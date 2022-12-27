Названы города с наибольшим износом канализации

Премьер-министр Алихан Смаилов назвал города с наибольшим износом канализации, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Премьер напомнил, что на расширенном заседании правительства Президент подверг справедливой критике проводимую работу по строительству и модернизации канализационно-очистных сооружений, в частности, из-за затягивания процессов планирования и финансирования.



"Сегодня степень изношенности канализационно-очистных сооружений по стране составляет более 60 процентов. В некоторых городах и вовсе превышает 90 процентов. Это, например, Кокшетау, Семей, Кунаев, Аркалык и другие", - отметил он.



Также он подчеркнул, что в крупных городах канализационные сооружения были построены еще в 50-70-х годах прошлого столетия.



"Вопросы строительства и модернизации канализационно-очистных сооружений имеют важное значение. Причем не только для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения, но и в части влияния на экологию. Необходимо реализацию каждого проекта держать на строгом контроле", - подчеркнул он.



Премьер-министр отметил необходимость в месячный срок утвердить графики реализации каждого проекта и ежеквартально информировать правительство о ходе их исполнения, обеспечить оперативную разработку и утверждение всей необходимой технической документации и внести предложения по дальнейшей переработке отходов очистных сооружений.