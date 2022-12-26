Вайнера Мейржана Туребаева выпустили из СИЗО

Известного вайнера и блогера Мейржана Туребаева выпустили из СИЗО и поместили под домашний арест. Такое постановление вынес судья по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Судья удовлетворила ходатайство адвоката Мейржана Туребаева, изменив меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.



Что касается другого популярного вайнера Мейирхана Шерниязова, то он продолжит находиться в СИЗО во время главного судебного разбирательства.



Напомним, известные вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов были арестованы в апреле этого года. Они признаны подозреваемыми. Помимо них, фигурантом дела является третий вайнер - Азимжан Саидбаев.



Ранее сообщалось, что в рамках данного уголовного дела наложен арест на 41 объект недвижимого имущества, три автомашины, девять банковских счетов и разные доли в уставном капитале в 16 компаниях.