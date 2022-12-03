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Топ-10 самых востребованных профессий 2022 года назвали в Казахстане

Просмотров:137 Опубликовано: Сегодня, 15:27
Топ-10 самых востребованных профессий 2022 года назвали в Казахстане
Иллюстративное фото
На первом месте в рейтинге оказались специалисты по продажам.

Сервис hh.kz составил рейтинг профессий, которые были наиболее востребованы в Казахстане в 2022 году.

На первом месте оказались специалисты по продажам. В этой сфере с начала года разместили 100 тысяч вакансий, что составляет 38% от всех объявлений на сайте. Далее в топ-10 расположились представители следующих отраслей:

бухгалтерия, учёт и финансы;
административный персонал;
транспорт, логистика;
информационные технологии;
строительство, недвижимость;
рабочий персонал;
производство, сельское хозяйство;
маркетинг, реклама, PR;
туризм, гостиницы, рестораны.

Специалисты по продажам наиболее востребованы во всех крупных городах Казахстана. По другим профессиям есть региональные различия.

К примеру, на втором месте по востребованности в Алматы и Шымкенте оказались бухгалтеры, тогда как в Астане – административный персонал, в Караганде, Атырау и Усть-Каменогорске – строители, в Павлодаре – рабочие, а в Костанае, Актобе и Уральске – специалисты по транспорту и логистике.

На третьем месте по востребованности в Алматы, Шымкенте и Атырау – администраторы, в Астане – бухгалтеры, в Караганде – транспортники, в Усть-Каменогорске – рабочие, в Павлодаре – строители, в Костанае, Актобе, Уральске – бухгалтеры.


Источник: alau.kz
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