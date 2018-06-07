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ЛАДА.kz » История в фотографиях

Немой инвалид охраняет один из лучших музеев мира. История в фотографиях

Просмотров:611 Опубликовано: Сегодня, 14:17
Наш фотокорреспондент Ольга Ярославская по традиции дарит читателям сувенир из Санкт-Петербурга.

Немой инвалид охраняет один из лучших музеев мира. История в фотографиях


Эрмитажные коты или «эрмики», как их называют сотрудники музея, пожалуй, самые знаменитые усатые в Санкт-Петербурге. Эта пушистая гвардия охраняет один из главных музеев мира. Благодаря бесстрашной четвероногой охране Зимний Дворец уже три века не помнит набегов мышей и крыс.


Немой инвалид охраняет один из лучших музеев мира. История в фотографиях


С 2008 года в музее ежегодно проходит «День эрмитажного кота». Сотрудники Зимнего дворца предоставляют публике доступ в подвалы Эрмитажа, где можно увидеть «эрмиков» прямо на «рабочем месте».


Немой инвалид охраняет один из лучших музеев мира. История в фотографиях


В этом году в гостях у эрмитажных кошек побывало около двух тысяч человек. Люди выстраивались в очередь задолго до начала мероприятия. Все желающие смогли пройти по маршруту «Там, где живут кошки» впервые после серьёзного пожара, случившегося в сентябре 2017 года.


Немой инвалид охраняет один из лучших музеев мира. История в фотографиях


К дню Эрмитажного кота больше всех готовятся школьники Петербурга. Они рисуют портреты хвостатых охранников Зимнего дворца, а в праздничный день рисунки выставляют на стендах.


Немой инвалид охраняет один из лучших музеев мира. История в фотографиях


Восьмилетняя Оливия очень обрадовалась, когда увидела свой рисунок, отобранный для этой выставки в Эрмитаже.


Немой инвалид охраняет один из лучших музеев мира. История в фотографиях


Кошки Санкт-Петербурга всегда играли большую роль в городе. История эрмитажных котов началась в ХVIII веке, когда, по преданию, Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота Василия. Первое письменное подтверждение постоянной придворной прописки котов относят к Елизаветинским временам. Императрица собственноручно подписала «Указ о высылке ко двору котов», предписывающий «сыскать в Казани самых лучших и больших котов, удобных к ловлению мышей и прислать в Санкт-Петербург ко двору Ея Императорского Величества».


Немой инвалид охраняет один из лучших музеев мира. История в фотографиях


Во времена Екатерины Великой эрмитажных котов уже поделили на «сословия» - дворовых и комнатных. Последние были не только мышеловами, но и домашними любимцами. При Екатерине котов стали называть «зимнедворскими». Каждому коту был присвоен подобающий ранг и «положение в обществе». Коты высшего ранга, приближенные к царской особе, именовались «комнатными». Эта каста была всегда хорошо накормлена и ухожена. Спать её представителям дозволялось в корзинах для дров. В обязанности входило служить дополнительным декором императорских хором.


Немой инвалид охраняет один из лучших музеев мира. История в фотографиях


«Надворным» котам полагалось обитать в подвалах и двориках Зимнего дворца и защищать его от грызунов. Стоит отметить, что почти во все времена эрмитажным котам жилось вполне привольно, тепло и сытно.


Немой инвалид охраняет один из лучших музеев мира. История в фотографиях


Чёрными днями для них стали годы блокады. «Эрмиков» постигла участь остальных ленинградских котов - их съели. В самое голодное время за кота на рынке можно было выторговать целое состояние - буханку хлеба! По окончании осады Ленинграда в город из центральных регионов пригнали два эшелона с кошками. В Эрмитаж коты-крысоловы попали по особому распределению.


Немой инвалид охраняет один из лучших музеев мира. История в фотографиях


Поначалу сотрудники музея с каждой зарплаты выделяли посильную сумму на уход и питание кошачьего охранного войска. Потом к содержанию котов подключились волонтеры.


Немой инвалид охраняет один из лучших музеев мира. История в фотографиях


В их обязанности входит уборка кошачьих домиков, кормление животных, смена лотков.


Немой инвалид охраняет один из лучших музеев мира. История в фотографиях


Ванесса в хвостатой охране Эрмитажа служит четыре года. Когда она была котенком, злые люди отрезали ей язык. Сотрудники музея подобрали кошку. Её инвалидность не мешает охотиться на грызунов. А вот поят животное из шприца волонтёры. У кошек Эрмитажа есть свое ателье, где им шьют одежду для особых случаев.


