Водитель Lexus устроил погоню с полицейскими в Таразе

Погоня за пьяным нарушителем ПДД попала на видео в Таразе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Патрульные полицейские в ночное время обратили внимание на нарушивший правила дорожного движения автомобиль Lexus LX 570. Правоохранители попросили водителя остановиться, но мужчина проигнорировал требование стражей порядка и продолжил движение на большой скорости в сторону Алматы.
Во время погони у Lexus лопнуло переднее колесо, автомобиль остановился, водителя задержали.
По заключению медицинской экспертизы, нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени и употребил каннабиноиды.
Нарушителя привлекли к административной ответственности за "нарушение правил маневрирования", "нарушение законодательства об обязательном страховании", "нарушение правил эксплуатации транспортных средств", "невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел", "управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и токсикоманического опьянения".
По решению суда он арестован на 15 суток и лишен прав на семь лет. Автомобиль водворили на штрафстоянку.
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