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Саура: коровы против черепах. История в фотографиях

Просмотров:1324 Опубликовано: Сегодня, 08:07
О состоянии уникального природного объекта Мангистау - в фотоистории Ольги Ярославской.

Саура: коровы против черепах. История в фотографиях


В туристических буклетах каньон и озеро Саура называют «Чёрной жемчужиной» полуострова, одним из живописных мест Мангистау. Природа потрудилась на славу, создав такое рельефное место и заселив его разнообразной флорой и фауной.

Саура: коровы против черепах. История в фотографиях


А между тем, уникальное озеро погибает. Наличие родников способствовало появлению в окрестностях нескольких животноводческих хозяйств. Скот начал ходить на водопой к единственному в Мангистау озеру, где проживают реликтовые болотные черепахи. Сложилась непростая ситуация. Единственный песчаный пляж возле озера, так необходимый пресноводным черепашкам для кладки яиц, вытаптывает скот. Берег завален навозом. Возникла угроза вымирания черепах.

Саура: коровы против черепах. История в фотографиях


Ущелье состоит из верхнего и нижнего каскада. Каньон образовался в результате схода сезонных вод. В верхней его части отчётливо прослеживается каменистое русло реки, которое прерывается тринадцатиметровым обрывом.

Саура: коровы против черепах. История в фотографиях


Падающая вода на протяжении многих тысячелетий пробила в рыхлых породах углубление. Природные источники заполнили его пресной водой.


Саура: коровы против черепах. История в фотографиях


С трех сторон водоём окружают отвесные каменистые стены. Когда смотришь на озеро, создается впечатление, что оно находится на дне каменной чаши. По словам Людмилы Быковой, работника областного краеведческого музея, глубина озера составляет пять метров. В нём растут «харовые» водоросли, что в переводе с греческого означает «радость, красота».

Саура: коровы против черепах. История в фотографиях


В озере обитают личинки комаров, стрекоз, а также головастики, ракообразные, жук-плавунец и жабы.

Саура: коровы против черепах. История в фотографиях


В мае над урочищем разносятся серенады лягушек и «трели» жаб. В брачный период самцы подзывают самок.

Саура: коровы против черепах. История в фотографиях


Реликтовые болотные черепахи - самые крупные обитатели озера. Их размер достигает 30 сантиметров. Это черепахи черного цвета с жёлтыми вкраплениями, у них длинный хвостик. А на лапках между коготками имеются перепонки. Черепахи питаются моллюсками, ракообразными, червями, водными и наземными насекомыми и их личинками. В обычных условиях всплывают на поверхность каждые 20 минут и дышат воздухом.

Саура: коровы против черепах. История в фотографиях


«Тортиллы» подолгу могут находится на берегу и любят греться на солнышке. При этом очень осторожны. При малейшей опасности ныряют в воду. Ночью спят на дне водоёма.

После зимовки черепахи появляются в конце апреля - начале мая. В конце мая начинается активный период размножения. Половой зрелости они достигают к возрасту от пяти до девяти лет. Кладку яиц делают на берегу, недалеко от водоёма. За один сезон производят три кладки по восемь яиц.

Молодь вылупляется в августе-сентябре. Появившиеся из яиц молодые черепашки - размером с монету 50 тенге. Большая часть молодняка не выползает на поверхность, а зарывается глубже и проводит зиму под землёй. Начинают вести активный образ жизни только следующей весной.

Саура: коровы против черепах. История в фотографиях


Как и когда появились они в этом озере - неизвестно. Точных данных о количестве уникальных черепах нет.

Саура: коровы против черепах. История в фотографиях


Обитают на Сауре и степные черепахи. Средняя продолжительность жизни этих рептилий 40 лет, но много молодняка погибает в первые годы жизни.


Саура: коровы против черепах. История в фотографиях


Через Сауру пролегает один из миграционных путей перелётных птиц. Пролётом здесь бывают цапли, кулики, утки. Сокол-пастеган прилетает в конце марта, а в октябре улетает на юг.

Саура: коровы против черепах. История в фотографиях


В углублениях каменистого русла гнездятся ласточки, стрижи, филины, сокол-пастеган, пустынный ворон.

Саура: коровы против черепах. История в фотографиях


Щурка - перелётная птица. У неё удлинённое тело, клюв и хвост. Но при этом она очень изящна. Оперение яркое. Более пригодными местами для гнездования являются песчаные дюны, обочины дорог.

Саура: коровы против черепах. История в фотографиях


Водолюбивая птица погоныш. Немалую часть своего времени проводит, купаясь в водоёме. Любит загорать на солнышке, взъерошивая при этом оперение и расправляя крылья. Птицы данного вида сохраняют пару на всю жизнь.

