Проливной дождь не испортил праздник: в Актау отметили Сабантуй

Сегодня, 7 июня, в Актау отметили татарский праздник Сабантуй. Несмотря на капризы погоды — грозу и проливной дождь — торжество всё же состоялось. Фотокорреспондент Lada.kz Ольга Ярославская запечатлела атмосферу веселья и единства в ярких снимках.

Фото Ольги Ярославской

«Что нам ветер, что нам зной, что нам дождик проливной, когда мои друзья со мной».

Именно эти слова из знаменитой песни как нельзя лучше передают настроение, царившее сегодня, 7 июня, в Доме дружбы, где состоялся яркий и тёплый, несмотря на ливень, праздник Сабантуй.

Погода пыталась внести свои коррективы: гроза, гром, проливной дождь. Но ничто не смогло помешать встрече друзей, радости, песням и танцам. Сабантуй — это не просто праздник. Как отмечают представители Татарского этнокультурного объединения «Булгар», он является символом единства, уважения к традициям и силы духа.

Принять участие в мероприятии могли все желающие — как жители города, так и его гости. Изначально праздник планировался на открытом воздухе, однако непогода внесла свои коррективы: участников застали врасплох гром, гроза и проливной дождь.

Организаторам пришлось в срочном порядке изменить место проведения, однако это совсем не испортило праздничного настроения гостей, торжество перенесли в концертный зал Дома дружбы.

В ожидании концерта люди сами устроили танцы, пели и веселились.

Организаторы признались, что немного расстроились, накануне велась активная подготовка к празднику. На территории Дома дружбы устанавливали столбы и бревна для традиционных забав, планировались разнообразные национальные и народные игры. Однако главным событием должна была стать национальная борьба куреш. Спортивное состязание было перенесено в один из залов города. К слову, лучший борец по итогам соревнований ушёл домой не с пустыми руками — главным призом стал барашек.

Организаторы мероприятия подчеркнули, что в этом году празднование Сабантуя приурочено к 35-летию этнокультурного объединения и Ассамблеи народа Казахстана.

Чтобы поздравить горожан, в Актау прибыли артисты из Татарстана – трио «БУЛГАР КЫЗЛАРЫ».

На празднике выступили юные участники татарского танцевального кружка — дети членов этнокультурного объединения. Их яркие и искренние выступления вызвали тёплые аплодисменты зрителей.

Этот праздник направлен на одно — чтобы в нашем любимом Казахстане всегда царили мир, межнациональное согласие и дружба, чтобы мы никогда не делились по нациям, — сказала Рушания Елизарова, представитель этнокультурного объединения «Булгар».

Как говорится, у погоды не бывает плохой погоды, после дождя выглянуло солнце, и для гостей мероприятия под открытым небом начались спортивные состязания. Сабантуй отличается от других праздников своими традиционными конкурсами на силу, выносливость и ловкость.

Чтобы завоевать приз, смельчакам предстояло взобраться на вертикальный столб.

Покорить вершину удаётся лишь самым упорным.

Праздничное настроение поддерживали весёлые соревнования — бег с яйцом на ложке, бой мешками на бревне и другие. Победители получали памятные призы.

В альчики на Сабантуе играли не только дети, но и взрослые.

От всего сердца поздравляю жителей области с Курбан Айт и праздником Сабантуй. Это традиционный праздник труда и урожая. Даже погода решила отметить его проливным дождём! Но непогода не испугала ни гостей, ни наших артистов, — поделилась впечатлением правозащитница Никар Рафикова.

Это праздник мира, согласия и дружбы. В нём участвуют все — и татары, и казахи, и представители других национальностей. Это праздник всех народов, наш общий праздник. У всех прекрасное настроение, и пусть мир всегда царит на нашей земле, — сказал председатель Совета аксакалов Ассамблеи народа Казахстана Мангистауской области Онайбек Абдилов.

Сабантуй - это праздник труда, в котором сливаются воедино обычаи народа, его песни, танцы, обряды. Название праздника происходит от тюркских слов: сабан - плуг и туй - праздник. Раньше Сабантуй праздновали в честь начала весенних полевых работ, теперь - в честь их окончания.