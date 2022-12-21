Казахстан не заявлял о намерении переправить нефть в Германию

АСТАНА, 21 дек – Sputnik. Германия не указывала в заявке, что бронирует транзитные мощности нефтепровода "Дружба" под казахстанскую нефть и не подтверждала законтрактованные у Казахстана объемы, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин.



Ранее власти Германии заявили, что они контрактуют объемы "Дружбы" под казахстанскую нефть, а российскую, в свою очередь, покупать в следующем году не будут.



"Немецкая сторона просто отправила заявку, но не говорила, что это под казахскую нефть. Но так как поляки тоже отправили заявки и подтвердили, что у них есть законтрактованные объемы нефти на будущий год - и от "Роснефти", и от "Татнефти" (а то, что законтрактовано, они будут обязаны покупать, как они говорят, если не будет запрета со стороны ЕС), то, соответственно, мы сделали такой же вывод относительно и немцев", - сказал Демин.



Демин подчеркнул, что возможность транзита казахстанской нефти по "Дружбе" в ФРГ зависит, в первую очередь, от решения правительства РФ, а также от готовности самих казахстанских производителей осуществлять поставки в Германию.



"У Казахстана по нефтепроводу Атырау - Самара идет нефть по "Дружбе" на Усть-Лугу. Далее отгружается танкерами. Но эта нефть, по их словам, у них на будущий год законтрактована, и они разворачивать ее в сторону Германии не планировали, как мы поняли", - рассказал Демин.



Глава Минэнерго Болат Акчулаков ранее отмечал, что Казахстан не располагает сейчас свободными объемами нефти для увеличения транзитных поставок по нефтепроводу "Дружба" и загружает систему КТК. На 2022 год планы Казахстана по транзиту нефти через "Дружбу" были до 10 млн тонн.



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