Саура: коровы против черепах. История в фотографиях


Каньон имеет свой особый мягкий микроклимат.


Саура: коровы против черепах. История в фотографиях


С весны он наполняется запахом душистой мяты.


Саура: коровы против черепах. История в фотографиях


Глубина нижнего каньона до 30 метров. В нём растут тамарикс, ежевика, котовник, подорожник, кардалия. Озеро обрамляют заросли тростника и камыша.

Саура: коровы против черепах. История в фотографиях


Когда-то на входе в ущелье росла небольшая тутовая роща. Сегодня от неё осталось лишь одно дерево.


Саура: коровы против черепах. История в фотографиях


Люди жили в этой местности давно. На одном из бортов верхнего ущелья известный мангистауский археолог Андрей Астафьев обнаружил крепость периода бронзового века.

На вершине урочища Саура расположен небольшой некрополь, состоящий в основном из захоронений типа «саганатам».

Саура: коровы против черепах. История в фотографиях


По левую сторону от ущелья расположены развалины старых зданий, бывшего рыбацкого поселения. В этом районе некогда проходила рыболовецкая трасса Захара Дубского и располагался один из его ледников. В нем хранилась рыба, доставляемая из Тупкарагана в Астрахань и дальше.

Саура: коровы против черепах. История в фотографиях


В 60-е годы прошлого века тут располагалась сейсмическая партия.


Саура: коровы против черепах. История в фотографиях


Ныне проживает семья чабана.


Саура: коровы против черепах. История в фотографиях


При въезде на Сауру сфотографировала вот такую информационную табличку. Надпись на трёх языках:

- Саура - прибрежная местность Каспия, где в небольшом каньоне спрятана своеобразная чёрная жемчужина полуострова Мангышлак - небольшое пресноводное озеро Караколь. Глубина озера неизвестна, но она внушительна и позволяет обитать здесь реликтовому виду болотной черепахи.

Саура: коровы против черепах. История в фотографиях


В этом году построили туристическую площадку для отдыха с беседками, стационарным мангалом и общественным туалетом. Будут ли брать деньги за вход, пока не ясно.

Саура: коровы против черепах. История в фотографиях


- Не столько туристы наносят вред уникальному природному памятнику, сколько скот, который гонят на водопой к озеру. Это не только коровы, но и верблюды, и бараны, - сетует Людмила Быкова.

Саура: коровы против черепах. История в фотографиях


Природный памятник Саура находится под охраной государства.


Саура: коровы против черепах. История в фотографиях


Властям необходимо предпринять меры для того, чтобы сохранить уникальный животный и растительный мир Сауры и обязать владельцев скота вести его выпас за пределами урочища. Тем более, что при въезде в каньон имеется родник и поилка. В 2015 году по заказу управления туризма Мангистауской области на территории каньона Саура установлен забор, но животных загоняют со стороны верхнего каскада, где забора нет.

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Комментарии ( 3 )

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  • Куратор
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 10:10
Цитата: Куратор
На фоне борьбы за существование

Это обычная человеческая лень и как привел пример басней Шым-Актау, обычное свинство. Не вижу тут борьбы за существование.

при въезде в каньон имеется родник и поилка.


Просто это надо же оторвать свои задницы от лежака и наполнить поилку из родника.
А тут готовая поилка, глубаной 5 метров. Зачем задницы рвать, если скотина сама может напиться из озера...
А там после меня хоть потоп!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Mestnyi
 Куратор (Посетители) Сегодня, 09:58
На фоне борьбы за существование меркнет важность сохранения дикой природы. Наш бог- доллар, наша цель- выжить. Мы уже не помним, для чего пришли в этот мир.
 
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  • Куратор
 Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 08:59
Свинья под Дубом вековым
Наелась желудей досыта, до отвала;
Наевшись, выспалась под ним;
Потом, глаза продравши, встала
И рылом подрывать у Дуба корни стала.
«Ведь это дереву вредит»,
Ей с Дубу ворон говорит:
«Коль корни обнажишь, оно засохнуть может».-
«Пусть сохнет», говорит Свинья:
«Ничуть меня то не тревожит;
В нем проку мало вижу я;
Хоть век его не будь, ничуть не пожалею,
Лишь были б желуди: ведь я от них жирею».-
«Неблагодарная!» примолвил Дуб ей тут:
«Когда бы вверх могла поднять ты рыло,
Тебе бы видно было,
Что эти желуди на мне растут».
 
 

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