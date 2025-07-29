Лето в разгаре: чем дышит главный пляж Актау

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Редакции Lada.kz удалось пообщаться с предпринимателем, руководителем ТОО «Mangystau Project» Русланом Сулейменовым, который с 2021 года занимается благоустройством городского пляжа и прилагает максимум усилий, чтобы у жителей прибрежного города было комфортное место для семейного отдыха.

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Так уж сложилось, что в городе, стоящем у самого моря, практически нет обустроенных пляжей. Более того, на многих прибрежных участках купание и вовсе запрещено. Но, всё же есть одно место — небольшой отрезок берега в 4А микрорайоне. Именно здесь один из неравнодушных предпринимателей уже несколько лет борется за то, чтобы сохранить этот уголок для отдыха горожан. Он старается облагородить пляж, вдохнуть в него новую жизнь и подарить людям возможность проводить летние дни у моря с комфортом.

Руслан Сулейменов рассказал, что его борьба за, можно сказать, выживание городского пляжа началась ещё в 2021 году с участия в тендере и простой, но важной идеи: привести в порядок заброшенный участок побережья. Этот берег долгие годы оставался без внимания, заиленный, замусоренный и никому не нужный. Но предприниматель увидел в нём потенциал, и решил, что это место должно стать комфортной зоной отдыха для горожан.

Тогда не было ни деревьев, ни навесов, ни инфраструктуры. Море только начинало стремительно отступать, но у нас была вера, что всё получится. Так и началась история нашей команды, - сказал Руслан Сулейменов.

Пляж передан в доверительное управление. Как отметил предприниматель, в реализации проекта он получает поддержку от местных исполнительных органов.

Мы стараемся большую часть задач решать сами. Самостоятельность - это и ответственность, и свобода. Главное, что нас слышат и дают работать, - отметил он.

Со слов предпринимателя, за эти годы он и его команда превратили пустой участок в полноценный общественный пляж, куда приходят семьями — с детьми, родителями, бабушками и дедушками.

Удалось сделать многое. Прежде всего, мы наладили регулярную уборку территории, чистку дна. Мусора вначале было столько, что вывозили его целыми КАМАЗами. Каждый год досыпаем и просеиваем берег – только в этом сезоне завезли около 100 машин песка. Установили навесы, раздевалки, санитарные кабины, скамейки, урны. Оборудовали волейбольную площадку, построили единственный в городе пирс с навесом – до этого в Актау такого не было. Посадили более 80 деревьев и свыше 100 кустарников – раньше здесь ничто не росло. Каждый год стараемся что-то улучшать, добавлять новое, чтобы людям было комфортно и приятно здесь отдыхать, - говорит Руслан.

На территории пляжа установили качели. По словам предпринимателя, идея появилась после поездки в Rixos. Впечатлившись увиденным, он решил, что и на городском пляже должно быть не хуже. Только в отличие от отеля, здесь всё доступно и бесплатно.

Так многое и появляется, увидели что-то хорошее, и делаем. Но есть и то, что родилось здесь, у нас. Наши традиции. Сезон мы всегда открываем с катаний для детей из детских домов, ребят с инвалидностью, с особенностями развития, «солнечных» детей. Это не акция, не реклама, это то, во что мы искренне верим. 1 июня, в День защиты детей, устраиваем массовые бесплатные катания, в этом году катались все дети до 15 лет. Для многих это было первое катание в жизни. Радость в их глазах лучше любой статистики, - рассказал Руслан.

На территории пляжа предусмотрено всё необходимое для комфортного отдыха: установлены раздевалки, туалеты, навесы от солнца, урны для мусора.

В свободном доступе питьевая вода и умывальники, чтобы можно было помыть руки.

Также размещены лавочки, где жители могут отдохнуть.

Предпринимателю удалось создать настоящий оазис — место, где горожане могут укрыться от знойного солнца в тени уже подросших деревьев.

Ему даже удалось вырастить виноград на пляже, теперь здесь зреют гроздья, добавляя уюта и напоминая, что с заботой и настойчивостью возможно всё.

Пляж облагорожен с душой и с креативом, например, у самого входа гостей встречают два льва, словно охраняющие этот уютный уголок у моря.

А старые квадроциклы, вместо того чтобы пылиться без дела, получили вторую жизнь, их переоборудовали под клумбы. Теперь они ярко украшают территорию пляжа.

