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Российский «Мир» снова подключится к казахстанским банкам: санкции близко?

Просмотров:653 Опубликовано: Сегодня, 08:28
Российский «Мир» снова подключится к казахстанским банкам: санкции близко?
Фотоколлаж Azattyq Rýhy
В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка недавно разрешили казахстанским банкам работать с российской платежной системой «Мир». Ее, напомним, создали в условиях «финансовой изоляции» в качестве собственной альтернативы Visa и Mastercard. Все бы ничего, если бы система не потерпела крах после угроз санкций от США. Опасаясь последствий, от нее отказались многие страны – Турция, Кыргызстан, Узбекистан, Вьетнам, Таджикистан. На какое-то время сотрудничество с «Миром» прекратил и Казахстан, однако спустя некоторое время он снова вернулся. Чревато ли это санкциями для нас, почему внезапно власти дали «добро» и стоит ли нашим банкам работать с этой платежной системой, вместе с экспертами разбирался корреспондент Azattyq Rýhy.

Разрешение на работу с «Миром» в Агентстве объяснили помощью приезжим россиянам, мол, чтобы у сбежавших от мобилизации была возможность совершать операции.

«Здесь в основном упор на то, что очень большое количество россиян въехало в Казахстан, которые уехали от мобилизации. Это те люди, которые внутренне не согласны с политикой, проводимой нашего северного соседа. Естественно, с точки зрения мягкой силы американцы посчитали, что нужно их поддержать, потому что у них там семьи остались, родители, родственники, чтобы они могли получать эти финансы», - говорит экономист Магбат Спанов.

«Если есть такая платежная система и с ней легально можно работать, то с ней придется работать, потому что у нас несколько десятков тысяч россиян и у каждого по 1-2 млн рублей на счету, и они не могут работать с местными карточками. Я думаю, что это разрешение работы «Мира» в Казахстане и для тех россиян, которые будут в дальнейшем переезжать в Казахстан, и для тех россиян, которые будут приезжать к нам на шоп-туризм, чтобы покупать то, что сейчас у них недоступно», - считает финансист Расул Рысмамбетов.

США, конечно, пытались «отрезать» экономику Казахстана от России, но для нас это будет весьма болезненно, учитывая общую границу и большой объем торговли между странами. Поэтому американский Минфин разрешил нашим банкам обслуживать карты «Мир», но оставил за собой право на «особый контроль» за операциями.

«Американское ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы «Мир» частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан, для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность», - говорится в сообщении ведомства.

Казахстанские банки в итоге вправе принимать платежи и переводы по российским картам, а также выдавать наличные через банкоматы.

Что касается санкций, то тут никаких угроз нет, убеждены эксперты. Вопрос как-никак согласован с Минфином США. Тут следует отдать должное нашим переговорщикам – скорее всего, они привели американцам такие доводы, которые в итоге возымели действие. Но все же слишком расслабляться не стоит – ведь штаты оставили за собой право на «особый контроль».

«Американская финансовая система очень четко отслеживают эти вещи, и я думаю, что мы будем предоставлять списки, кто будет получать эти деньги. Все будет отслеживаться и смотреться. И по мере этого, возможно, будут приниматься какие-то дополнительные решения и возможные ограничения. Я не думаю, что это утверждено надолго и навсегда. Как видите, введены санкции по предельному потолку на нефть и через каждые несколько месяцев потолок пересматривается. Так и тут – спустя какое-то время вопрос будет пересматриваться в ту или иную сторону», - подчеркнул Магбат Спанов.

Санкции нынче становятся более точечными, говорит Расул Рысмамбетов. То, что эмигрантов-россиян, по сути, освободили от санкций, говорит о том, что в США и Европе постоянно работают над оптимизацией санкций, чтобы они касались именно тех, кто этого заслуживает по их мнению. Если изначально под запреты и ограничения попадали все подряд, то сейчас к этому относятся более продуманно, налагая санкции так, чтобы европейским странам и штатам это было выгодно. 

«Казахстану санкции не будут грозить, потому что американцы говорят, что частные лица могут пользоваться картами «Мир» без вопросов за пределами Российской Федерации, и санкций на нас не будет. Я считаю, что это хороший процесс и даже снимается нагрузка на наши банки. Поэтому для нас никаких последствий нет, потому что у нас есть бумага, доказывающая, что это не в обход санкций», - отметил Расул Рысмамбетов.

Негативные последствия сведены едва ли не к нулю, считают эксперты. В этом разрешении они, напротив, видят лишь плюсы – если это приносит доход нашему бюджету и государству, почему бы не работать с этой платежной системой? С точки зрения нашей многовекторности, страна должна работать со всеми, вынесли вердикт специалисты.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 8 )

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mahabbat1985 (Посетители) Сегодня, 11:32
Просто откройте глаза, как живут страны которые в ладах дружат с США, такие страны как ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Сауд.Аравия, Катар и прочие страны население их живёт как в раю и на те которые хотят что то доказать, такие как богатые недрами существующие страны Венесуэла, Сирия, Иран, Ирак и такие подобные, это одним словом ИЗГОИ. Заметьте и эти демократические страны со своим мощным военным бюджетом никак не пытается, отобрать у них их земли и богатства
 
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master_kz (Посетители) Сегодня, 10:44
Цитата: Ohotnik
Минфин США дает разрешение еще и контролирует работу нашего Нацанка.

Ну правильно, нацбанки и прочие центробанки по сути НЕ являются государственными учреждениями по миру. Все по "закону" и никакого мошенничества uhmylka

Цитата: strana.kz
МЫ точно независимая страна?

Нац банк точно независим.-)
 
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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 10:17
МЫ точно независимая страна? lol
 
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 Ohotnik (Посетители) Сегодня, 09:56
Иран, Куба, Северная Корея живут с санкциями десятки лет. Выживет и Россия. А вот нам должно быть стыдно, заявляем о независимости, а по сути под управлением Штатов. Минфин США дает разрешение еще и контролирует работу нашего Нацанка.
 
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 Вован (Посетители) Сегодня, 09:45
Поэтому американский Минфин разрешил нашим банкам............. hammer ,а извините за "подробности " сходить в уборную тоже нужно разрешения от хозяина.
 
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  • Adai11
 jokerok (Посетители) Сегодня, 09:39
американский Минфин разрешил нашим банкам обслуживать карты «Мир», но оставил за собой право на «особый контроль» за операциями

Разрешили! umnik
У нас правительство точно в Астане?

В статье 12 раз упоминаются США

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 08:51
очередное доказательство того, что США строят из себя международный трибунал и высшую инстанцию во всех вопросах.
Quod licet Jovi non licet bovi

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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saktau (Посетители) Сегодня, 08:40
Ну если это согласованно с западными партнерами. Почему бы и нет? ***********
 
 

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