Немой инвалид охраняет один из лучших музеев мира. История в фотографиях


Каждый хвостатый охранник бесценных сокровищ культуры имеет свое спальное место.

Немой инвалид охраняет один из лучших музеев мира. История в фотографиях


Выделено специальное помещение, где котам готовят еду. Всем полагается своя обеденная миска. За их чистотой и наполнением тоже следят волонтеры.


Немой инвалид охраняет один из лучших музеев мира. История в фотографиях


Эрмитажные кошки находятся под наблюдением ветеринара. В штате музея есть «кошачий доктор». Раз в неделю «эрмики» проходят медосмотр. При необходимости котов обслуживают в ведущих ветеринарных клиниках города.

Немой инвалид охраняет один из лучших музеев мира. История в фотографиях


Котов с легким недомоганием оставляют во дворце, но размещают в персональных клетках. Их выхаживают волонтёры под руководством ветеринара.

Немой инвалид охраняет один из лучших музеев мира. История в фотографиях


Все животные, находящиеся на службе, стерилизованы и привиты. У них есть не только собственная миска, специальный паспорт и кличка. В честь них придумали праздник и назначили пресс-секретаря.


Немой инвалид охраняет один из лучших музеев мира. История в фотографиях


Вход в помещения, где живут коты, разрешается строго в бахилах.


Немой инвалид охраняет один из лучших музеев мира. История в фотографиях


На своих гостей дворцовые кошки смотрят сверху вниз. Уж очень много желающих поглазеть, как обитают самые знаменитые коты Петербурга.


Немой инвалид охраняет один из лучших музеев мира. История в фотографиях


Некоторые из них с удовольствием позируют перед камерой.


Немой инвалид охраняет один из лучших музеев мира. История в фотографиях


Некоторые снисходительно позволяют фотографироваться рядом с ними.


Немой инвалид охраняет один из лучших музеев мира. История в фотографиях


А эта кошка презрительно отвернулась от гостей, всем своим видом показывая полное безразличие к шумным посетителям.

Немой инвалид охраняет один из лучших музеев мира. История в фотографиях


«Эрмики» на пенсию не выходят. Службу несут до последнего дня. Усатая гвардия насчитывает от 80 до 100 котов.


Немой инвалид охраняет один из лучших музеев мира. История в фотографиях


Музей не нуждается в такой многочисленной мохнатой команде. Но его ряды продолжают пополняться не только пришлыми котами с округи, но и теми, кого бывшие хозяева безжалостно списывают со счетов.

От этой кошки по кличке Сара отказались владельцы и принесли ее в Эрмитаж. Животное адаптируется к новым условиям жизни после сильного стресса.


Немой инвалид охраняет один из лучших музеев мира. История в фотографиях


У Эрмитажных котов есть официальный сайт. Здесь можно узнать о животных, которые ищут новых хозяев. Любой желающий может взять «дворцового» кота или кошку к себе домой. Нужно всего лишь иметь желание приютить усатого-полосатого сотрудника музея и успешно пройти собеседование. Новый владелец получает животное со всеми необходимыми документами: паспортом с отметками о здоровье, прививках. Если по каким-либо причинам у хозяина не сложится с питомцем, эрмитажные смотрители возьмут его обратно. Приятным бонусом для владельцев кота станет бесплатное посещение Эрмитажа.

Немой инвалид охраняет один из лучших музеев мира. История в фотографиях


Работники музея, чтобы обезопасить ценных сотрудников от колёс автомобилей, установили на парковке специальные знаки «Осторожно, кошки»! Удачная идея, ставшая достопримечательностью местного масштаба.


Немой инвалид охраняет один из лучших музеев мира. История в фотографиях


В день Эрмитажного кота на Большом дворе организуют художественную мастерскую. Для посетителей проводят викторины тематические игры.

Немой инвалид охраняет один из лучших музеев мира. История в фотографиях


В их власти находится огромная площадь эрмитажных подвалов и дворов Старого, Малого и Нового Эрмитажей. В парадные залы дворца они могут попасть в исключительных случаях и только в сопровождении начальника охраны, волонтера или пресс-секретаря.


Немой инвалид охраняет один из лучших музеев мира. История в фотографиях


- Эти избранные никогда не испытывали ни малейшего трепета перед царственными чертогами и не любовались хранящимися здесь шедеврами, а воспринимали все окружающее здесь великолепие как нечто само собой разумеющееся, - так написал о местных кошках Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа.

Фото автора. Рисунки школьников Санкт-Петербурга.
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 16:18
Qyzyq maqala. Ermıtaj murajaıynda mysyqtardan quralģan kúzet júıesi bar yekenin bilmeppin...
 
 

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