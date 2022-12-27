Граждане Украины организовали нарколабораторию близ Алматы

Крупную нарколабораторию ликвидировали полицейские Алматинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.
22 декабря от егерей Карачингильского охотхозяйства поступило сообщение о том, что на окраине села Балтабай Енбекшиказахского района были проверены двое подозрительных граждан Украины.
Прибывшими на место сотрудниками полиции в ходе проведения следственных действий недалеко от места проверки автотранспорта 43-летнего и 28-летнего иностранцев был обнаружен пакет черного цвета, внутри которого находились прозрачные полиэтиленовые пакеты с веществом белого цвета и порошкообразного вида.
"Далее сотрудниками УПН ДП Алматинской области в ходе оперативных мероприятий были установлены два адреса возможных нарколабораторий. Во время проведения санкционированного обыска на местах были задержаны еще 6 граждан Республики Украина. Вместе с тем изъято лабораторное оборудование, стеклянные чаши и металлические листы с кристаллическими веществами, химические вещества", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.
Во время обыска изъято около 30 килограммов наркотического вещества "скорость".
Досудебное расследование по данному факту проводит Управление полиции Енбекшиказахского района. Уголовное дело зарегистрировано по статье 297, части 3 УК РК. Подозреваемые взяты под стражу.
Отметим, что задержанные во время признательных показаний сообщили о подготовке открытия третей лаборатории по производству подобных запрещенных веществ.