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Писатель Млечин: Назарбаев после январских событий планировал вернуться президентом

Просмотров:138 Опубликовано: Сегодня, 14:39
Писатель Млечин: Назарбаев после январских событий планировал вернуться президентом
ФОТО: © Depositphotos/LyazaTretyakova
А Токаеву в те дни предложили $25 млн и спецсамолет для вылета из Казахстана

Российский журналист и писатель Леонид Млечин в Москве презентовал книгу о президенте Токаеве и январских событиях. Называется она «Трагический январь. Президент Токаев и извлечение уроков». По словам писателя, Токаеву в те дни предложили $25 млн и спецсамолет, чтобы покинуть Казахстан, передает arbat.media.

Политолог Ербол Едилов опубликовал выдержку из книги, в которой говорится, что организаторы январских событий хотели выгнать президента из страны. Они ожидали, что Токаев испугается за собственное здоровье и спешно покинет республику.

Он рассказывал мне, что в решающий момент ему сказали: ситуация настолько опасная, что сейчас главное — спасти вашу жизнь. Спецсамолет заправлен, личная охрана с вами... В самолёте находится груз - 25 млн долларов США, так сказать, на ближайшие расходы. Куда хотите лететь? Не сомневались, что президент улетит, - говорится в книге.

Более того, Млечин утверждает, что до января 2022 года важные распоряжения Токаева тихо саботировались, а чиновники, выходя из его кабинета, советовались с Назарбаевым. Писатель отметил, что президент удивился тому, что за его ближайшими родственниками ведется слежка. Так на него собирался компромат, уверен Млечин.

Президент рассказывал мне, как один очень близкий ему человек заметил: вы стали президентом 19 марта. А 20-го вы уже превратились в главного врага семьи Елбасы. И, возможно, его самого. Такова диалектика власти, - приводится выдержка из книги.

Там также упоминается план, по которому в результате январских событий Назарбаев должен был вернуться на президентский пост на три года. В таком случае Карим Масимов должен был стать премьер-министром с неограниченными полномочиями.

Председатель Конституционного совета Кайрат Мами опубликовал статью, смысл которой: институт Елбасы есть высший орган власти в стране. Заговорили об иранской модели государственной власти в Казахстане — аятолла над президентом. Возникла идея введения монархии на основе опыта Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Саудовской Аравии, - говорится в тексте.

Напомним, что по данным Генпрокуратуры, всего правоохранительными органами зарегистрировано более пяти тысяч уголовных дел, возбужденных за преступления, совершенные в период январских событий. В суд направлено 673 дела в отношении 1 350 лиц, из них осуждено 1113 человека. На стадии следствия находится 127 уголовных дел в отношении 315 лиц.


Источник: forbes.kz
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