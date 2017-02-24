История в фотографиях: Кофейная любовь

«Улыбчивый человек, с ловкостью дирижёра управляющий кофейной машиной, сияющей хромом и никелем. Вокруг рабочего места витает аромат свежего кофе, на полированной стойке замерли в ожидании толстостенные белоснежные чашки»... Профессия бариста со стороны видится именно так.До воплощения мечты - открытия кофейни, глава семьи более восьми лет набирался опыта в Барменской Ассоциации России в Ростове-на-Дону. Виталий - победитель различных конкурсов барменов.Там же, в России, Виталий и встретил свою будущую супругу. История их отношений началась с чашечки кофе. Влюбленный Виталий пригласил Анну на первое свидание в кофейню. С тех пор и началась в их жизни кофейная история. Теперь молодых людей связывают не только семейные узы, но и любовь к качественному кофе.Переехав в Актау, Володины решили заняться именно кофейным бизнесом.- Я понимал, что нужно искать себя и решил заняться любимым делом, которое приносит не только удовольствие, но и прибыль. От очередного глотка ароматного кофе я словно проснулся. Это была не повседневная бодрость, которую мне дарит этот напиток. Это было пробуждение идеи, которая со временем перевернула мою жизнь. Чем именно заниматься, я недолго решал. Кофе сам сделал за меня выбор. Так и возникла у меня идея открыть собственную мобильную кофейню, - рассказал Виталий Володин.Молодые люди приобрели мобильную кофейню на колесах, а потом открыли свою уютную кофейню, в которой все сделано своими руками.Шаг за шагом, как рассказал Виталий, они наблюдали в Актау переход общества от «чайной» культуры к «кофейной».- Свою жизнь я решил связать с кофе, потому что в нем нет негатива, только позитив, в отличии от алкоголя. У кофе только положительные стороны. Я люблю миксовать и придумывать новые «фишки» для наших клиентов. Получаю удовольствие от того, что гости, попробовав у нас кофе всего один раз, возвращаются к нам снова. Про кофе знаю многое, индустрия каждый день развивается, и есть куда расти, - отметил Виталий.Анна и Виталий рассказали, что используют в работе только профессиональное оборудование и качественные сорта зернового кофе. В этом, как считают Володины, преимущество.Молотый и растворимый кофе быстро теряют свои свойства и аромат, поэтому зерно перемалывают небольшими порциями непосредственно перед варкой напитка.Одним из факторов хорошего кофе, как считают Анна и Виталий Володины, - это руки бариста. Вкус и аромат кофе во многом зависят и от настроения мастера, считают супруги.В доме Володиных пахнет не только вкусным ароматным кофе, но и выпечкой. Анна, экономист по образованию, печет торты и пирожные по собственному рецепту.- Последние полгода у меня большое количество заказов. Стараюсь делать так, чтобы мои вкусные творения радовали не только желудок, но и глаз, - отметила Анна.Виталий, улыбаясь, отметил, что не балует свою супругу по утрам кофе.- Честно сказать, раньше я боялась притронуться к кофе - машине. Я не умела варить кофе, не была знакома с этой культурой. Я видела, как Виталий это делает, знала в теории. Но чтобы подойти и сварить, мне было очень страшно. Получилось так, что ему пришлось отлучиться. И волей - неволей мне пришлось это сделать. В первый раз у меня тряслись руки и дрожал стакан, - рассказала Анна.По словам Анны и Виталия, они часто путешествуют. В каждом городе стараются посетить кофейни, оценить вкус кофейного напитка и качество обслуживания.Самым популярным среди жителей Актау, по мнению Володиных, является латте. По словам Виталия, напиток популярен из-за его мягкого вкуса и нежной молочной пенки.В гости к Виталию и Анне заходят не только постоянные клиенты. На аромат вкусного кофе сбегаются и уличные кошки.