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В Wildberries потребовали освобождения от налогов на 30 лет в Казахстане - МИД

Просмотров:355 Опубликовано: Сегодня, 16:07
В Wildberries потребовали освобождения от налогов на 30 лет в Казахстане - МИД
Фото ©РИА Новости
В Министерстве иностранных дел Казахстана рассказали, что известный маркетплейс Wildberries требовал освобождения от налогов на 30 лет, передает Tengrinews.kz.

"Компания Wildberries - мы несколько лет с ними переговоры ведем на различных уровнях. Они высказывают различные мнения, но я вам скажу, на первых же переговорах Wildberries потребовал освобождения от налогов на 30 лет, а также помощь в строительстве ему складов. Естественно, мы не пошли на такие условия", - сказал заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров на брифинге СЦК.

Он сообщил, что казахстанская сторона выразила позицию о равных условиях для всего бизнеса в стране.

"Почему мы для иностранной компании будем строить бесплатные склады и освобождать (от налогов- Прим.) на 30 лет торговлю, просто торговлю и складирование, а другие наши, отечественные компании не будем? Поэтому заходите на общий рынок. Поэтому Wildberries без крупных складов с мелкими складами работает", - добавил Айдаров.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Apmaxa (Посетители) Сегодня, 17:58
а у них там ничего не лопнет?
 
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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 17:08
ого сразу с козырей пошли )
 
 

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