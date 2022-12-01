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Огонь из трубы нового газохимического комплекса напугал жителей Атырау

Просмотров:217 Опубликовано: Сегодня, 14:53
Огонь из трубы нового газохимического комплекса напугал жителей Атырау
Кадр из видео
В социальных сетях появилось видео с огнем из трубы нового газохимического комплекса, который в начале ноября 2022 года запустили в Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовано в telegram-канале kozachkow.



Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc."

"В связи с продолжающимися наладочными работами сложного оборудования, пропиленового компрессора, 30 ноября 2022 года в 14:45 был произведен кратковременный контролируемый сброс пропилена на факел. Так как направленным на факельную установку газом является пропилен чистотой 99,8% с нулевым содержанием серы и ее соединений, в результате горения образуются углекислый газ и вода", – объяснили в КРІ Inc.

В компании заверили, что "негативного влияния на состояние окружающей среды не оказано".

"На текущий момент сброс пропилена на факел не осуществляется".Пресс-служба КРІ Inc.

8 ноября 2022 года глава государства дал старт работе интегрированного газохимического комплекса ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc."


Источник: zakon.kz
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