Из рок-группы в деревообработку: экс-гитарист «Хазара» обучает детей столярному делу в Актау

Бывший гитарист известной музыкальной группы «Хазар» Курмангазы Мусабаев (в кружке его все зовут ласково – дядя Коля) создал необычную мастерскую, где обучает детей и подростков искусству столярного дела. Подробности – в фотоистории корреспондента Lada.kz .

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Как все начиналось: от кафе до собственной мастерской

Идея создать столярную мастерскую пришла Курмангазы Мусабаеву еще в 2013 году. Тогда он участвовал в строительстве и отделке популярного в Актау кафе «Манго». Для работ ему понадобилось пространство, и он приобрел гараж – абсолютно пустой, без окон и полов.

Сначала просто залил пол, поставил окна. Купил два простых станка и начал осваивать. Честно скажу, сначала сам боялся подходить к ним, - вспоминает Курмангазы.

Со временем мастерская пополнилась серьезным оборудованием.

В цехе появились такие аппараты, как торцовочный станок, рейсмусовый станок (для выравнивания толщины досок), фуговальный и распиловочный станки, фрезерный стол, шлифовальный и притирочный столы.

Вскоре Курмангазы решил достроить второй этаж.

За дверью столь обычного с виду гаража открывается другой мир: теплая атмосфера, запах древесины, строгие станки и улыбки детей, увлечённо создающих деревянные изделия своими руками.

Что делают дети?

Занятия построены не как «сухое» обучение – Курмангазы старается по-настоящему вовлечь подрастающее поколение в ремесло.

Мастер не просто показывает, он дает детям почувствовать дерево, понять, как оно «живет», требует аккуратности и терпения.

Дети с интересом работают над своими изделиями, сосредоточенно слушают наставника и, как признается Курмангазы, иногда даже не вспоминают о телефонах.

Вот несколько изделий, которые создают ребята.

Органайзер для письменных принадлежностей

Самый популярный проект у новичков. Делается минимум за два занятия: сначала сборка и склейка деталей, затем сушка, шлифовка, приклеивание подставки и финальная обработка. Мастер использует натуральные масла – льняное или тиковое (итальянского производства), которые защищают дерево и придают ему красивый оттенок.

Конструкция «Левитация»

Изделие, в котором детали как будто зависли в воздухе. Держатся они на почти невидимой леске, нужно точно рассчитать натяжение, чтобы все выглядело гармонично и устойчиво. По словам Курмангазы, процесс изготовления – отличная тренировка усидчивости и точности у детей.

Дренажница для соли и перца

Простая на вид, но при работе руками требует сноровки. Мастер сам создает заготовки, а дети занимаются шлифовкой и сборкой.

Домино с пеналом

Дети не только делают пенал, но и сами костяшки для игры. Это развивает не только мелкую моторику, но и логику: чтобы все подошло по размеру, нужно просчитать геометрию.

Решетка для сковороды

Выглядит просто, но требует высокой точности при распиловке. Курмангазы учит работать на станке, держать руки правильно, соблюдать технику безопасности.

Шкатулки и копилки

Излюбленный сувенир ребят. Копилки делаются из фанеры, их можно украсить, а заодно поговорить о финансовой грамотности – для чего важно бережно относиться к финансам, и как это делать с умом.

Разборная подставка для телефона

Подставка для телефона напоминает конструктор. Все детали подгоняются точно, чтобы конструкция для удобного использования гаджета легко собиралось и при этом была устойчивой.

Игра «Пятнашки»

По словам мастера, сборка игры – настоящая тренировка для мозга. Курмангазы объясняет детям, как вымерить расстояния, чтобы костяшки двигались свободно, но и не болтались.

Менажница

На занятиях дети учатся делать и менажницы. По словам Курмангазы, готовое изделие стоит около 9000 тенге, поэтому его подопечные не просто делают вещь – они видят, как творчество становится полезным и ценным.

К слову, преподаватель бережно относится к детям: к опасным станкам не допускает, но дает почувствовать настоящую работу. Много внимания уделяет шлифовке, покраске, сборке, склейке, учит, что каждое изделие должно быть доведено до ума. Иногда мастер разрешает сверлить отверстия, но только под его наблюдением, чтобы не было травм.

Подопечные работают в основном с карагачом, который собирают в виде сухостоя в городе. Курмангазы говорит: «Если дереву можно дать вторую жизнь, то почему бы и нет?».

Вот уже авторские работы самого Курмангазы – настенное бра, портсигар, напольная вешалка для одежды и даже аптечка.

Сам мужчина – не только мастер, но и музыкант. В перерывах Курмангазы устраивает музыкальные паузы: играет детям на гитаре.

Он – бас-гитарист. На втором этаже мастерской хранит свою гордость – ручную ударную установку, с любовью собранную из карагача и мабона. Это уже седьмая установка, созданная им, ее стоимость оценивается примерно в 2,5 миллиона тенге.

Вдохновился Курмангазы шотландским мастером, с которым познакомился онлайн и перенял некоторые технологические приёмы. Сегодня его барабаны заказывают меценаты и коллекционеры в качестве подарков или для домашних музыкальных студий.

Как найти мастерскую

Мастерская располагается в двухэтажном гараже в кооперативе «Орбита-3», за Мангистауским энергетическим колледжем.

Чтобы кружок было проще найти, над воротами висит деревянная вывеска в американском стиле – ориентир для всех, кто хочет прикоснуться к настоящему ремеслу.

Сам Курмангазы говорит, что в Америке деревообработка – это хобби номер один.

У нас в Актау тоже может быть так. Главное, дать детям попробовать. Дальше они уже не остановятся, - считает мастер.

История Курмангазы Мусабаева показывает, что искусство и ремесло могут жить рука об руку, и вдохновлять новое поколение на творчество своими руками.

Подробнее с деятельностью кружка можно ознакомиться в Instagram.