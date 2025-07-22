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21.07.2025, 20:02

«Крылатые жители Каспия»: какие чайки живут в Актау и чем их нельзя кормить

История в фотографиях 0 889 Сергей Кораблев

Актау невозможно представить без чаек - шумных, грациозных, неотъемлемых обитателей побережья. Они стали настоящим символом города. Все о чайках  в фотоистории Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Благодаря своему географическому положению Актау стал естественной точкой притяжения как для оседлых, так и для перелетных видов чаек. О том, какие виды обитают в городе и окрестностях, рассказал Василий Бастаев - орнитолог, член клуба «Mangystau Birdwatchers» при ОО «ECO-SOCIAL».

Сколько видов чаек в Актау?

Согласно данным платформы «Птицы Казахстана», в черте города и поблизости зарегистрировано 14 видов чаек, из которых 8 видов встречаются практически каждый год. Некоторые остаются здесь круглогодично, другие появляются только в холодное или теплое время года.

Птицы наблюдаются не только на побережье, но и на набережных, городских пустырях, около рынков и свалок, везде, где они могут найти пищу и место для отдыха.

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Интересный факт: у хохотуньи, самой крупной среди перечисленных, клюв имеет яркий желтый цвет с красной меткой. У сизой чайки нет темных отметин на голове, в отличие от озерной, которая в брачный период украшена контрастной «шапочкой».

Хохотунья 

Озерная чайка (зимнее оперение)

Озерная чайка (летнее оперение)

Сизая чайка

Морской голубок

Рацион: кто что предпочитает?

Чайки в Актау - не просто красивые птицы. Они играют важную экологическую роль, как естественные санитары побережья, и регулируют популяции мелких водных животных.

  • Хохотунья всеядна, ест рыбу, раков, мидий, насекомых, падаль и даже остатки пищи на городских свалках.

  • Озерная и сизая чайки  питаются в основном мелкой рыбой, червями, моллюсками и насекомыми.

  • Морской голубок предпочитает ракообразных, иногда ловит мелких рыб прямо с поверхности воды.

Птицы могут адаптироваться к разным условиям, но при этом сохраняют свои пищевые предпочтения.

Стоит ли кормить чаек хлебом?

Пожалуй, самый частый вопрос от отдыхающих и горожан. Часто можно увидеть, как дети бросают хлеб чайкам, которые в воздухе ловко ловят кусочки. Но, безопасно ли это?

Можно с уверенностью сказать одно – это не типичная еда для чаек, которая не должна составлять регулярную основу их рациона, - говорит Василий Бастаев.

Особенно опасен плесневелый хлеб или сдобная выпечка - это прямой путь к болезням у птиц, нарушению микрофлоры кишечника и даже гибели.

Председатель регионального экологического совета ассоциации «ECOJER» и член Общественного совета при Министерстве экологии РК Адильбек Козыбаков отметил, что хлеб не является типичным кормом для чаек. По его словам, в естественной среде птицы не употребляют его на постоянной основе и могут лишь изредка подкармливаться им.

Другое дело, если чайку содержать в неволе и кормить преимущественно хлебом, тогда это действительно может нанести вред. А в условиях дикой природы закормить чаек хлебом невозможно, поскольку они всегда могут найти себе привычный естественный корм, - пояснил эксперт.

Чайки - часть природы и культуры города

Чайки - это не просто фон к морским пейзажам. Это часть экологической и культурной идентичности Актау.

Их поведение может рассказать многое: о миграциях, изменении климата, чистоте побережья и даже о социальной активности людей (чайки очень быстро приспосабливаются к изменению городской среды).

От автора

Прогуляйтесь по набережной 14, 15 микрорайонов в утренние часы или ближе к закату. Возьмите бинокль или просто хорошую камеру. Вы удивитесь, как много можно увидеть, если просто поднять глаза к небу. Наблюдать за птицами - это как читать живую книгу природы. А еще - хороший способ научить детей любви к окружающему миру.

 

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