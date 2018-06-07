Немой инвалид охраняет один из лучших музеев мира. История в фотографиях

Эрмитажные коты или «эрмики», как их называют сотрудники музея, пожалуй, самые знаменитые усатые в Санкт-Петербурге. Эта пушистая гвардия охраняет один из главных музеев мира. Благодаря бесстрашной четвероногой охране Зимний Дворец уже три века не помнит набегов мышей и крыс.

С 2008 года в музее ежегодно проходит «День эрмитажного кота». Сотрудники Зимнего дворца предоставляют публике доступ в подвалы Эрмитажа, где можно увидеть «эрмиков» прямо на «рабочем месте».

В этом году в гостях у эрмитажных кошек побывало около двух тысяч человек. Люди выстраивались в очередь задолго до начала мероприятия. Все желающие смогли пройти по маршруту «Там, где живут кошки» впервые после серьёзного пожара, случившегося в сентябре 2017 года.

К дню Эрмитажного кота больше всех готовятся школьники Петербурга. Они рисуют портреты хвостатых охранников Зимнего дворца, а в праздничный день рисунки выставляют на стендах.

Восьмилетняя Оливия очень обрадовалась, когда увидела свой рисунок, отобранный для этой выставки в Эрмитаже.

Кошки Санкт-Петербурга всегда играли большую роль в городе. История эрмитажных котов началась в ХVIII веке, когда, по преданию, Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота Василия. Первое письменное подтверждение постоянной придворной прописки котов относят к Елизаветинским временам. Императрица собственноручно подписала «Указ о высылке ко двору котов», предписывающий «сыскать в Казани самых лучших и больших котов, удобных к ловлению мышей и прислать в Санкт-Петербург ко двору Ея Императорского Величества».

Во времена Екатерины Великой эрмитажных котов уже поделили на «сословия» - дворовых и комнатных. Последние были не только мышеловами, но и домашними любимцами. При Екатерине котов стали называть «зимнедворскими». Каждому коту был присвоен подобающий ранг и «положение в обществе». Коты высшего ранга, приближенные к царской особе, именовались «комнатными». Эта каста была всегда хорошо накормлена и ухожена. Спать её представителям дозволялось в корзинах для дров. В обязанности входило служить дополнительным декором императорских хором.

«Надворным» котам полагалось обитать в подвалах и двориках Зимнего дворца и защищать его от грызунов. Стоит отметить, что почти во все времена эрмитажным котам жилось вполне привольно, тепло и сытно.

Чёрными днями для них стали годы блокады. «Эрмиков» постигла участь остальных ленинградских котов - их съели. В самое голодное время за кота на рынке можно было выторговать целое состояние - буханку хлеба! По окончании осады Ленинграда в город из центральных регионов пригнали два эшелона с кошками. В Эрмитаж коты-крысоловы попали по особому распределению.

Поначалу сотрудники музея с каждой зарплаты выделяли посильную сумму на уход и питание кошачьего охранного войска. Потом к содержанию котов подключились волонтеры.

В их обязанности входит уборка кошачьих домиков, кормление животных, смена лотков.

Ванесса в хвостатой охране Эрмитажа служит четыре года. Когда она была котенком, злые люди отрезали ей язык. Сотрудники музея подобрали кошку. Её инвалидность не мешает охотиться на грызунов. А вот поят животное из шприца волонтёры. У кошек Эрмитажа есть свое ателье, где им шьют одежду для особых случаев.

Каждый хвостатый охранник бесценных сокровищ культуры имеет свое спальное место.



Выделено специальное помещение, где котам готовят еду. Всем полагается своя обеденная миска. За их чистотой и наполнением тоже следят волонтеры.

Эрмитажные кошки находятся под наблюдением ветеринара. В штате музея есть «кошачий доктор». Раз в неделю «эрмики» проходят медосмотр. При необходимости котов обслуживают в ведущих ветеринарных клиниках города.



Котов с легким недомоганием оставляют во дворце, но размещают в персональных клетках. Их выхаживают волонтёры под руководством ветеринара.



Все животные, находящиеся на службе, стерилизованы и привиты. У них есть не только собственная миска, специальный паспорт и кличка. В честь них придумали праздник и назначили пресс-секретаря.

Вход в помещения, где живут коты, разрешается строго в бахилах.

На своих гостей дворцовые кошки смотрят сверху вниз. Уж очень много желающих поглазеть, как обитают самые знаменитые коты Петербурга.



Некоторые из них с удовольствием позируют перед камерой.

Некоторые снисходительно позволяют фотографироваться рядом с ними.

А эта кошка презрительно отвернулась от гостей, всем своим видом показывая полное безразличие к шумным посетителям.



«Эрмики» на пенсию не выходят. Службу несут до последнего дня. Усатая гвардия насчитывает от 80 до 100 котов.

Музей не нуждается в такой многочисленной мохнатой команде. Но его ряды продолжают пополняться не только пришлыми котами с округи, но и теми, кого бывшие хозяева безжалостно списывают со счетов.



От этой кошки по кличке Сара отказались владельцы и принесли ее в Эрмитаж. Животное адаптируется к новым условиям жизни после сильного стресса.

У Эрмитажных котов есть официальный сайт. Здесь можно узнать о животных, которые ищут новых хозяев. Любой желающий может взять «дворцового» кота или кошку к себе домой. Нужно всего лишь иметь желание приютить усатого-полосатого сотрудника музея и успешно пройти собеседование. Новый владелец получает животное со всеми необходимыми документами: паспортом с отметками о здоровье, прививках. Если по каким-либо причинам у хозяина не сложится с питомцем, эрмитажные смотрители возьмут его обратно. Приятным бонусом для владельцев кота станет бесплатное посещение Эрмитажа.



Работники музея, чтобы обезопасить ценных сотрудников от колёс автомобилей, установили на парковке специальные знаки «Осторожно, кошки»! Удачная идея, ставшая достопримечательностью местного масштаба.



В их власти находится огромная площадь эрмитажных подвалов и дворов Старого, Малого и Нового Эрмитажей. В парадные залы дворца они могут попасть в исключительных случаях и только в сопровождении начальника охраны, волонтера или пресс-секретаря.

Наш фотокорреспондент Ольга Ярославская по традиции дарит читателям сувенир из Санкт-Петербурга.В день Эрмитажного кота на Большом дворе организуют художественную мастерскую. Для посетителей проводят викторины тематические игры.- Эти избранные никогда не испытывали ни малейшего трепета перед царственными чертогами и не любовались хранящимися здесь шедеврами, а воспринимали все окружающее здесь великолепие как нечто само собой разумеющееся, - так написал о местных кошках Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа.