материалы, как утверждает национальный перевозчик, направляются на дальнейшую утилизацию в установленном порядке. В апреле, в рамках весеннего сплошного осмотра, началась очередная очистка прилегающих территорий.

Депутат Мажилиса РК Ажар Сагандыкова и член Общественного совета при Министерстве экологии Дмитрий Калмыков заявляют, что Экологический кодекс требует доработки, а борьба с мусором должна вестись «методом кнута» – усилением штрафов и введением строгого видеонаблюдения в вагонах. По их мнению, нужно больше работать с экологическим сознанием граждан.

Эксперты считают, что для предотвращения выброса мусора из окон поездов необходимо обеспечить их постоянное закрытие. Однако, в жару, которой славится, в частности, Мангистау, это может обернуться проблемой для пассажиров. Ведь далеко не всегда в поездках работают кондиционеры.

Полиэтиленовые упаковки от постельного белья, гигиенических и чайных наборов нужно вовсе исключить, уверяют спикеры. Поскольку и они нередко оказываются выброшенными из окон.

Эксперты обращают внимание, что проводникам приходится вывешивать в вагонах мусорные мешки, так как бак для отходов в поездах слишком мал. А из-за отсутствия мест для складирования работники пассажирских перевозок нередко выбрасывают эти мешки на ж/д пути во время следования.

Чтобы решить этот вопрос, специалисты предлагают увеличить количество контейнеров для раздельного сбора мусора в поездах, ввести контроль сдачи отходов на станциях, а также развивать переработку пластика.

Эффективные подходы к борьбе с мусором на ж/д путях демонстрируют Швеция, Нидерланды и Германия. Здесь регулярно проводится уборка вдоль полосы отвода, установлены контейнеры для раздельного сбора отходов и действуют строгие штрафы за нарушение чистоты.

Для мониторинга применяются дроны и видеонаблюдение, а пассажиров поощряют использовать собственную посуду и тару, предлагая таким клиентам скидки. Железнодорожные операторы активно переходят на перерабатываемую и биоразлагаемую упаковку. Стоит отметить, что в Швеции перерабатывается более 99% отходов, а государство поддерживает бизнес, переходящий на экологичные материалы.

Также в Европе активно используется система возврата пластиковой тары за деньги, что стимулирует людей сдавать бутылки, снижает количество мусора. Кроме этого усиленно ведется просветительская работа и применяются эко-инициативы для повышения осознанности пассажиров. Последовать этому примеру призывают и наши компании.