В Wildberries потребовали освобождения от налогов на 30 лет в Казахстане - МИД

В Министерстве иностранных дел Казахстана рассказали, что известный маркетплейс Wildberries требовал освобождения от налогов на 30 лет, передает Tengrinews.kz.



"Компания Wildberries - мы несколько лет с ними переговоры ведем на различных уровнях. Они высказывают различные мнения, но я вам скажу, на первых же переговорах Wildberries потребовал освобождения от налогов на 30 лет, а также помощь в строительстве ему складов. Естественно, мы не пошли на такие условия", - сказал заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров на брифинге СЦК.



Он сообщил, что казахстанская сторона выразила позицию о равных условиях для всего бизнеса в стране.



"Почему мы для иностранной компании будем строить бесплатные склады и освобождать (от налогов- Прим.) на 30 лет торговлю, просто торговлю и складирование, а другие наши, отечественные компании не будем? Поэтому заходите на общий рынок. Поэтому Wildberries без крупных складов с мелкими складами работает", - добавил Айдаров.