Предприниматель постарался использовать каждый уголок территории с пользой. Так, например, на пирсе установлены познавательные таблички с информацией о рыбах, обитающих в Каспийском море, чтобы отдыхающие могли не только наслаждаться морем, но и узнавать что-то новое.

На пляже предусмотрены и зоны для активного отдыха, например, желающие могут воспользоваться прокатом сапбордов, катеров, яхт или поиграть в пляжный волейбол.

В День Конституции, 30 августа, на городском пляже уже традиционно проходит парад катеров. По словам Руслана Сулейменова, это не просто зрелищное мероприятие, а по-настоящему особенное событие, которое уже стало доброй традицией и символом праздника у моря.

Актау — это единственный город в Казахстане, расположенный прямо на побережье. У нас есть море, и это не просто география. Это наша особенность, наша гордость. Парад - не просто красивая картинка. Это символ того, что море может вдохновлять, объединять и развивать. В туристических странах морские парады - обычное дело. У нас только начинает зарождаться такая культура. И мы хотим, чтобы этот праздник стал настоящей городской традицией и туристическим брендом региона, - подчеркнул руководитель ТОО «Mangystau Project».

Пляж живёт полной и насыщенной жизнью: в море резвятся дети, взрослые отдыхают на расстеленных пледах, наслаждаясь морским бризом, а молодёжь придумывает тематические фотозоны, устраивает вечерние посиделки и ужины прямо под звёздным небом.

Даже собака вольготно устроилась в тени и спокойно отдыхает.

Предприниматель поделился, что путь к созданию комфортной зоны отдыха у моря оказался не из лёгких. Самая большая проблема, по его словам, обмеление Каспия.

Руслан и его команда каждый год проводят очистку прибрежной зоны и морского дна, убирая ил, тину и накопившийся мусор, чтобы сделать пляж безопасным и приятным для отдыхающих.

Вот так выглядела набережная в марте 2022 года — заросшая илом и тиной, заброшенная и непривлекательная для отдыха.

Мы находимся в бухте, где нет водообмена, и заиливание идёт быстро. Раньше глубина спасала, теперь вода уходит, и всё застаивается. Если не чистить, запах будет еще хуже. Вторая проблема — вандализм: ломают, мусорят, иногда даже воруют. Были моменты, когда хотелось всё бросить. Но, вера в то, что мы делаем правильное дело, и поддержка людей — не дают сдаться, - отметил он.

По его словам, он осознал, насколько пляж важен для горожан, когда стал замечать, как сюда приходят целыми семьями, как весело играют дети, как люди искренне благодарят за возможность отдохнуть у моря в комфортных условиях.

Особенно трогают добрые комментарии в соцсетях, они дают нам сил. Да, есть скепсис: «всё равно ил вернётся». Но, если не делать ничего, здесь будет болото. Мы боремся. Может, не всегда выигрываем. Но, если не бороться, совсем проигрыш будет очевидным, - подчеркнул Руслан.

Предприниматель поделился, что для очистки морского дна им приходится привлекать экскаваторы, иначе справиться с илом, тиной и накопившимися за годы отложениями невозможно.

В Актау, к сожалению, нет специальной техники для таких подводных работ, поэтому используем всё, что можем: экскаваторы, погрузчики. Это сложно, затратно и неудобно, но по-другому никак. Поднятый со дна ил мы сушим и затем используем для укрепления берега. Море постепенно отступает, и нужно защищать береговую линию. Часть пляжа уже расширили именно за счёт этого ила, — рассказал Руслан Сулейменов.

На вопрос редакции Lada.kz о том, за счёт чего существует проект, если вход на пляж остаётся бесплатным, Руслан Сулейменов пояснил, что всё держится на энтузиазме.

Это уже стало личным делом. Мы - местные ребята. Мы здесь выросли. Видим, насколько важно сохранить это место. Очень много уходит на технику, песок, улучшения. Каждый из команды вносит свой вклад и руками, и душой. На каждом участнике обязательства по очистке и порядку. Синергия в рамках одного пляжа. Работы хватает, скучать не приходится, - с улыбкой ответил Руслан.

Впереди у Руслана и его команды амбициозные планы, они намерены продолжать насыпные работы по укреплению берега, высаживать ещё больше деревьев, создавать дополнительные теневые зоны и расширять места для комфортного отдыха.