Топ-10 самых востребованных профессий 2022 года назвали в Казахстане

На первом месте в рейтинге оказались специалисты по продажам.
Сервис hh.kz составил рейтинг профессий, которые были наиболее востребованы в Казахстане в 2022 году.
На первом месте оказались специалисты по продажам. В этой сфере с начала года разместили 100 тысяч вакансий, что составляет 38% от всех объявлений на сайте. Далее в топ-10 расположились представители следующих отраслей:
бухгалтерия, учёт и финансы; административный персонал; транспорт, логистика; информационные технологии; строительство, недвижимость; рабочий персонал; производство, сельское хозяйство; маркетинг, реклама, PR; туризм, гостиницы, рестораны.
Специалисты по продажам наиболее востребованы во всех крупных городах Казахстана. По другим профессиям есть региональные различия.
К примеру, на втором месте по востребованности в Алматы и Шымкенте оказались бухгалтеры, тогда как в Астане – административный персонал, в Караганде, Атырау и Усть-Каменогорске – строители, в Павлодаре – рабочие, а в Костанае, Актобе и Уральске – специалисты по транспорту и логистике.
На третьем месте по востребованности в Алматы, Шымкенте и Атырау – администраторы, в Астане – бухгалтеры, в Караганде – транспортники, в Усть-Каменогорске – рабочие, в Павлодаре – строители, в Костанае, Актобе, Уральске – бухгалтеры.
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