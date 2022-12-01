Огонь из трубы нового газохимического комплекса напугал жителей Атырау

В социальных сетях появилось видео с огнем из трубы нового газохимического комплекса, который в начале ноября 2022 года запустили в Атырауской области, сообщает Zakon.kz.Видео опубликовано в telegram-канале kozachkow.Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.""В связи с продолжающимися наладочными работами сложного оборудования, пропиленового компрессора, 30 ноября 2022 года в 14:45 был произведен кратковременный контролируемый сброс пропилена на факел. Так как направленным на факельную установку газом является пропилен чистотой 99,8% с нулевым содержанием серы и ее соединений, в результате горения образуются углекислый газ и вода", – объяснили в КРІ Inc.В компании заверили, что "негативного влияния на состояние окружающей среды не оказано"."На текущий момент сброс пропилена на факел не осуществляется".Пресс-служба КРІ Inc.8 ноября 2022 года глава государства дал старт работе интегрированного газохимического комплекса ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc."