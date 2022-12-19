Перевести бесплатно рекламный слоган на казахский обещают предпринимателям

Казахстанским предпринимателям обещают составлять рекламные слоганы на казахском языке бесплатно, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Специалисты Министерства культуры и спорта РК предлагают помощь в переводе текстов для рекламы на государственный язык для предпринимателей на бесплатной основе.



"На сайтах "Emle.kz", "Tilalemi.kz" есть разделы "Помощь специалиста", куда можно отравить требуемый для перевода текст. Нужно зарегистрироваться и отправить. Специалисты переведут или же проверят текст на орфографию. Такую помощь мы можем предоставить, это предусмотрено", - сказал директор РГКП "Республиканского координационно-методического центра языков им. Шаяхметова" Комитета по развитию языков и общественно-политической работе МКС Ербол Тлешов.



Советник директора вышеуказанного центра Оразкуль Асангазы заявила, что методисты готовы составлять рекламные слоганы для товаров. По ее мнению, некачественный перевод рекламных текстов отрицательно сказывается на развитии казахского языка.



"Мы должны забыть, что такое перевод. Наш центр в будущем, если к нам обратиться предприниматель с просьбой составить рекламный текст на казахском языке, готов это сделать. Если предприниматель напишет на наш сайт, что ему нужен рекламный слоган по определенному товару, мы составим ему рекламный текст на казахском бесплатно. Главное, чтобы отправитель описал продаваемый товар, характеристику дал, мы сразу на казахском сделаем", - добавила Оразкуль Асангазы.