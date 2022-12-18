Спасибо СССР: инфраструктура в Казахстане держится на том, что было построено в советское время

После недавней аварии на Экибастузской ТЭЦ снова заговорили о деградации объектов жизнеобеспечения городов и других населённых пунктов Казахстана: они были введены в строй преимущественно в советский период, тогда как то, что построили за годы независимости, составляет лишь малую долю.

А если посмотреть шире, то выяснится, что и во многих других сферах, так или иначе связанных с качеством жизни населения, его социальными потребностями, доступом к благам цивилизации, мы по-прежнему пытаемся выехать на наследии, оставленном нам Казахской ССР, сообщает Петропавловск.news со ссылкой на qmonitor.kz.



Например, в последние годы резко обострился дефицит ученических мест в общеобразовательных школах, и особенно это касается крупных городов республики. Уже далеко не редкость, когда в них приходится открывать классы, обозначаемые буквами из середины алфавита («М», «Н», «О» и т.д.), к тому же в каждом из таких классов сидят намного больше учащихся, чем полагается согласно научно обоснованным нормативам, что, естественно, отрицательно сказывается на качестве обучения.



Соответствующие центральные ведомства и власти на местах элементарно проспали «бэби-бум», начавшийся после наступления 21-го века. За период с 2000-го по 2021-й, согласно данным Бюро национальной статистики, в целом по стране было введено в эксплуатацию 1688 новых школ – больших и малых (цифр за 1990-е годы найти не удалось, но все мы помним, что в те тяжёлые времена строительная отрасль, по сути, простаивала).



На первый взгляд, вроде бы приличное количество. Но это в общей сложности чуть больше 780 тысяч ученических мест, тогда как сейчас в общеобразовательных учреждениях занимаются более чем 3,6 миллиона детей. Выходит, три четверти их ходят в школы, построенные ещё в советскую эпоху? Статистические сборники, выходившие в СССР и сейчас доступные на тематических сайтах, дают следующую картину. Если в первое послевоенное десятилетие, когда главные усилия были сосредоточены на восстановлении разрушенного народного хозяйства, ежегодно в Казахстане вводили в среднем от 15 до 20 тысяч новых ученических мест, то затем произошёл резкий рост.



В 1958-м эта цифра увеличилась до 52-х тысяч, через два года – до 91 тысячи, а на протяжении двух следующих десятилетий она колебалась в пределах 100-110 тысяч. Правда, в 1980-х этот показатель несколько снизился – до 80-85 тысяч ежегодно. В целом за период с 1960-го по 1990-й, то есть за тридцать лет, в Казахской ССР было построено около пяти тысяч новых школ, в которых количество ученических мест составило 2,8 миллиона. А в последний год существования СССР, в 1991-м, среднее образование в нашей республике получали 3,1 миллиона детей.



С учётом школ, построенных до начала 1960-х, это, по сути, полностью покрывало потребности. Теперь сравните: если за два советских десятилетия (1960-1980) в Казахской ССР ежегодно появлялось в среднем около 100 тысяч новых ученических мест, то за такой же промежуток времени (2000-2021) в уже современном и независимом Казахстане этот показатель составил 37 тысяч. Или вот цифры за последние годы: 2019-й – 33,4 тысячи, 2020-й – 35,7 тысячи, 2021-й – 41,3 тысячи. То есть, сегодня мы строим в 2,5-3 раза меньше школ, чем в советское время, но как-то выходим из положения благодаря тому, что было создано при СССР.



Однако здания имеют свойство ветшать, количество учащихся растёт (сейчас оно на полмиллиона больше, чем в 1991-м), и соответственно усугубляется дефицит ученических мест. Применительно к средним специальным и высшим учебным заведениям аналогичная статистика, к сожалению, отсутствует. Но и без неё все мы прекрасно знаем, что их инфраструктура тоже имеет преимущественно советское происхождение. Это касается и учебных корпусов большинства ведущих вузов и колледжей, и их общежитий, и библиотек, и стадионов.



Например, вы можете представить, чтобы сейчас под студенческий городок отдали огромную территорию в лучшем районе Алматы? Как вы поняли, речь идёт о КазГУграде. Там за относительно короткий срок возвели около десятка учебных корпусов, 17 общежитий на 10 тысяч мест, спортивный комплекс с большим стадионом, внушительное здание ректората (второе по высоте на тот момент в городе после 25-этажной гостиницы «Казахстан»), просторный Дворец студентов общей площадью почти в полтора гектара. И это была только первая очередь строительства – ко второй не успели приступить из-за развала Союза. Лишь, начиная с 2005-го, построили ещё несколько объектов, но масштабы уже были далеко не те.



