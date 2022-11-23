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Забастовку рабочих "Казфосфата" прокомментировали в акимате

Просмотров:424 Опубликовано: Сегодня, 16:14
Забастовку рабочих "Казфосфата" прокомментировали в акимате
Кадры из видео
Видео забастовки рабочих завода "Казфосфат" прокомментировали в акимате, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В социальных сетях распространяются видео, на которых видно, что десятки мужчин в рабочей форме собрались на улице.

В акимате Жамбылского района Жамбылской области прокомментировали инцидент.

"По протесту рабочих завода "Казфосфат" (НДФЗ): гражданин России извинился перед рабочими и был уволен. Также формируется рабочая группа и организуется исследование на основе требований и предложений работников. Не было никаких проблем на межнациональной почве. Завод работает в штатном режиме", - говорится в сообщении районного акимата, опубликованном в Facebook.

Как позже сообщили в трудовой инспекции акимата Жамбылской области, 23 ноября примерно в 11:40 часов возникло недопонимание между работниками компании "Казфосфат". Начальник управления по цифровой трансформации ТОО "Казфосфат" позволил себе грубые высказывания в адрес коллег.

"Первый заместитель акима Жамбылской области Нуржан Календеров, заместитель акима области Канатбек Мадибек, заместитель прокурора области Нурбек Уласбекулы встретились с сотрудниками и провели разъяснительные беседы.

Начальник управления по цифровой трансформации ТОО "Казфосфат" извинился перед коллегами. Он освобожден от занимаемой должности", - сообщили в трудовой инспекции.

По данным акимата, на месте собрались 200 сотрудников завода.

"По данному факту была сформирована рабочая группа из 20 сотрудников-добровольцев. В состав группы вошли руководители цехов, представители профсоюзов, ведется работа по актуальным вопросам. В настоящее время ситуация на предприятии стабильная. Аким области держит ситуацию на личном контроле", - заключили в в трудовой инспекции областной администрации.


Источник: Tengrinews.kz
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