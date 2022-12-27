Граждане Украины организовали нарколабораторию близ Алматы

Крупную нарколабораторию ликвидировали полицейские Алматинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.22 декабря от егерей Карачингильского охотхозяйства поступило сообщение о том, что на окраине села Балтабай Енбекшиказахского района были проверены двое подозрительных граждан Украины.Прибывшими на место сотрудниками полиции в ходе проведения следственных действий недалеко от места проверки автотранспорта 43-летнего и 28-летнего иностранцев был обнаружен пакет черного цвета, внутри которого находились прозрачные полиэтиленовые пакеты с веществом белого цвета и порошкообразного вида."Далее сотрудниками УПН ДП Алматинской области в ходе оперативных мероприятий были установлены два адреса возможных нарколабораторий. Во время проведения санкционированного обыска на местах были задержаны еще 6 граждан Республики Украина. Вместе с тем изъято лабораторное оборудование, стеклянные чаши и металлические листы с кристаллическими веществами, химические вещества", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.Во время обыска изъято около 30 килограммов наркотического вещества "скорость".Досудебное расследование по данному факту проводит Управление полиции Енбекшиказахского района. Уголовное дело зарегистрировано по статье 297, части 3 УК РК. Подозреваемые взяты под стражу.Отметим, что задержанные во время признательных показаний сообщили о подготовке открытия третей лаборатории по производству подобных запрещенных веществ.