На «советском багаже» продолжают жить и многие другие вузы из числа наиболее крупных в стране и имеющих статус национальных. Да и такие «крутые», по казахстанским меркам, университеты, как КБТУ и КИМЭП, появившиеся уже в годы независимости и не наделённые подобным статусом, размещаются в зданиях, построенных более полувека назад: первый – в бывшем Доме правительства, второй – во владениях Высшей партийной школы ЦК Компартии Казахстана. Отдельная тема – студенческие общежития.



Скажем, в том же Алматы сегодня их насчитывается 95, они могут одновременно принять 30 тысяч юношей и девушек. Опять же в массе своей эти здания появились ещё тогда, когда город был столицей Казахской ССР. И даже в те времена не всем иногородним учащимся хватало мест, поэтому некоторым приходилось искать съёмные углы. А после обретения независимости количество студентов существенно увеличилось (если прежде в вузы поступали около одной трети выпускников школ, то сегодня – до 80 процентов), однако мало кому было дело до строительства новых общежитий.



В ходе недавней встречи с общественностью Алматы глава государства назвал цифру 37 тысяч – именно столько студентов, обучающихся в южной столице, нуждаются в крыше над головой. Выходит, сейчас количество «койко-мест» более чем в два раза меньше, чем требуется для обеспечения ими иногородней молодёжи, грызущей гранит науки. А теперь представьте, какой была бы ситуация, если бы в годы существования Казахской ССР здесь не построили КазГУград, комплексы общежитий «политеха», «нархоза», КазПИ, ЖенПИ, «сельхоза», «зоовета» и других вузов. Аналогично и со стадионами.



К их строительству приступили ещё в начале 1930-х, несмотря на тяготы тех лет. Именно тогда они появились в Алматы («Динамо» в 1931-м, «Локомотив» в 1936-м), Петропавловске, Семипалатинске, Шымкенте, на узловых железнодорожных станциях вроде Казалинска. С конца 1950-х в республике решили строить уже крупные сооружения – обычно рассчитанные не менее чем на 10 тысяч зрителей, с трибунами, расположенными вкруговую, травяными футбольными полями, легкоатлетическими секторами, подтрибунными помещениями для занятий спортом, осветительными прожекторами.



Они стали именоваться центральными. Первые были возведены в 1958-м в Алматы и Караганде, самых значимых на тот момент городах Казахской ССР. А затем в течение пятнадцати лет такие стадионы появились практически во всех областных центрах. Включая даже самый маленький из них – Аркалык, население которого тогда, в начале 1970-х, составляло порядка тридцати тысяч человек (правда, там решили ограничиться трибунами на пять тысяч). А в Актобе построили чисто футбольную – без беговых дорожек – арену, одну из первых такого рода в СССР.



И именно те стадионы по сей день остаются самыми главными в городах республиканского значения и в областных центрах. Исключение составляют разве что только Астана и Туркестан. Подавляющее большинство театров тоже размещаются в зданиях советской эпохи. Да, за годы независимости некоторые из них переехали в новые – скажем, в Караганде (один из трёх), в Уральске (один их двух), возможно, кое-где ещё. Плюс, разумеется, нельзя не назвать столичные, открытые относительно недавно, – «Астана-Опера» и «Астана-Балет».



Но всё же львиная доля казахстанских сценических коллективов, коих насчитывается в общей сложности больше шестидесяти, продолжают работать и принимать зрителей на тех площадках, которые появились при «совке». Например, в Алматы есть десять государственных театров. В основном они дислоцируются там же, где и в советское время, и лишь два переехали в другие помещения, но тоже построенные в бытность Казахской ССР. Пожалуй, единственный крупный объект, имеющий такое назначение и возведённый в южной столице за период с 1990-го по 2020-й, то есть за последние тридцать лет, – это здание Театра традиционного искусства «Алатау».



Правда, на самом деле это не столько театр в привычном понимании слова, сколько киноконцертный комплекс, главная задача которого – популяризация национальной культуры. Это в больших городах. А что в глубинке, где людям тоже нужно как-то проводить досуг? Если верить данным официальной советской статистики, в 1988-м в Казахской ССР работали 9,6 тысячи домов культуры и клубов, в том числе 8,5 тысячи сельских. А в 2021-м их (теперь они называются культурно-досуговыми центрами) в целом по республике осталось в три раза меньше – 3,1 тысячи.



Количество зрительских мест в них за эти же годы сократилось с 1,2 миллиона до 524-х тысяч, или более чем вдвое. Все мы помним, как в 1990-х и даже позже из-за безденежья закрывались, ветшали, а кое-где буквально растаскивались на стройматериалы здания сельских клубов. Позже, когда в стране появились деньги, начали что-то восстанавливать, строить, но явно недостаточно. И примеры такого рода можно приводить долго…

