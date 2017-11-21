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ЛАДА.kz » История в фотографиях

Полет души. История в фотографиях

Просмотров:122 Опубликовано: Сегодня, 17:18
C 1968 года в Актау работает кружок авиамоделирования. Здесь каждый может научиться мастерить любую модель самолета — от простой до сложной. О работе кружка — в нашей фотоистории.

Основал кружок Вадим Борисович Плотников. Первые занятия проходили в здании бывшей школы №1, позже и по сей день — в центре «Школьник».

Полет души. История в фотографиях


Сейчас кружок авиамоделирования возглавляет Александр Михайлович Данилко.


Полет души. История в фотографиях


Александр Данилко – «Отличник Аэрофлота». Авиамоделированием увлекся в детстве.


- В наборах, которые продавали в магазине, были рейки, резинки, чертежи. Когда я запускал свою первую модель в пригороде Александрия (Украина), меня заметили ребята из Дома пионеров. Так я увлекся авиамоделированием. В школе хватал двойки, но увлечение было превыше всего. Меня регулярно отправляли на соревнования по авиамоделированию, - вспоминает Александр Данилко.


Полет души. История в фотографиях


- Авиамоделирование — очень кропотливое занятие. Развивает у учеников терпение, усидчивость и моторику. Ребята с раннего возраста учатся пилить, строгать, работать с инструментами, читать чертежи, - делится Александр Данилко.

Полет души. История в фотографиях


Исмаил Файзула посещает кружок один месяц. В будущем мальчик мечтает стать инженером по организации воздушного движения.

- Как закончу работу над планером, мечтаю собрать большой самолет с двигателем, - говорит Исмаил.

Полет души. История в фотографиях


Планер, как рассказал Александр Данилко, это простейшая модель. Ученикам выдают заготовку — сосновые рейки, которые стругают и обрабатывают напильником до размера пять на пять миллиметров. Их соединяют под углом. Крылья располагают таким образом, чтобы при запуске модель летела ровно и не раскачивалась.


Полет души. История в фотографиях


Далее делают закругления на крыльях — для этого рейки вымачивают в воде. Детали склеивают ПВА и обматывают основания ниткой.

Полет души. История в фотографиях


Следующий этап - изготовление нервюр - поперечного набора крыльев.

Для этого используют полоски из бамбука. В рейках крыльев делают проколы, заостряют нервюры и закрепляют.


Полет души. История в фотографиях


Следующая деталь — кобылка. Она несет крылья, крепится посередине.

Полет души. История в фотографиях


Затем делают рейку фюзеляжа (корпус).


Полет души. История в фотографиях


К фюзеляжу крепится стабилизатор. Его закругляют, как и крылья.

Полет души. История в фотографиях


Последняя деталь - это киль. Он задает направление движения.

Полет души. История в фотографиях


Осталось обтянуть детали пленкой, соединить между собой, и модель готова к полету.

Полет души. История в фотографиях


Для запуска используют 50-метровую леску с кольцом, которое цепляют за крючок. Модель запускают в небо против ветра, как воздушного змея, натягивая леску.

После того, как планер поднялся над головой, леска слетает с крючка и модель парит в воздухе.

Полет души. История в фотографиях


Александр Данилко учит ребят собирать модели с двигателем. Они развивают скорость до 180 км/час.

Полет души. История в фотографиях


Своей лучшей работой Александр Данилко считает двухмоторный ИЛ-14. Это точная копия самолета, на котором он и начинал летать на Мангышлаке.

У этой модели убираются шасси, открывается багажное отделение, входные двери, кабина пилота. Сделан самолет из листов бальзы, которую считают самой легкой в мире.


Полет души. История в фотографиях


Сейчас от него остались только обломки. Модель разбилась при запуске два года назад.

Полет души. История в фотографиях


В этом году на открытом чемпионате Казахстана Александр Михайлович удостоился первого места с точной копией СУ-26.


Полет души. История в фотографиях


На строительство модели ушло больше года. Как на борту настоящего самолета, в кабине находится пилот-кукла, имеется приборная доска.


Полет души. История в фотографиях


Заниматься в кружке, по словам Александра Данилко, изъявляют желание многие ребята. Однако остро стоит проблема финансирования кружка.

- У нас есть программа, утвержденная министерством. Но если на занятие придет 10 человек, представляете, какая суета? Каждому нужно дать работу, выдать инструменты - резцы, сверла, дюралюминий, кусочек которого стоит две-три тысячи тенге. Приходится отклоняться от программы. Нам говорят: ищите спонсоров. А кому это нужно? Выгодно спонсировать большой спорт, поэтому дальше Казахстана мы не выезжаем. При СССР таких проблем не существовало - было все централизованно, - поделился Александр Михайлович.

Сделавшие по одной модели ученики, как сказал авиамоделист, в дальнейшем должны вкладывать свои средства.


Полет души. История в фотографиях


- Покупка двигателя обходится от 20 до 30 тысяч тенге. Родителям за свой счет приходится приобретать материалы, а это дорогое удовольствие. Многие по этой причине и уходят. В этом единственная проблема, - подчеркнул руководитель кружка.

Полет души. История в фотографиях


На кружок авиамоделирования к Александру Данилко может записаться любой желающий. Занятия проводятся в понедельник (с 10:00 до 11:30), вторник (с 14:30 до 16:00), четверг (с 14:30 до 16:00) и пятницу с 10:00 до 11:30.

В вечерней группе юных авиамоделистов обучает Константин Шилин — ученик Александра Данилко. Занятия проходят во вторник, среду, четверг и субботу с 17:00 до 18:30. Обучение бесплатное.

Дополнительную информацию возможно получить по телефону: 50-71-26. Адрес: 3 микрорайон, 208 здание.
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Комментарии ( 1 )

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Куратор (Посетители) Сегодня, 17:37
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