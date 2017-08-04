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ЛАДА.kz » История в фотографиях

Равняйсь! Смирно! История в фотографиях

Просмотров:275 Опубликовано: Сегодня, 12:04
Военно-патриотический лагерь «Жас Сарбаз» расположен вдали от городской суеты - на базе морского учебного центра Регионального управления береговой охраны пограничной службы КНБ РК. О том, чему учат мальчиков в лагере, узнала Лиана Рязанцева.

Равняйсь! Смирно! История в фотографиях


До 23 августа лагерь примет три смены по 75 детей. Отдохнуть в нем смогут школьники восьмого и девятого классов из Актау, Жанаозена, Бейнеу и районов области. Всех воспитанников обеспечат одеждой и экипировкой. Занятия в лагере проводят учителя начальной военной подготовки, опытные инструкторы и офицеры запаса.


Равняйсь! Смирно! История в фотографиях


Лагерь сочетает военную романтику с комфортным проживанием. В течение семи дней подростки будут жить в казарме по солдатскому распорядку. Ребят ожидает подъем в 7:00, зарядка, построение, спортивные мероприятия и отбой. Как в армии - ровно в 22:00. С первых минут пребывания в лагере ребят поразила жесткая дисциплина: Равняйсь! Смирно!

Равняйсь! Смирно! История в фотографиях


Калдыбек Мирасулы рассказал, что рад возможности отдохнуть в лагере. Единственной трудностью для него оказалось рано вставать во время каникул.

Равняйсь! Смирно! История в фотографиях


Питаются ребята в армейской столовой пять раз в день. Питание у детей разнообразное - в меню есть фрукты и йогурты.

- Голодным в лагере никто не останется, - отметил подполковник запаса Нияз Бектасов, начальник военно-патриотического лагеря «Жас Сарбаз». После обеда у ребят по расписанию тихий час.

Равняйсь! Смирно! История в фотографиях


Каждый день пребывания ребенка в лагере наполнен событиями и увлекательными занятиями.

Равняйсь! Смирно! История в фотографиях


Ребята наравне с военнослужащими постигают азы военного дела и повышают уровень физической выносливости, занимаясь огневой и строевой подготовкой, учатся основам рукопашного боя, изучают вооружение и боевую технику ПС КНБ РК и стреляют из оружия.


Равняйсь! Смирно! История в фотографиях


Инструкторы учат детей навыкам владения оружием.


Равняйсь! Смирно! История в фотографиях


Этому, по словам воспитанника лагеря Нурхана Насимбекова, не научат никакие компьютерные игры.


Равняйсь! Смирно! История в фотографиях


Нурхан Насимбеков - ученик девятого класса Бейнеуского лицея. В лагерь попал за свои заслуги. Он участник военно-спортивной игры «Алау» и слета юных инспекторов дорожного движения.

Равняйсь! Смирно! История в фотографиях


- В течение пяти лет я посещаю военно-патриотический клуб в Бейнеу. В лагере здорово, никаких сложностей для меня нет, все дается легко. В будущем хочу связать судьбу с военной профессией, - сказал Нурхан Насимбеков.

Равняйсь! Смирно! История в фотографиях


Самая интересная часть обучения в лагере, по словам мальчишек, это изучение боевого оружия, которое подростки могут не только посмотреть, но и подержать в руках.


Равняйсь! Смирно! История в фотографиях


На территории лагеря оборудован медицинский пункт.


Равняйсь! Смирно! История в фотографиях


Вечером, после занятий, ребята проводят время в комнате отдыха, играя в шахматы, шашки, нарды или просто за чтением книг.


Равняйсь! Смирно! История в фотографиях


- Мы стремимся к тому, чтобы за время, проведенное в лагере, ребята не только узнали, что такое военная подготовка, самостоятельность и дисциплина, но и научились работать и дружить в команде, договариваться друг с другом, вместе достигать общих целей и радоваться победам - что так необходимо для жизни в современном мире. Мы хотим, чтобы у детей от пребывания в лагере остались самые лучшие воспоминания! - говорит Нияз Бектасов.


Равняйсь! Смирно! История в фотографиях


Ребята с легкостью проходят полосу препятствий.


Равняйсь! Смирно! История в фотографиях


В планах у ребят, по словам начальника военно-патриотического лагеря «Жас Сарбаз», посещение историко-краеведческого музея в Актау, скалодрома, Аллеи славы. Попробовать свои силы воспитанники лагеря смогут во время первенства по футболу, волейболу и шахматам.


Равняйсь! Смирно! История в фотографиях


- Для нас важно создать в лагере ту благоприятную среду, находясь в которой, ребята усваивали бы духовно-нравственные ценности и чувствовали себя психологически комфортно, - отметил Нияз Бектасов.




Организаторами лагеря являются Мангистауское областное управление образования и областной центр дополнительного образования «Дарын».
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Комментарии ( 1 )

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 Tatyana01 (Посетители) Сегодня, 13:15
Йогурты то в питании подрастающего поколения надо бы убрать... Не травить детей крашеной химией с крахмалом, краской, эмульгаторами, загустителями , бешеной дозой сахара и его дешевыми заменителями итд. Лучше бы сами в столовой простые булочки или печенья им пекли...
 
 

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