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ЛАДА.kz » История в фотографиях

Нити судьбы. История в фотографиях

Просмотров:348 Опубликовано: Сегодня, 15:05
Айжан Куттибаева - инвалид II группы. Освоила профессию портнихи и обучает женщин-инвалидов швейному мастерству.

Нити судьбы. История в фотографиях

Айжан строго наблюдает за работой учениц


Нити судьбы. История в фотографиях

Жамал Нуршабаева, инвалид I группы (глаукома, катаракта), занимается оформлением пряжи


В мастерской женщины занимаются шитьем, бисероплетением, изготавливают сувениры, одежду для кукол и расшивают изделия стразами.

Нити судьбы. История в фотографиях

Самая молодая ученица, 21-летняя Жулдыз Нургалиева, инвалид III группы (глухонемая). Шьет нарядное платье


Айжан, с ее слов, никогда не ругает своих учениц, потому что все они очень ранимые. Здесь они одна большая семья - одна команда.

Нити судьбы. История в фотографиях

Кинжебаева Жанар - инвалид II группы по заболеванию сердца. Занята пошивом белого летнего платья


Когда ей было 7 лет, продолжила свой рассказ Айжан, попала в ДТП в Ташкенте, где она тогда жила. «КамАЗ» сбил ее и несколько метров протащил по дороге. Из-за травмы ноги пришлось долго восстанавливаться, перенесла несколько операций. 

Нити судьбы. История в фотографиях

Жансая Нурлыбаева - инвалид III группы с детства. Ей нравится шить вечерние наряды


Шить, как рассказала Айжан Куттибаева, начала еще в 4 классе, когда записалась на кружок кройки и шитья. По окончании восьми классов устроилась ученицей в Дом Быта. Через месяц стала мастером. 

Нити судьбы. История в фотографиях

Асия Генджибаева - социальный работник, создает вечернее платье


Нити судьбы. История в фотографиях

Кукла в казахском национальном костюме


- Дома у нас шила бабушка. Я постоянно наблюдала за ней. С 5-го класса я мечтала стать медиком. Но отец меня переубедил. Он сказал, что трудно будет работать в больнице с больной ногой, и посоветовал быть швеей. Он меня очень жалел, - поделилась портниха.
 

Нити судьбы. История в фотографиях

Здесь Айжан вышивает стразами


Через 19 лет после аварии Айжан ампутировали ногу. Тогда, не попросив ни у кого денег, продала золотое кольцо и серьги , чтобы оплатить операцию и лечение. 

Нити судьбы. История в фотографиях

Подставки для чайника и подноса


Нити судьбы. История в фотографиях

Заготовки сувенирных верблюдов


Нити судьбы. История в фотографиях

И вот такими они получаются


С 2000 года носит протез, как рассказала Айжан, но он не функциональный и очень неудобен. Она мечтает установить вакуумный протез германского производства. Для этого нужны 1 800 000 тысяч тенге. Без посторонней помощи такую сумму ей собрать не под силу.

Нити судьбы. История в фотографиях

Айжан со своим сыном Есболатом


Айжан растит двоих детей, но своего жилья у семьи нет. Старшей дочери Жансае – 20 лет. Она учится на психолога в Астане. Одиннадцатилетней сын Есболат закончил в этом году пятый класс. Он рассказывает, что когда вырастет, мечтает построить большой дом. Он во всем старается помочь маме: шьет, готовит еду и хочет, чтобы ей удалось благополучно провести операцию по протезированию. 

Нити судьбы. История в фотографиях

Сувенирная сумочка для гостинцев


Личная жизнь, как поделилась Айжан, у нее не сложилась. Муж, по ее словам, распускал руки. Из-за этого она в 2010 году уехала в Актау. Скиталась с детьми по квартирам.

- Бог дает такое испытание, которое надо вытерпеть и смириться, жить дальше, учить детей, поставить их на ноги, - поделилась Айжан.
 

Нити судьбы. История в фотографиях

Айжан показывает свое изделие


- Я могу проснуться ночью, попрошу сына включить свет и быстро рисую фасоны. Уже утром беру материал и приступаю к шитью. Я очень люблю придумывать наряды. Перед тем как дочка уехала на учебу, мы вдвоем шили шторы, чехлы на стулья. Я ни у кого не любила просить денег и помощи. Не надо сидеть дома сложа руки - все упустишь. Если вы спотыкаетесь, Бог вам подаст руку, хватайтесь за нее, - сказала Айжан.
 

Нити судьбы. История в фотографиях

Айжан демонстрирует готовые наряды


Управление координации занятости Мангистауской области предоставило для мастерской подвальное помещение. При поддержке спонсоров там сделали ремонт, закупили швейное оборудование, ткани, фурнитуру. Социальное предприятие открыто при поддержке общественного фонда «Ұрпақ Next». Гулжанат Муратбай – руководитель фонда. При содействии фонда Айжан с ученицами прошли бесплатный двухмесячный учебный курс по шитью и изготовлению сувениров. 

Нити судьбы. История в фотографиях

Недавно прошел первый показ Айжан Куттибаевой, где она представила небольшую коллекцию нарядов.


Социальное предприятие находится в 23 микрорайоне в четырехэтажном здании №100А и работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.
Желающие могут записаться на курсы шитья. Связаться и узнать подробную информацию можно по телефону: +7 702 731 35 53, Айжан.



Фото автора и Нуркена Калымжанова
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Комментарии ( 1 )

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 ффф (Посетители) Сегодня, 15:15
Гульжанат-светлая, сильная женщина! Хорошо, что судьба свела Айжан с ней. Успехов!

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