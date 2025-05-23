Последний звонок прозвенел для выпускников школ Актау

Трогательные моменты прощания с детством, радость завершения важного этапа и слёзы счастья – всё это можно было увидеть сегодня, 23 мая, на Последнем звонке в школах Актау. Фотокорреспондент Lada.kz Ольга Ярославская передала атмосферу праздника в ярких и эмоциональных кадрах.

Фото Ольги Ярославской

Сегодня, 23 мая, последний звонок прозвенел для выпускников 9 и 11 классов.

В этом учебном году школы Актау выпустили 15 800 учеников 9 классов и 9 750 выпускников 11 классов. Среди них – 250 претендентов на престижный знак «Алтын белгі» и 562 кандидата на аттестат с отличием.

Фотокорреспондент Lada.kz Ольга Ярославская побывала на торжественной линейке для выпускников специализированного IT-лицея.

В её объектив попали и взволнованные лица выпускников, и трогательные моменты с учителями, и пестрые букеты, и, конечно же, традиционный вальс.

Выпускники города поблагодарили своих учителей за те знания, которые они получили в стенах своих учебных заведений, и пожелали друг другу светлого пути во взрослую жизнь.

Сегодня на Последнем звонке не сдерживали слёз ни родители, ни сами выпускники – этот трогательный момент прощания с детством и школой переполнял сердца каждого участника праздника.

Ученики младших классов с теплотой и искренностью поздравили выпускников, желая им удачи и ярких побед на новом этапе – пути во взрослую жизнь.

Сегодня выпускники и их родители разделили радость праздника, вместе исполняя песни и танцуя от души.

Выпускники специализированного IT-лицея открыли новую традицию и заложили капсулу времени с пожеланиями для будущих поколений – выпускников 2035 года.

Впереди у ребят – сдача государственных экзаменов и ЕНТ, а также важный этап поступления в университеты.

Главные школьные экзамены пройдут с 30 мая по 16 июня. Вручение аттестатов выпускникам запланировано на 19 и 20 июня.

В управлении образования региона отметили, что уходящий учебный год оказался успешным и насыщенным достижениями. В республиканских и международных конкурсах приняли участие 907 учащихся, которые завоевали 291 награду: два Гран-при, 57 золотых, 100 серебряных и 132 бронзовых медали.