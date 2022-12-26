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Вайнера Мейржана Туребаева выпустили из СИЗО

Просмотров:279 Опубликовано: Сегодня, 17:27
Вайнера Мейржана Туребаева выпустили из СИЗО
Фото:instagram.com/meirzhach_tv
Известного вайнера и блогера Мейржана Туребаева выпустили из СИЗО и поместили под домашний арест. Такое постановление вынес судья по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Судья удовлетворила ходатайство адвоката Мейржана Туребаева, изменив меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Что касается другого популярного вайнера Мейирхана Шерниязова, то он продолжит находиться в СИЗО во время главного судебного разбирательства.

Напомним, известные вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов были арестованы в апреле этого года. Они признаны подозреваемыми. Помимо них, фигурантом дела является третий вайнер - Азимжан Саидбаев.

Ранее сообщалось, что в рамках данного уголовного дела наложен арест на 41 объект недвижимого имущества, три автомашины, девять банковских счетов и разные доли в уставном капитале в 16 компаниях.


Источник: tengrinews.kz
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