Казахстан не присоединится к санкциям против России – МИД

АСТАНА, 25 дек – Sputnik. Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что республика не присоединится к санкциям против России.



"Мы не присоединяемся к санкциям против России, однако в то же время придерживаемся принципа, согласно которому экономика республики не будет использована различными предприятиями для обхода ограничительных мер", - заявил Тлеуберди в интервью японскому телеканалу NHK.



Он напомнил, что "Россию и Казахстан связывают тесные экономические отношения, в связи с чем антироссийские санкции оказывают негативное влияние и на казахстанскую экономику".



Он напомнил, что Казахстан поддерживает дружественные отношения как с Москвой, так и с Киевом.



"Россия и Украина — это исторически дружественные для Казахстана государства. Президент Токаев регулярно контактирует с лидерами обеих стран, призывая их сесть за стол переговоров, чтобы найти мирное и дипломатическое решение нынешнего конфликта", — отметил министр.