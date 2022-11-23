Забастовку рабочих "Казфосфата" прокомментировали в акимате

Видео забастовки рабочих завода "Казфосфат" прокомментировали в акимате, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В социальных сетях распространяются видео, на которых видно, что десятки мужчин в рабочей форме собрались на улице.
В акимате Жамбылского района Жамбылской области прокомментировали инцидент.
"По протесту рабочих завода "Казфосфат" (НДФЗ): гражданин России извинился перед рабочими и был уволен. Также формируется рабочая группа и организуется исследование на основе требований и предложений работников. Не было никаких проблем на межнациональной почве. Завод работает в штатном режиме", - говорится в сообщении районного акимата, опубликованном в Facebook.
Как позже сообщили в трудовой инспекции акимата Жамбылской области, 23 ноября примерно в 11:40 часов возникло недопонимание между работниками компании "Казфосфат". Начальник управления по цифровой трансформации ТОО "Казфосфат" позволил себе грубые высказывания в адрес коллег.
"Первый заместитель акима Жамбылской области Нуржан Календеров, заместитель акима области Канатбек Мадибек, заместитель прокурора области Нурбек Уласбекулы встретились с сотрудниками и провели разъяснительные беседы.
Начальник управления по цифровой трансформации ТОО "Казфосфат" извинился перед коллегами. Он освобожден от занимаемой должности", - сообщили в трудовой инспекции.
По данным акимата, на месте собрались 200 сотрудников завода.
"По данному факту была сформирована рабочая группа из 20 сотрудников-добровольцев. В состав группы вошли руководители цехов, представители профсоюзов, ведется работа по актуальным вопросам. В настоящее время ситуация на предприятии стабильная. Аким области держит ситуацию на личном контроле", - заключили в в трудовой инспекции областной администрации.
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