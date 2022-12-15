Дефицит электроэнергии возник в Казахстане: в регионах ввели ограничения

В Северной, Южной и Западной зонах энергосистемы Казахстана введены ограничения на потребление электроэнергии, объявлен аварийный режим, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО КEGOC.
Как сообщается, в декабре наблюдается значительное увеличение энергопотребления в Единой электроэнергетической системе (ЕЭС) Казахстана. Так, 07 декабря был зафиксирован исторический максимум потребления за всю историю казахстанской энергосистемы - 16 459 МВт, при этом суммарная генерация электростанций страны составляла только 15 203 МВт. Дефицит покрывался за счет внеплановых перетоков из российской энергосистемы.
"Систематическая нехватка генерации для покрытия потребности в электрической энергии и мощности возникает по причине частых аварийных и внеплановых ремонтов на электрических станциях. В условиях значительных дисбалансов системный оператор в целях обеспечения надежной работы ЕЭС Казахстана вынужден объявлять режим "авария" по Северной, Южной, а также по Западной зонам казахстанской энергосистемы с вводом ограничений потребления электрической энергии крупными промышленными предприятиями", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что казахстанцы потребляют первичную энергию - отопление, электричество, топливо и другое - в два раза больше, чем в среднем по миру, и намного больше, чем в странах Европейского союза.
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