Полтора часа матерившего подчиненных акима не накажут

В Западно-Казахстанской области прекратили дисциплинарное дело в отношении акима района Байтерек Марата Токжанова, который весной 2022 года больше часа материл подчиненных, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Уральскую неделю".По информации Агентства по делам госслужбы, дисциплинарное дело прекращено из-за того, что истек срок наложения дисциплинарного взыскания.В ходе служебного расследования сотрудники Агентства выяснили точную дату, когда Токжанов крыл матом своих подчиненных. Оказалось, что совещание состоялось 3 апреля 2022 года."23 ноября 2022 года в Instagram, Tiktok и YouTube на странице редакции "Уральская неделя" была опубликована статья "Полтора часа сплошного мата: аким района ЗКО нецензурно бранил подчиненных". В соответствии с приказом председателя Агентства по делам государственной службы проведено служебное расследование.По итогам рассмотрения материалов служебного расследования комиссией по этике уполномоченного органа установлен факт нарушения норм Этического кодекса государственных служащих со стороны акима района Байтерек М.Л. Тогжанова. Вместе с тем, в связи с истечением сроков наложения дисциплинарного взыскания на государственных служащих, дисциплинарное дело в отношении Токжанова прекращено", - сообщили в департаменте Агентства РК по делам государственной службы по ЗКО.В ведомстве объяснили, что, согласно статье 45 закона "О государственной службе в РК", дисциплинарное взыскание налагается не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и не может быть наложено позднее шести месяцев со дня совершения проступка."С учетом периодов временной нетрудоспособности Токжанова М.Л. и его нахождения в трудовом отпуске, при обнаружении проступка истекли сроки давности привлечения к дисциплинарной ответственности", - пояснили в департаменте.Издание отмечает, что мнения читателей по поводу поступка акима разделились. Некоторые пользователи усомнились, стоит ли наказывать акима за мат на совещании, где он требует от подчиненных взять в руки лопаты, одеть резиновые сапоги и спасать поселок от паводка. Немало читателей встали на защиту акима и утверждали, что "с некоторыми подчиненными надо так разговаривать, по-другому они не понимают".