Бездомный инвалид в Актау выжил благодаря неравнодушным людям

- Денег не давали, только привозили спиртное. Жестко избивали. Я неоднократно сбегал, но меня настигали и возвращали обратно. В конце концов мне удалось окончательно сбежать от этих извергов. И снова жил на улице, в подвалах, в колодцах. Искал, где потеплее, - рассказал Руслан.

- Он запущен со здоровьем. Представьте, какая была у него жизнь. Он еще, скитаясь на улице в Актау, подхватил туберкулез. Хожу сейчас к нему, чтобы делать уколы и принести продуктов. Он бросил пить и стал человеком. Даже нашел себе гражданскую супругу, с которой и проживает в Алматы. Но жилье съемное. Лечение долгое, - говорит Татьяна.

- Я не знаю, как ему помочь. Что я могла — сделала, - с отчаянием говорит Татьяна.

- Какой же все-таки человек с большой буквы Татьяна - она не побоялась лечить меня, делать ингаляции, уколы, когда я болел коронавирусом. Эта хрупкая девушка бегала, доставала лекарства, вызывала врачей. На ней лица не было. Я видел, как ей было трудно, но она справилась. Я хочу передать ей и ее семье искренние слова благодарности, - сказал Руслан.

- Мир не без добрых людей. Всем тем, кто помогал, спасибо. К сожалению, фамилий не помню, - благодарит Руслан.

Местный житель, инвалид-колясочник, 52-летний Руслан Точилин благодарит всех отзывчивых людей, которые помогали ему. Отдельно выражает признательность волонтеру программы «Жди меня» Татьяне Афанасьевой, которая дала ему шанс на вторую жизнь.Руслан Точилин родился в 1968 году в Украине. Службу проходил в Шевченко в стройбате. После демобилизации остался здесь жить. Создал семью. Работал на одном из городских предприятий по производству щебня. Позже стал оператором-фрезеровщиком на бетоном заводе.Так сложилось, что он разошелся с женой. Мать экс-супруги предложила продать квартиру и приобрести себе однокомнатную. Но в итоге он получил от них небольшую сумму денег и поехал в Украину, в родительский дом. Его родная сестра восприняла приезд брата в штыки и попросила уехать. А бывшая семья Руслана тем временем переехала уже из Актау в Кустанай.С этого момента жизнь Руслана пошла «под откос». Он начал пить. Жить было негде, приходилось скитаться.Однажды его похитили на улице неизвестные люди и увезли в степь: заставили пасти скот.Следующей неприятностью для него стала авария, в результате которой он потерял одну ногу, и начались проблемы с памятью. Виновник ДТП, по словам Руслана, не оказал никакой поддержки и помощи. Выйдя из больницы, ему пришлось ночевать в теплотрассе. Там он отморозил вторую ногу, которую пришлось ампутировать.Скитания по городу продолжились. На жизнь выпрашивал милостыню на дорогах.В таком виде на улице его нашла волонтер программы «Жди меня» Татьяна Афанасьева. Она помогла определить его в Центр социальной адаптации. Через телепередачу «Жди меня» нашла его сыновей, проживающих в Москве. Но, в связи с тем, что у Руслана не было документов, встретиться с ними не получилось.Посредством СМИ Татьяна Афанасьева обратилась к жителям Актау, которые помогли с одеждой и приобретением инвалидной коляски.Спустя время Татьяна Афанасьевой помогла пройти Руслану медицинское обследование. В прошлом году ему провели две операции в Актау и Алматы для дальнейшего протезирования. Но восстановиться он не смог. В настоящее время культя воспалена и стоит вопрос об очередной ампутации.К тому же, летом в «час пик» пандемии Руслана настигла коронавирусная инфекция. Татьяна снова не бросила его в беде. В декабре он повторно заразился.В настоящее время он уже прошел реабилитацию, но голос пока еще не восстановлен. Проходит лечение у уролога, травматолога и других специалистов.Для передвижения по городу Руслану приходится пользоваться услугами такси, что обходится очень дорого. Денег, как он говорит, не хватает.Для процесса воссоединения с сыновьями Руслану нужно собрать необходимые документы. Процедура затянулась из-за пандемии.По словам Татьяны Афанасьевой, она договорилась с организаторами программы «Жди меня» и «Мужское/Женское» в Москве, которые готовы устроить встречу Руслана с сыновьями на телепередаче. Но возник один нюанс — один из сыновей против того, чтобы это освещалось на всю страну. Второй сын Руслана не выходит на связь, но их отец очень надеется увидеться.В списке людей, которые также помогли Руслану, - это Гульнара, Надежда, Алексей, Вадим, Виктория , Румия, Людмила, Юлия, Анастасия и Ирина. Фамилии этих людей из-за ухудшения памяти он не помнит.Желающие помочь могут связаться с волонтером Татьяной Афанасьевой по телефону: +7 (708) 913-88-75.Фото предоставила Татьяна Афанасьева.