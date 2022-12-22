Toyota не выдержит конкуренции на нашем рынке - замглавы МИД

В Министерстве иностранных дел прокомментировали вопрос об открытии производства автомобилей Toyota, Kia, Hyundai и JAC, передает Tengrinews.kz.
"Toyota однажды в Казахстане пыталась производить автомобили, рынок не воспринял ту стоимость, по которым эти автомобили производились. Сейчас, тем более с учетом развития других марок автомобилей в Казахстане - Kia, Hyundai, китайский автопром очень активен, я не думаю, что Toyota сможет быть конкурентна в Казахстане", - сказал заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров на брифинге СЦК.
По его словам, себестоимость производства автомобилей Toyota в Казахстане гораздо выше, чем в других странах.
"Она просто не выдержит конкуренции для нашего рынка. (...) Они подобные заводы имели в России, и до сих пор все поставки Toyota производятся из российских автопромов. Пока Toyota не приостановила полностью свое производство в России, есть еще на складах, поэтому поставки идут оттуда", - сказал Айдаров.
Замминистра иностранных дел Казахстана считает, что вести переговоры с Toyota о производстве в Казахстане не имеет смысла.
"У нас уже достаточно хорошие переговоры с Kia, Hyundai, JAC и прочими. Объем, достаточный для нашего рынка, у нас уже есть. Не всегда приход бренда является для нас приоритетом или же является для нас выгодным", - заключил он.
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