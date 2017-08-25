Саура: коровы против черепах. История в фотографиях

Падающая вода на протяжении многих тысячелетий пробила в рыхлых породах углубление. Природные источники заполнили его пресной водой.

В озере обитают личинки комаров, стрекоз, а также головастики, ракообразные, жук-плавунец и жабы.



В мае над урочищем разносятся серенады лягушек и «трели» жаб. В брачный период самцы подзывают самок.



Обитают на Сауре и степные черепахи. Средняя продолжительность жизни этих рептилий 40 лет, но много молодняка погибает в первые годы жизни.

В углублениях каменистого русла гнездятся ласточки, стрижи, филины, сокол-пастеган, пустынный ворон.



Каньон имеет свой особый мягкий микроклимат.

С весны он наполняется запахом душистой мяты.

Когда-то на входе в ущелье росла небольшая тутовая роща. Сегодня от неё осталось лишь одно дерево.

В 60-е годы прошлого века тут располагалась сейсмическая партия.

Ныне проживает семья чабана.

Природный памятник Саура находится под охраной государства.

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О состоянии уникального природного объекта Мангистау - в фотоистории Ольги Ярославской.В туристических буклетах каньон и озеро Саура называют «Чёрной жемчужиной» полуострова, одним из живописных мест Мангистау. Природа потрудилась на славу, создав такое рельефное место и заселив его разнообразной флорой и фауной.А между тем, уникальное озеро погибает. Наличие родников способствовало появлению в окрестностях нескольких животноводческих хозяйств. Скот начал ходить на водопой к единственному в Мангистау озеру, где проживают реликтовые болотные черепахи. Сложилась непростая ситуация. Единственный песчаный пляж возле озера, так необходимый пресноводным черепашкам для кладки яиц, вытаптывает скот. Берег завален навозом. Возникла угроза вымирания черепах.Ущелье состоит из верхнего и нижнего каскада. Каньон образовался в результате схода сезонных вод. В верхней его части отчётливо прослеживается каменистое русло реки, которое прерывается тринадцатиметровым обрывом.С трех сторон водоём окружают отвесные каменистые стены. Когда смотришь на озеро, создается впечатление, что оно находится на дне каменной чаши. По словам Людмилы Быковой, работника областного краеведческого музея, глубина озера составляет пять метров. В нём растут «харовые» водоросли, что в переводе с греческого означает «радость, красота».Реликтовые болотные черепахи - самые крупные обитатели озера. Их размер достигает 30 сантиметров. Это черепахи черного цвета с жёлтыми вкраплениями, у них длинный хвостик. А на лапках между коготками имеются перепонки. Черепахи питаются моллюсками, ракообразными, червями, водными и наземными насекомыми и их личинками. В обычных условиях всплывают на поверхность каждые 20 минут и дышат воздухом.«Тортиллы» подолгу могут находится на берегу и любят греться на солнышке. При этом очень осторожны. При малейшей опасности ныряют в воду. Ночью спят на дне водоёма.После зимовки черепахи появляются в конце апреля - начале мая. В конце мая начинается активный период размножения. Половой зрелости они достигают к возрасту от пяти до девяти лет. Кладку яиц делают на берегу, недалеко от водоёма. За один сезон производят три кладки по восемь яиц.Молодь вылупляется в августе-сентябре. Появившиеся из яиц молодые черепашки - размером с монету 50 тенге. Большая часть молодняка не выползает на поверхность, а зарывается глубже и проводит зиму под землёй. Начинают вести активный образ жизни только следующей весной.Как и когда появились они в этом озере - неизвестно. Точных данных о количестве уникальных черепах нет.Через Сауру пролегает один из миграционных путей перелётных птиц. Пролётом здесь бывают цапли, кулики, утки. Сокол-пастеган прилетает в конце марта, а в октябре улетает на юг.Щурка - перелётная птица. У неё удлинённое тело, клюв и хвост. Но при этом она очень изящна. Оперение яркое. Более пригодными местами для гнездования являются песчаные дюны, обочины дорог.Водолюбивая птица погоныш. Немалую часть своего времени проводит, купаясь в водоёме. Любит загорать на солнышке, взъерошивая при этом оперение и расправляя крылья. Птицы данного вида сохраняют пару на всю жизнь.Глубина нижнего каньона до 30 метров. В нём растут тамарикс, ежевика, котовник, подорожник, кардалия. Озеро обрамляют заросли тростника и камыша.Люди жили в этой местности давно. На одном из бортов верхнего ущелья известный мангистауский археолог Андрей Астафьев обнаружил крепость периода бронзового века.На вершине урочища Саура расположен небольшой некрополь, состоящий в основном из захоронений типа «саганатам».По левую сторону от ущелья расположены развалины старых зданий, бывшего рыбацкого поселения. В этом районе некогда проходила рыболовецкая трасса Захара Дубского и располагался один из его ледников. В нем хранилась рыба, доставляемая из Тупкарагана в Астрахань и дальше.При въезде на Сауру сфотографировала вот такую информационную табличку. Надпись на трёх языках:- Саура - прибрежная местность Каспия, где в небольшом каньоне спрятана своеобразная чёрная жемчужина полуострова Мангышлак - небольшое пресноводное озеро Караколь. Глубина озера неизвестна, но она внушительна и позволяет обитать здесь реликтовому виду болотной черепахи.В этом году построили туристическую площадку для отдыха с беседками, стационарным мангалом и общественным туалетом. Будут ли брать деньги за вход, пока не ясно.- Не столько туристы наносят вред уникальному природному памятнику, сколько скот, который гонят на водопой к озеру. Это не только коровы, но и верблюды, и бараны, - сетует Людмила Быкова.Властям необходимо предпринять меры для того, чтобы сохранить уникальный животный и растительный мир Сауры и обязать владельцев скота вести его выпас за пределами урочища. Тем более, что при въезде в каньон имеется родник и поилка. В 2015 году по заказу управления туризма Мангистауской области на территории каньона Саура установлен забор, но животных загоняют со стороны верхнего каскада, где забора нет.