Бездомный инвалид в Актау выжил благодаря неравнодушным людям

Местный житель, инвалид-колясочник, 52-летний Руслан Точилин благодарит всех отзывчивых людей, которые помогали ему. Отдельно выражает признательность волонтеру программы «Жди меня» Татьяне Афанасьевой, которая дала ему шанс на вторую жизнь.
Руслан Точилин родился в 1968 году в Украине. Службу проходил в Шевченко в стройбате. После демобилизации остался здесь жить. Создал семью. Работал на одном из городских предприятий по производству щебня. Позже стал оператором-фрезеровщиком на бетоном заводе.
Так сложилось, что он разошелся с женой. Мать экс-супруги предложила продать квартиру и приобрести себе однокомнатную. Но в итоге он получил от них небольшую сумму денег и поехал в Украину, в родительский дом. Его родная сестра восприняла приезд брата в штыки и попросила уехать. А бывшая семья Руслана тем временем переехала уже из Актау в Кустанай.
С этого момента жизнь Руслана пошла «под откос». Он начал пить. Жить было негде, приходилось скитаться.
Однажды его похитили на улице неизвестные люди и увезли в степь: заставили пасти скот.
- Денег не давали, только привозили спиртное. Жестко избивали. Я неоднократно сбегал, но меня настигали и возвращали обратно. В конце концов мне удалось окончательно сбежать от этих извергов. И снова жил на улице, в подвалах, в колодцах. Искал, где потеплее, - рассказал Руслан.
Следующей неприятностью для него стала авария, в результате которой он потерял одну ногу, и начались проблемы с памятью. Виновник ДТП, по словам Руслана, не оказал никакой поддержки и помощи. Выйдя из больницы, ему пришлось ночевать в теплотрассе. Там он отморозил вторую ногу, которую пришлось ампутировать.
Скитания по городу продолжились. На жизнь выпрашивал милостыню на дорогах.
В таком виде на улице его нашла волонтер программы «Жди меня» Татьяна Афанасьева. Она помогла определить его в Центр социальной адаптации. Через телепередачу «Жди меня» нашла его сыновей, проживающих в Москве. Но, в связи с тем, что у Руслана не было документов, встретиться с ними не получилось.
Посредством СМИ Татьяна Афанасьева обратилась к жителям Актау, которые помогли с одеждой и приобретением инвалидной коляски.
Спустя время Татьяна Афанасьевой помогла пройти Руслану медицинское обследование. В прошлом году ему провели две операции в Актау и Алматы для дальнейшего протезирования. Но восстановиться он не смог. В настоящее время культя воспалена и стоит вопрос об очередной ампутации.
К тому же, летом в «час пик» пандемии Руслана настигла коронавирусная инфекция. Татьяна снова не бросила его в беде. В декабре он повторно заразился.
В настоящее время он уже прошел реабилитацию, но голос пока еще не восстановлен. Проходит лечение у уролога, травматолога и других специалистов.
- Он запущен со здоровьем. Представьте, какая была у него жизнь. Он еще, скитаясь на улице в Актау, подхватил туберкулез. Хожу сейчас к нему, чтобы делать уколы и принести продуктов. Он бросил пить и стал человеком. Даже нашел себе гражданскую супругу, с которой и проживает в Алматы. Но жилье съемное. Лечение долгое, - говорит Татьяна.
Для передвижения по городу Руслану приходится пользоваться услугами такси, что обходится очень дорого. Денег, как он говорит, не хватает.
Для процесса воссоединения с сыновьями Руслану нужно собрать необходимые документы. Процедура затянулась из-за пандемии.
По словам Татьяны Афанасьевой, она договорилась с организаторами программы «Жди меня» и «Мужское/Женское» в Москве, которые готовы устроить встречу Руслана с сыновьями на телепередаче. Но возник один нюанс — один из сыновей против того, чтобы это освещалось на всю страну. Второй сын Руслана не выходит на связь, но их отец очень надеется увидеться.
- Я не знаю, как ему помочь. Что я могла — сделала, - с отчаянием говорит Татьяна.
- Какой же все-таки человек с большой буквы Татьяна - она не побоялась лечить меня, делать ингаляции, уколы, когда я болел коронавирусом. Эта хрупкая девушка бегала, доставала лекарства, вызывала врачей. На ней лица не было. Я видел, как ей было трудно, но она справилась. Я хочу передать ей и ее семье искренние слова благодарности, - сказал Руслан.
В списке людей, которые также помогли Руслану, - это Гульнара, Надежда, Алексей, Вадим, Виктория , Румия, Людмила, Юлия, Анастасия и Ирина. Фамилии этих людей из-за ухудшения памяти он не помнит.
- Мир не без добрых людей. Всем тем, кто помогал, спасибо. К сожалению, фамилий не помню, - благодарит Руслан.
Желающие помочь могут связаться с волонтером Татьяной Афанасьевой по телефону: +7 (708) 913-88-75.
Фото предоставила Татьяна Афанасьева.