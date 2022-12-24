Эвакуировали жильцов дома: мужчину с гранатой задержали в Павлодаре

Житель Павлодара угрожал взорвать гранату в квартире 5-этажного жилого дома. 47-летнего мужчину обезвредили полицейские, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По информации правоохранителей, в 11.30 в полицию поступил вызов о семейном скандале. В квартире дебоширил пьяный мужчина. Он кричал, что взорвет гранату", - сообщили в Telegram-канале "Новости МВД РК".
Прибывшие на место сотрудники вели переговоры с буянившим мужчиной. Улучив момент, один из полицейских выхватил гранату из руки мужчины, после чего тот был обездвижен и обезврежен.
"Были оповещены все спецслужбы. Из дома эвакуировали жильцов. Сейчас саперы проверяют предмет, похожий на взрывное устройство", - отметили в ведомстве. Как уточнили в пресс-службе ДП Павлодарской области, из 5-этажного дома эвакуировали 23 человека.
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