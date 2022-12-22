В Жамбылской области сгнили продукты на миллионы тенге

Владельцы магазинов винят в этом СПК.



В Жамбылской области социально значимые продукты стоимостью в несколько миллионов тенге превратились в мусор. Руководители сети социальных магазинов пожаловались на опустевшие прилавки. По их словам, продовольствие сгнило по вине СПК, и теперь дефицит товара приведёт к повышению цен, сообщает "31 канал".



Сеть социальных магазинов открылась два года назад. Планировалось, что магазины будут финансироваться за счёт СПК и реализовывать продукты по низким ценам.



"Пусть теперь аким области будет вместе с народом. Пусть обратит внимание на положение людей. Пусть приедет, посмотрит. Просто сидеть в кабинете – это ничего не даст. Только название, что социальные магазины. Когда их только открыли, было хорошо", – говорит житель Тараза Муратбай Шукиралиев.



Сегодня прилавки магазинов пустуют.



"Больше десяти дней прошло, как очень мало товара привозят, не хватает жителям. Сейчас привозят очень мало, всё раскупают. Покупатели говорят, что не успели купить молоко, картошку, лук, морковь. Зачем тогда магазин называют "социальным"? Здесь же нет социальных товаров. Их не хватает", – говорит продавщица Гульжан Нурымбетова.



В сети магазинов показали овощи, которые собрали осенью. Из-за того, что холодильник вышел из строя, они попросту сгнили: лук, морковь, картошку, капусту пришлось просто выкинуть. В этом предприниматели винят СПК. По их словам, представители СПК поручили сложить весь товар в холодильник, чтобы показать свою работу главе правительства, посещавшему их с рабочей поездкой. Однако что-то пошло не так, и овощи сгнили прямо в холодильнике.



"Во время визита главы правительства в целях ознакомления с проделанной работой попросили нас (убрать овощи в холодильник. – Авт.). У СПК "Тараз" есть хранилища. Там хранились овощи, которые мы приобрели. Отвезли туда, чтобы держать в камерах. Но из-за халатности СПК "Тараз", из-за того, что они не проконтролировали и не выстроили правильный температурный режим в холодильнике, товар на миллионы тенге просто сгнил", – заявил исполнительный директор сети социальных магазинов Рахат Ашимов.



Руководство СПК с этими заявлениями не согласно.



"К овощам в хранилище, о котором говорит предприниматель, СПК и акимат не имеют никакого отношения. Этот пункт выдачи овощей касается только двух бизнесменов. А то, что он сказал, что мы якобы отвезли по поручению акима, это недостоверная информация", – прокомментировал председатель АО "НК СПК "Тараз" Даулет Абилькайыров.



Сейчас в сети социальных магазинов не хватает продовольственных товаров. Директор сети сообщил, что в этом году СПК отказалась предоставить ей кредит. Из-за конфликта между двумя сторонами в конечном счёте страдают жители города.