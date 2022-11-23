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Имангали Тасмагамбетов будет исполнять обязанности генсека ОДКБ

Просмотров:107 Опубликовано: Сегодня, 19:27
Имангали Тасмагамбетов будет исполнять обязанности генсека ОДКБ
Имангали Тасмагамбетов. Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Имангали Тасмагамбетов будет исполнять обязанности генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Отмечу, что Станислав Зась завершает трехлетнюю деятельность в должности генсека ОДКБ. Хочу поблагодарить его за проделанную добросовестную работу.

Поскольку с начала 2023 года в ближайшие три года обязанности генсека ОДКБ будет исполнять представитель Казахстана Имангали Нургалиевич Тасмагамбетов, думаю, будет оправданно, если уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич представит его нам, если считает целесообразным", - сказал Никол Пашинян, открывая сессию ОДКБ в Ереване.

С 1993 по 1995 год Тасмагамбетов работал помощником Президента Казахстана, с 1995 по 1997 год - заместителем премьер-министра. Также в разное время он занимал должности заместителя руководителя Администрации Президента и первого помощника Президента. В 2002 году его назначили премьер-министром, а в 2003-м - государственным секретарем. Позже он был акимом Алматы (2004-2008) и акимом столицы (2008-2014).

22 октября 2014 года Тасмагамбетов был назначен министром обороны Казахстана. 13 сентября 2016 года стал заместителем премьер-министра. C 3 февраля 2017 года работал чрезвычайным и полномочным послом в России. В декабре 2019 года Имангали Тасмагамбетов был освобожден от должности посла Казахстана в России в связи с достижением пенсионного возраста.


Источник: Tengrinews.kz
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