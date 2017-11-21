Полет души. История в фотографиях

Сейчас кружок авиамоделирования возглавляет Александр Михайлович Данилко.

Александр Данилко – «Отличник Аэрофлота». Авиамоделированием увлекся в детстве.

- В наборах, которые продавали в магазине, были рейки, резинки, чертежи. Когда я запускал свою первую модель в пригороде Александрия (Украина), меня заметили ребята из Дома пионеров. Так я увлекся авиамоделированием. В школе хватал двойки, но увлечение было превыше всего. Меня регулярно отправляли на соревнования по авиамоделированию, - вспоминает Александр Данилко.

- Авиамоделирование — очень кропотливое занятие. Развивает у учеников терпение, усидчивость и моторику. Ребята с раннего возраста учатся пилить, строгать, работать с инструментами, читать чертежи, - делится Александр Данилко.



Исмаил Файзула посещает кружок один месяц. В будущем мальчик мечтает стать инженером по организации воздушного движения.



- Как закончу работу над планером, мечтаю собрать большой самолет с двигателем, - говорит Исмаил.



Планер, как рассказал Александр Данилко, это простейшая модель. Ученикам выдают заготовку — сосновые рейки, которые стругают и обрабатывают напильником до размера пять на пять миллиметров. Их соединяют под углом. Крылья располагают таким образом, чтобы при запуске модель летела ровно и не раскачивалась.

Далее делают закругления на крыльях — для этого рейки вымачивают в воде. Детали склеивают ПВА и обматывают основания ниткой.



Следующий этап - изготовление нервюр - поперечного набора крыльев.



Для этого используют полоски из бамбука. В рейках крыльев делают проколы, заостряют нервюры и закрепляют.

Следующая деталь — кобылка. Она несет крылья, крепится посередине.



Затем делают рейку фюзеляжа (корпус).

К фюзеляжу крепится стабилизатор. Его закругляют, как и крылья.



Последняя деталь - это киль. Он задает направление движения.



Осталось обтянуть детали пленкой, соединить между собой, и модель готова к полету.



Для запуска используют 50-метровую леску с кольцом, которое цепляют за крючок. Модель запускают в небо против ветра, как воздушного змея, натягивая леску.



После того, как планер поднялся над головой, леска слетает с крючка и модель парит в воздухе.



Александр Данилко учит ребят собирать модели с двигателем. Они развивают скорость до 180 км/час.



Своей лучшей работой Александр Данилко считает двухмоторный ИЛ-14. Это точная копия самолета, на котором он и начинал летать на Мангышлаке.



У этой модели убираются шасси, открывается багажное отделение, входные двери, кабина пилота. Сделан самолет из листов бальзы, которую считают самой легкой в мире.

Сейчас от него остались только обломки. Модель разбилась при запуске два года назад.



В этом году на открытом чемпионате Казахстана Александр Михайлович удостоился первого места с точной копией СУ-26.

На строительство модели ушло больше года. Как на борту настоящего самолета, в кабине находится пилот-кукла, имеется приборная доска.

Заниматься в кружке, по словам Александра Данилко, изъявляют желание многие ребята. Однако остро стоит проблема финансирования кружка.



- У нас есть программа, утвержденная министерством. Но если на занятие придет 10 человек, представляете, какая суета? Каждому нужно дать работу, выдать инструменты - резцы, сверла, дюралюминий, кусочек которого стоит две-три тысячи тенге. Приходится отклоняться от программы. Нам говорят: ищите спонсоров. А кому это нужно? Выгодно спонсировать большой спорт, поэтому дальше Казахстана мы не выезжаем. При СССР таких проблем не существовало - было все централизованно, - поделился Александр Михайлович.



Сделавшие по одной модели ученики, как сказал авиамоделист, в дальнейшем должны вкладывать свои средства.

- Покупка двигателя обходится от 20 до 30 тысяч тенге. Родителям за свой счет приходится приобретать материалы, а это дорогое удовольствие. Многие по этой причине и уходят. В этом единственная проблема, - подчеркнул руководитель кружка.



На кружок авиамоделирования к Александру Данилко может записаться любой желающий. Занятия проводятся в понедельник (с 10:00 до 11:30), вторник (с 14:30 до 16:00), четверг (с 14:30 до 16:00) и пятницу с 10:00 до 11:30.



В вечерней группе юных авиамоделистов обучает Константин Шилин — ученик Александра Данилко. Занятия проходят во вторник, среду, четверг и субботу с 17:00 до 18:30. Обучение бесплатное.



Дополнительную информацию возможно получить по телефону: 50-71-26. Адрес: 3 микрорайон, 208 здание.

C 1968 года в Актау работает кружок авиамоделирования. Здесь каждый может научиться мастерить любую модель самолета — от простой до сложной. О работе кружка — в нашей фотоистории.Основал кружок Вадим Борисович Плотников. Первые занятия проходили в здании бывшей школы №1, позже и по сей день — в центре «Школьник».