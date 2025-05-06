Любовь и голуби: история одного увлечения в Актау

Сегодня, 6 мая, отмечается Всемирный день голубя мира. С древних времён голубь символизирует плодородие, мир и верность, а белый голубь с оливковой ветвью стал иконой надежды. Эти птицы, как и зимующие на Каспии лебеди, олицетворяют чистоту, кротость и супружескую преданность.Любовь к голубям с детства определила жизненный путь Мурата Иманова, голубевода - любителя, чья история бережного отношения к вестникам мира легла в основу новой фотоистории Lada.kz .

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Наш главный герой - Мурат Иманов родился и вырос в Жанаозене. С детства он проявлял любовь к животным, но особая, неизменная привязанность у него возникла именно к птицам - голубям. Это увлечение началось ещё в школьные годы. Однако после окончания школы Мурату пришлось временно расстаться с хобби: он переехал в Алматы для учёбы. Спустя пять лет, в 2014 году, после окончания университета, уже женатым и с семьёй, он вновь вернулся к своему увлечению, но уже в Актау.

Изначально Мурат приобрёл пять пар голубей и разместил их в вольере площадью 10 квадратных метров, с крышей и отоплением. Сейчас, спустя 10 лет, его коллекция насчитывает около 250 птиц. Со временем он значительно расширил площадь их проживания. Теперь это настоящие «птичьи хоромы».

«Они успокаивают меня после рабочих будней, я получаю умиротворение. Когда раньше было больше свободного времени, мог часами гонять их. Жена с детьми иногда обижались, что я слишком много времени провожу с птицами, а не с семьёй», — делится Мурат.

В его голубятне представлены разные породы: декоративные, спортивные. Сам он занимается преимущественно одной из гонных пород - бакинскими бойными. Эти голуби имеют несколько разновидностей: с оперением на ногах в виде «сапожек», чубатые (с хохолком на голове), а также различной окраски - чёрные, красные, жёлтые, сизые, мраморные.

Чтобы птицы были в хорошей форме, их необходимо ежедневно поднимать в воздух. С каждым полётом их мышцы становятся крепче. От природы гонные голуби уже после двух–трёх тренировок способны парить в небе на протяжении нескольких часов.

Бывает, что голуби улетают и не возвращаются. Причин может быть две: либо они приземлились на чужую территорию и не имеют сил вернуться, либо их подстерегают опасности - соколы, совы или кошки, - объясняет Мурат.

Нам даже удалось увидеть рыжую кошку, подкарауливающую птиц, но заснять её не получилось, она оказалась слишком проворной. Мурат вспоминает, как раньше держал перепелов, и кошки воровали по 2–3 птицы в день, пока не растащили всех.

Для кормления Мурат использует пшено. Некоторые голубеводы добавляют в рацион кукурузу, семечки, сафлор, горох. Он кормит своих подопечных один раз - вечером. Перекармливать нельзя: птицы набирают лишний вес и становятся менее активными. Зимой, наоборот, рацион обогащают для получения дополнительной энергии. Актауская зима мягкая, и птицы переносят её хорошо.

Особенно Мурат выделяет мраморного голубя с рыжеватым оттенком и выразительной шейкой - эта птица ему особенно дорога. Также ему близка пара голубей: один был привезён из Баку, а другой из Туркменистана. Это самые выносливые птицы в его коллекции.

Имен голубям не дают, вместо этого на лапки надевают кольца с порядковым номером, именем владельца и номером телефона. Однако, несмотря на это, иногда пропавшие далеко от дома птицы так и не возвращаются, даже если их находят, не всегда сообщают владельцу.

В вольере у каждой птицы есть своя ячейка.

Птенцы начинают выходить из гнезда и питаться самостоятельно в возрасте 30-35 дней, летать начинают примерно с двух месяцев.

Половая зрелость наступает к четырём месяцам, к этому времени они уже формируют пары. В среднем голуби живут 15-20 лет и способны выводить 8-10 пар птенцов в год. Яйца попеременно насиживают оба родителя в течение 18 дней.

Мурат отмечает, что иногда родители не успевают защитить птенца, и взрослые особи начинают клевать его из-за авитаминоза - это типичная особенность их поведения. Нам даже удалось увидеть такого «гадкого утенка» с ощипанными крыльями.

Единственное неудобство, по словам Мурата, голуби доставляют его жене - они клюют её розы. Для него же это - настоящая отдушина. Его история невольно напоминает героя фильма «Любовь и голуби», который так же трепетно относился к своим пернатым «детям».

Для некоторых голубеводов голуби - это не только хобби, но и бизнес. В сообществе существует правило: если на твой участок прилетел чужой голубь с именной биркой, он считается твоим, и вернуть его можно только за вознаграждение.

Кстати, во время командировки в Китай в августе 2023 года Мурат впервые попробовал мясо голубя. По его словам, оно напоминает перепелиное.

Чем меньше птица - тем вкуснее, - считает он.

Есть и народные рецепты: из диких голубей варят суп, который помогает при коклюше, а зимой такой бульон полезен для иммунитета.

В 2010-2011 годах, вспоминает Мурат, у одного местного жителя голубятня стоила столько, что могла бы обеспечить его на всю жизнь. Был даже случай, когда за 10 голубей одному голубеводу предлагали автомобиль Opel Vectra.

Конечно, Мурат сталкивается и с потерями - особенно в период линьки в августе, когда птицы ослаблены и подвержены болезням.

Сегодня Мурат Иманов возглавляет управление развития АО «МРЭК». Он настолько увлечен голубями, что даже задумывается о том, чтобы написать об этом книгу.