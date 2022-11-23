650 тенге за литр: цены на дизтопливо шокировали жителей ЗКО

В ЗКО автовладельцы жалуются на резкое подорожание зимнего дизтоплива. Цены на этот вид солярки варьируются от 330 до 650 тенге за литр. Летнее дизтопливо стоит 260 тенге за литр, передает Azattyq Rýhy
со ссылкой на mgorod.kz.
«Вы посмотрите, какая цена. Впереди зима, естественно, придется заправляться зимней соляркой. Потом на многих заправках ее просто нет», - возмутился водитель Виктор.
Причем найти солярку – настоящая проблема. Солярка есть лишь на нескольких заправочных станциях. Тем временем в управлении энергетики и ЖКХ по ЗКО сообщили, что ведомство информацией по остаткам дизельного топлива в области не располагает.
«По закону об обороте нефтепродуктов компании предоставляют информацию Министерству энергетики. По информации от операторов АЗС, отсутствие дизтоплива связано с ремонтом АНПЗ (из-за ремонта снижено производство нефтепродуктов, в связи с чем были продлены темпы отгрузки). Но с 28 ноября, по данным Минэнерго, АНПЗ подключится на полную отгрузку, с 23 ноября начнется поэтапное подключение», - пояснили в управлении.
В ведомстве добавили, что цены на дизельное топливо они никак не регулируют, лишь ведут мониторинг. По информации операторов, цена регулируется на летнее дизельное топливо, а на зимнее – нет.
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