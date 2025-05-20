Возраст – не помеха: старшее поколение Актау выбирает спорт и вдохновляет окружающих

С первыми лучами солнца набережная Актау оживает: люди разных возрастов выходят на пробежку, делают разминку, купаются в море, катаются на велосипедах. Среди них большое количество горожан старшего поколения, которые ничем не уступают в физической подготовке молодежи. Корреспондент Lada.kz побеседовал с ними и узнал, как спорт помогает им сохранять здоровье и бодрость духа. Подробнее – в фотоистории.

Фото Ольги Ярославской

Корреспондент Lada.kz познакомился с любителями физической нагрузки лично и попросил рассказать о предпочтениях в спорте.

Так, уже 25 лет, вне зависимости от погоды и времени года, 68-летний житель 14 микрорайона Жумабай выходит на тренировку. Когда-то он весил более 100 килограммов и страдал от повышенного давления. Сейчас вес мужчины составляет 67 килограммов, давление в норме. В день он проходит около 10 километров. Жумабай уверен, спорт должен быть неотъемлемой частью жизни.

Местная жительница Роза только начинает знакомиться со спортивной ходьбой. На тренировку она вышла вместе с подругой. Женщина надеется, что спорт вскоре станет для нее приятной рутиной.

Еще одна героиня истории – Тогжан. Три года назад она столкнулась с проблемой лишнего веса. Врачи предлагали медикаментозное решение, но она выбрала другой путь – регулярную спортивную ходьбу. С приходом тепла она снова в строю и уже месяц ежедневно преодолевает расстояние от 11 микрорайона до набережной, а это около 10 тысяч шагов. Со слов Тогжан, раньше ей было трудно заснуть по ночам, играли свою роль и соцсети, теперь она легко засыпает в 10 вечера, а на утро чувствует себя бодрой.

Роза уже четвертый год занимается спортивной ходьбой и делает разминку на уличных тренажерах. Она живет в 11 микрорайоне, и считает, что активный образ жизни – это лучше, чем сидеть дома. Каждый день женщина выходит на прогулку, а весной и летом старается каждый день купаться в море. Такая регулярность помогает ей поддерживать хорошее самочувствие и настроение.

Ее подруга Жанипа из 15 микрорайона занимается ходьбой более 10 лет. Время, посвященное занятиям, включает разминку, ходьбу и купание, и в сумме занимает около двух часов. Жанипа следит за питанием, а именно: после шести вечера она и ее подруги стараются не есть тяжелую пищу.

Активный образ жизни для местной жительницы Бибигуль, которой уже пошел восьмой десяток, помогает чувствовать себя моложе и бодрее. После перенесенной операции на сердце врачи рекомендовали ей регулярные физические нагрузки, и с тех пор она строго следует советам медиков.

С 2012 года женщина ежедневно выходит на прогулки, не пугают ее ни холод, ни зной. За 13 лет ежедневной ходьбы Бибигуль отмечает явное «омоложение организма» и отличное настроение с самого утра. Она живет в гармонии с собой и с окружающими, а поддержка семьи играет важную роль – и дети, и внуки также любят спорт.

Супруги Василий и Надежда уже пять лет регулярно гуляют по набережной. Они признаются: стоит пропустить всего пару дней и уже чувствуется расслабленность, да и суставы двигаются хуже. Сначала пара гуляла по своему микрорайону, но из-за сильной загазованности вскоре решила перебраться на набережную: здесь воздух чище и виды вдохновляющие.

Жить у моря и не ходить сюда – это большая ошибка. Надо пользоваться всеми дарами этого наслаждения. Главное – не лениться, - делится Надежда.

Еще один поклонник спорта – Базарбай из 15 микрорайона. С 2018 года Базарбай находится на инвалидности – ему была проведена операция на шейный позвонок. Несмотря на это, мужчина продолжает поддерживать свой организм, занимается на тренажерах, без чрезмерных нагрузок.

Помимо собственных тренировок он регулярно следит за техническим состоянием оборудования и при необходимости производит ремонт, помогая тем самым сохранить спортивную площадку в рабочем состоянии.

Местная жительница Айсулу привыкла вставать рано – уже 13 лет она ведет активный образ жизни. К врачам не обращается совсем. Женщина рекомендует всем больше обращать внимание на здоровье, ведь оно – главное богатство.

Пловчиха Бахтылы уже около четырех лет занимается утренними купаниями в море.

Купаться – одно удовольствие! Такой заряд бодрости невозможно передать словами. Я хочу, чтобы все присоединились. Люди годами копят на поездку к морю и не ценят, что у нас есть свое, - делится Бахтылы.

Прививает старшее поколение любовь к спорту подрастающему. Третьеклассник Санжар уже месяц каждый день бегает с дедушкой. Кроме того, он занимается карате.

К слову, многие занимаются спортом на набережной уже так давно, что успели познакомиться друг с другом и при встрече обязательно обмениваются приветствиями и поздравляют с успехами в утренних тренировках.