Проливной дождь не испортил праздник: в Актау отметили Сабантуй

Сегодня, 7 июня, в Актау отметили татарский праздник Сабантуй. Несмотря на капризы погоды — грозу и проливной дождь — торжество всё же состоялось. Фотокорреспондент Lada.kz Ольга Ярославская запечатлела атмосферу веселья и единства в ярких снимках.
«Что нам ветер, что нам зной, что нам дождик проливной, когда мои друзья со мной».
Именно эти слова из знаменитой песни как нельзя лучше передают настроение, царившее сегодня, 7 июня, в Доме дружбы, где состоялся яркий и тёплый, несмотря на ливень, праздник Сабантуй.
Погода пыталась внести свои коррективы: гроза, гром, проливной дождь. Но ничто не смогло помешать встрече друзей, радости, песням и танцам. Сабантуй — это не просто праздник. Как отмечают представители Татарского этнокультурного объединения «Булгар», он является символом единства, уважения к традициям и силы духа.
Принять участие в мероприятии могли все желающие — как жители города, так и его гости. Изначально праздник планировался на открытом воздухе, однако непогода внесла свои коррективы: участников застали врасплох гром, гроза и проливной дождь.
Организаторам пришлось в срочном порядке изменить место проведения, однако это совсем не испортило праздничного настроения гостей, торжество перенесли в концертный зал Дома дружбы.
В ожидании концерта люди сами устроили танцы, пели и веселились.
Организаторы признались, что немного расстроились, накануне велась активная подготовка к празднику. На территории Дома дружбы устанавливали столбы и бревна для традиционных забав, планировались разнообразные национальные и народные игры. Однако главным событием должна была стать национальная борьба куреш. Спортивное состязание было перенесено в один из залов города. К слову, лучший борец по итогам соревнований ушёл домой не с пустыми руками — главным призом стал барашек.
Организаторы мероприятия подчеркнули, что в этом году празднование Сабантуя приурочено к 35-летию этнокультурного объединения и Ассамблеи народа Казахстана.
Чтобы поздравить горожан, в Актау прибыли артисты из Татарстана – трио «БУЛГАР КЫЗЛАРЫ».
На празднике выступили юные участники татарского танцевального кружка — дети членов этнокультурного объединения. Их яркие и искренние выступления вызвали тёплые аплодисменты зрителей.
Этот праздник направлен на одно — чтобы в нашем любимом Казахстане всегда царили мир, межнациональное согласие и дружба, чтобы мы никогда не делились по нациям, — сказала Рушания Елизарова, представитель этнокультурного объединения «Булгар».
Как говорится, у погоды не бывает плохой погоды, после дождя выглянуло солнце, и для гостей мероприятия под открытым небом начались спортивные состязания. Сабантуй отличается от других праздников своими традиционными конкурсами на силу, выносливость и ловкость.
Чтобы завоевать приз, смельчакам предстояло взобраться на вертикальный столб.
Покорить вершину удаётся лишь самым упорным.
Праздничное настроение поддерживали весёлые соревнования — бег с яйцом на ложке, бой мешками на бревне и другие. Победители получали памятные призы.
В альчики на Сабантуе играли не только дети, но и взрослые.
От всего сердца поздравляю жителей области с Курбан Айт и праздником Сабантуй. Это традиционный праздник труда и урожая. Даже погода решила отметить его проливным дождём! Но непогода не испугала ни гостей, ни наших артистов, — поделилась впечатлением правозащитница Никар Рафикова.
Это праздник мира, согласия и дружбы. В нём участвуют все — и татары, и казахи, и представители других национальностей. Это праздник всех народов, наш общий праздник. У всех прекрасное настроение, и пусть мир всегда царит на нашей земле, — сказал председатель Совета аксакалов Ассамблеи народа Казахстана Мангистауской области Онайбек Абдилов.
Сабантуй - это праздник труда, в котором сливаются воедино обычаи народа, его песни, танцы, обряды. Название праздника происходит от тюркских слов: сабан - плуг и туй - праздник. Раньше Сабантуй праздновали в честь начала весенних полевых работ, теперь - в честь их окончания.
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