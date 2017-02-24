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ЛАДА.kz » История в фотографиях

История в фотографиях: Кофейная любовь

Просмотров:1924 Опубликовано: Сегодня, 14:59
«Улыбчивый человек, с ловкостью дирижёра управляющий кофейной машиной, сияющей хромом и никелем. Вокруг рабочего места витает аромат свежего кофе, на полированной стойке замерли в ожидании толстостенные белоснежные чашки»... Профессия бариста со стороны видится именно так.

История в фотографиях: Кофейная любовь


До воплощения мечты - открытия кофейни, глава семьи более восьми лет набирался опыта в Барменской Ассоциации России в Ростове-на-Дону. Виталий - победитель различных конкурсов барменов.

Там же, в России, Виталий и встретил свою будущую супругу. История их отношений началась с чашечки кофе. Влюбленный Виталий пригласил Анну на первое свидание в кофейню. С тех пор и началась в их жизни кофейная история. Теперь молодых людей связывают не только семейные узы, но и любовь к качественному кофе.

История в фотографиях: Кофейная любовь


Переехав в Актау, Володины решили заняться именно кофейным бизнесом.

- Я понимал, что нужно искать себя и решил заняться любимым делом, которое приносит не только удовольствие, но и прибыль. От очередного глотка ароматного кофе я словно проснулся. Это была не повседневная бодрость, которую мне дарит этот напиток. Это было пробуждение идеи, которая со временем перевернула мою жизнь. Чем именно заниматься, я недолго решал. Кофе сам сделал за меня выбор. Так и возникла у меня идея открыть собственную мобильную кофейню, - рассказал Виталий Володин.

История в фотографиях: Кофейная любовь


Молодые люди приобрели мобильную кофейню на колесах, а потом открыли свою уютную кофейню, в которой все сделано своими руками.

Шаг за шагом, как рассказал Виталий, они наблюдали в Актау переход общества от «чайной» культуры к «кофейной».

История в фотографиях: Кофейная любовь


- Свою жизнь я решил связать с кофе, потому что в нем нет негатива, только позитив, в отличии от алкоголя. У кофе только положительные стороны. Я люблю миксовать и придумывать новые «фишки» для наших клиентов. Получаю удовольствие от того, что гости, попробовав у нас кофе всего один раз, возвращаются к нам снова. Про кофе знаю многое, индустрия каждый день развивается, и есть куда расти, - отметил Виталий.

Анна и Виталий рассказали, что используют в работе только профессиональное оборудование и качественные сорта зернового кофе. В этом, как считают Володины, преимущество.

История в фотографиях: Кофейная любовь


Молотый и растворимый кофе быстро теряют свои свойства и аромат, поэтому зерно перемалывают небольшими порциями непосредственно перед варкой напитка.

История в фотографиях: Кофейная любовь


Одним из факторов хорошего кофе, как считают Анна и Виталий Володины, - это руки бариста. Вкус и аромат кофе во многом зависят и от настроения мастера, считают супруги.

История в фотографиях: Кофейная любовь


В доме Володиных пахнет не только вкусным ароматным кофе, но и выпечкой. Анна, экономист по образованию, печет торты и пирожные по собственному рецепту.

История в фотографиях: Кофейная любовь


- Последние полгода у меня большое количество заказов. Стараюсь делать так, чтобы мои вкусные творения радовали не только желудок, но и глаз, - отметила Анна.

История в фотографиях: Кофейная любовь


Виталий, улыбаясь, отметил, что не балует свою супругу по утрам кофе.

- Честно сказать, раньше я боялась притронуться к кофе - машине. Я не умела варить кофе, не была знакома с этой культурой. Я видела, как Виталий это делает, знала в теории. Но чтобы подойти и сварить, мне было очень страшно. Получилось так, что ему пришлось отлучиться. И волей - неволей мне пришлось это сделать. В первый раз у меня тряслись руки и дрожал стакан, - рассказала Анна.

История в фотографиях: Кофейная любовь


По словам Анны и Виталия, они часто путешествуют. В каждом городе стараются посетить кофейни, оценить вкус кофейного напитка и качество обслуживания.

Самым популярным среди жителей Актау, по мнению Володиных, является латте. По словам Виталия, напиток популярен из-за его мягкого вкуса и нежной молочной пенки.

История в фотографиях: Кофейная любовь


В гости к Виталию и Анне заходят не только постоянные клиенты. На аромат вкусного кофе сбегаются и уличные кошки.

Фото автора и из архива семьи Володиных.
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Комментарии ( 11 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:54
Abik,
скорей всего турков. а не турок. турка - это емкость для варения кофе. или турок в ед числе )))
 
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  • русалка
 Цвятошик (Посетители) Сегодня, 16:46
Летом на море Виталий с моб.машины продавал кофе мы покупали у него,потом видели на берегу моря они ларек открыли ларек-кафе по-моему. И вот тебе новость у них своя кофейня, молодец Виталий как нибудь зайдем к вам по старой памяти,да он всегда с улыбкой. bravo
 
-2
  • Shark
  • strana.kz
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • lefsha_q
  • русалка
 Pear (Посетители) Сегодня, 16:33
Парень на Роберта Паттисона похож. Можно это тоже фишкой заведения сделать, над образом поработать только.
 
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  • Dj_Snow
 Abik (Посетители) Сегодня, 15:39
молодцы, желаю чтобы бизнес пошел в гору, как у соседних турок по 7-12

Когда меня критикуют, я могу себя защитить, но против похвал я бессилен.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • русалка
  • Dj_Snow
 Casper (Посетители) Сегодня, 15:37
Наверное все-таки самый


"один кофе и один булочка, пожалуйста" smile .
Ребята действительно молодцы!
Не знал, что открыли стационарную кофейню. Как-нибудь посетим обязательно.
Успехов и процветания им!

Чувствую себя, как TAMPAX - в хорошем месте, но в плохое время.
 
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trump (Посетители) Сегодня, 15:31
Мне чашечку эспрессо, если можно. smutili
 
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  • Aleksa-N
  • trump
  • Casper
  • Dj_Snow
  • Маривана
  • Pear
 leo529 (Посетители) Сегодня, 15:21
Цитата: Тюхман87
Самое крутое кофе!

Наверное все-таки самый,
а ребята молодцы!
 
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trump (Посетители) Сегодня, 15:18
Усатый,
Мобильная кофейня. Попробуй догони!
 
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  • botden
  • русалка
  • Dj_Snow
 Тюхман87 (Посетители) Сегодня, 15:14
Усатый,
В 7 мкр 12 доме! Внизу у магазина алко!
Самое крутое кофе!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • botden
  • Aleksa-N
  • Dj_Snow
  • babushka
 Victoria (Посетители) Сегодня, 15:11
Ребята молодцы!
отличный кофе, а Анина выпечка - выше всех похвал, это просто божественные пирожные.
 
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