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Трагедия в Абайской области: двое школьников совершили суицид из-за буллинга, одного удалось спасти

Просмотров:584 Опубликовано: Вчера, 17:19
Трагедия в Абайской области: двое школьников совершили суицид из-за буллинга, одного удалось спасти
Фото из доступных источников
Двое школьников совершили суицид, одного из них не удалось спасти, передаёт портал Аbainewskz.

Трагедия произошла в селе Ушбиик Жарминского района области Абай, где ученики 9 класса средней школы им. Актайлак Би совершили парный суицид из-за буллинга со стороны старшеклассников. Одного из них удалось снять с петли, а 15-летнего Айкына, к сожалению, не успели спасти.

По словам одноклассников погибшего Айкына, до трагического случая, ученики 11 класса неоднократно избивали подростка, и оказывали психологическое давление. А учителя вместе с руководством школы, как отмечают сами ученики, знали о фактах буллинга, но старались это скрывать, чтобы не раздувать лишнюю шумиху.

За день до инцидента, старшеклассники избили младшеклассников. В ходе драки, девятиклассник получил серьёзные травмы, и был госпитализирован в больницу. А двое других учеников 9 класса, на следующий день, чтобы не идти в школу, совершили парное самоубийство. Благодаря подоспевшей помощи, одного из них удалось спасти и госпитализировать.

Родные погибшего Айкына говорят, что он был воспитанным ребёнком, хорошо учился, шёл на красный аттестат и золотую медаль. Родители просят огласки, чтобы виновные были наказаны по всей строгости закона.

В Жарминском отделе полиции нам подтвердили данный факт, имевший место в селе Ушбиик в середине ноября.


Источник: Аbainewskz
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