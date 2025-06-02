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01.06.2025, 20:11

Маленькие жители – большие мнения: о чем думают дети в Актау

История в фотографиях 0 905 Сергей Кораблев

В Международный день защиты детей, 1 июня, парк «Акбота» посетило большое количество маленьких жителей Актау. Подрастающее поколение рассказало о чем думает, а также поделилось своим видением благоустроенного для детей города. Подробнее – в фотоистории Lada.kz.

Фото Ольги Ярославской
Фото Ольги Ярославской

Фотокорреспондент Lada.kz Ольга Ярославская побывала на празднике в городском парке «Акбота», где дети не только веселились, но и всерьез рассуждали. Свои пожелания они адресовали и властям.

Так, 13-летняя Алена считает, что в парке действительно стоит что-то изменить: либо увеличить площадь для детских машинок, либо сократить их количество.

По ее словам, в месте массового досуга не хватает разнообразия – сейчас здесь только батутные комплексы и машинки, и это, по ее мнению, стало скучно.

Алена также обратила внимание на проблему с аттракционами для подростков: чтобы покататься на «взрослом» аттракционе, нужно минимум 10 человек, и только тогда его включат. Она предложила добавить американские горки – это было бы интересным развлечением для подростков.

Говоря о безопасности, Алена подчеркнула, что детей нужно защищать от некоторых представителей общества. По ее словам, на улицах можно встретить много неадекватных людей, и вечером становится опасно куда-либо выходить. Есть случаи буллинга среди детей.

Иногда нужно защищать детей даже от собственных родителей. Безопасность должна быть приоритетом, - сказала Алена.

По ее мнению, лучше больше времени проводить на улице, но и интернет может быть полезным – он помогает находить друзей по интересам, общаться и учиться новому. Однако постоянное использование интернета 24/7 может навредить психике. 

Что касается контроля со стороны родителей, не стоит проверять телефоны детей. Лучше провести откровенную беседу, посоветовать ограничить доступ к определенным ресурсам. Важно, чтобы между родителями и детьми было взаимное доверие. Ведь ребенок все равно может посмотреть то, что ему интересно, у друзей, без ведома взрослых, - считает она.

В завершение Алена попросила власти больше обращать внимания на подрастающее поколения, учитывать его интересы.

Важно уметь ставить себя на место детей и думать, что нужно делать для создания комфортной городской среды для них. Нужно чаще задумываться о развитии детского досуга, - дополнила подросток.

Бабушка Алены рассказала, что раньше в парке был аттракцион для скалолазания и площадка для испытаний – было интересней и полезней.

Подросток Ерасыл, работающий сегодня в парке на «вагончиках», уже не считает себя ребенком – он воспринимает себя взрослым. У него есть два младших брата – одному два года, другому шесть лет, а также 18-летняя сестра.

Следующий герой фотоистории – Расул. Он также работает здесь, у него есть младшая сестренка, ей 4 года.

Подростки в один голос заявили, что, если братишкам и сестренкам понадобится защита, они станут за них горой.

Если дома все хорошо – это и есть настоящее детское счастье, - говорят Расул и Ерасыл.

Интернет, по их мнению, нужно использовать в меру и при необходимости ограничивать, а больше временить проводить на улице.

Семья, воспитывающая 4-х детей (три мальчика и одна девочка), считает, что самое главное – чтобы было здоровье и рядом всегда были родители, которые помогут в трудную минуту. 

Я самая счастливая мама, и, надеюсь, что у нас будет еще дочка, - поделилась Раушан.

Фотокорреспондент Lada.kz также успела запечатлеть ярких юных артистов, выступавших сегодня в КДК имени Абая.

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