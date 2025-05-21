В 40 лет жизнь только начинается! Жительница Актау вышла в финал конкурса красоты

Мама пятерых детей, 43-летняя Елизавета Ким из Актау, стала финалисткой конкурса красоты «Алтын Ханым». О пути к себе, женской силе, материнстве и поддержке, которая способна творить чудеса, в фотоистории Lada.kz .

Фото Елизаветы Ким

Елизавета Ким, мама пятерых детей, живет и работает в Актау. По ее словам, её жизнь — это танец, творчество, сцена и поддержка женщин.

Я танцор, педагог, вдохновитель. Провожу занятия и творческие проекты, где женщины раскрывают свою женственность, силу, радость и любовь к себе. Танец стал моим исцелением и голосом души, - сказала Елизавета.

Елизавета преподаёт танцы уже семь лет. Она работает с женщинами старше 30 лет, многие из которых многодетные мамы. Она помогает им раскрывать себя и даже участвовать в конкурсах.

Со своими воспитанницами Елизавета уже завоевала Гран-при в Узбекистане и Азербайджане, а также заняла первое и третье места в конкурсе «Танцевальный рай» в Актау.

Участие в конкурсе красоты «Алтын Ханым» стало для нее вызовом выйти из тени, дать себе право быть видимой, яркой, красивой.

Я захотела показать, что женщина может сиять в любом возрасте, с любым опытом. Конкурс стал возможностью сказать миру: «Я здесь. Я жива. Я достойна». Это шаг в новую жизнь, - отметила она.

Самым трудным испытанием для нашей героини стало преодолеть внутренние ограничения и страхи.

Голос в голове, который шептал: «У тебя не получится». Но ещё одним серьёзным вызовом стала материальная сторона. Подготовка к конкурсу требует постоянного нахождения в Алматы — здесь проходят ежедневные репетиции, тренировки, съёмки, мероприятия. Нужно было проживать в городе полтора месяца до финала, и это, конечно, большие финансовые расходы. Я обратилась за поддержкой к жителям Актау и получила её. Хочу от всей души поблагодарить горожан, моих знакомых, подписчиков, друзей — всех, кто поддержал меня финансово, голосами, репостами, добрыми словами. Благодаря вам, я здесь, в финале. Благодаря вам я продолжаю идти, - говорит Елизавета.

По словам Елизаветы Ким, участие в конкурсе красоты ей дало вдохновение, рост и внутреннюю трансформацию.

Это возвращение к себе настоящей. Я словно заново родилась и поняла, насколько многое возможно, если верить в себя и позволить себе мечтать.

Самое важное в жизни на сегодняшний день для нашей героини - состояние внутренней радости, наполненности и, конечно же, дети.

Когда я в ресурсе, я могу давать, любить, творить. Это мой центр и мой смысл жизни, - отметила Елизавета.

Елизавета Ким подчеркнула, что воспитывает в своих детях важные ценности — искренность перед собой и смелость быть собой. Она учит их прислушиваться к своему сердцу, уважать окружающих, жить с благодарностью и ставить себя на первое место. Кроме того, она своим примером демонстрирует, что даже в страхе можно смело идти к своей мечте.

Елизавета поделилась, что её путь начался через боль. После многих лет токсичных отношений, депрессии и утраты бизнеса она осталась одна с пятью детьми. Тогда она просто начала танцевать — сначала для себя. Через движение она исцелялась и вновь ощущала себя живой. Со временем танец превратился в её дело, миссию и способ вдохновлять других.

Она отметила, что черпает энергию и вдохновение изнутри — из тишины, молитвы, танца, природы и общения с детьми. Иногда достаточно просто вспомнить, ради чего она движется вперёд, а иногда — позволить себе сделать глубокий вдох и выдох. Но всегда она находит в себе силы возвращаться к себе и своим целям.

Елизавета Ким рассказала, что танец для неё — это медитация, свобода и выражение души. На её занятиях женщины не просто двигаются, они возвращаются к себе, к своему телу, чувствам и желанию жить.

Танец помогает им отпустить боль, внутренние зажимы и страх, чтобы почувствовать свою настоящую сущность. Они начинают светиться. Меняется осанка, взгляд, голос. Они становятся живыми, уверенными, лёгкими. И, самое главное, они начинают выбирать себя и свою жизнь, - говорит Елизавета.

По словам нашей героини, она вдохновляет женщин искренне и от всего сердца. Она открыто делится не только своими успехами, но и страхами, ошибками, падениями. Многие женщины говорят ей: «Ты вернула мне меня». Для неё это самая большая ценность.

Женщинам, которые ощущают, что потеряли себя в повседневной суете и рутине, Елизавета советует остановиться и услышать себя. Сделать хотя бы один маленький шаг навстречу себе, будь то прогулка, цветы или десять минут тишины.

Именно маленькие действия приводят к большим переменам. Начать никогда не поздно, - отметила финалистка конкурса красоты.

По словам Елизаветы, её заветная мечта - создать пространство женской силы, где женщины смогут исцелиться, расслабиться и заново открыть свою истинную сущность.

Я хочу от всего сердца поблагодарить всех, кто поддержал меня в этом пути. Спасибо жителям Актау, моим подписчикам, друзьям и просто неравнодушным людям, которые верили в меня, отправляли тёплые слова, репосты, финансовую поддержку. Благодаря, вам я не одна, вы моя опора, мой источник вдохновения, и ваше участие стало частью этой красивой истории. Я несу это участие и победу от имени каждой женщины, которая идёт за своей мечтой, - подытожила Елизавета Ким.

«Алтын Ханым» — это не просто конкурс красоты. Его уникальность в том, что в нем участвуют женщины старше 35 лет. Каждая конкурсантка — яркая личность, которая достигла успеха благодаря своему труду, упорству и таланту. Финал конкурса красоты «Алтын Ханым» состоится 27 мая, и именно зрители определят победительницу. В этот день пройдет прямой эфир с голосованием, где каждый голос будет важен.