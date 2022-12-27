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Опрос: январские события стали наиболее значимыми для большинства казахстанцев в 2022 году

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:09
Опрос: январские события стали наиболее значимыми для большинства казахстанцев в 2022 году
Графика Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE
С 8 по 18 декабря 2022 года Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE провело опрос граждан на тему «Наиболее значимые события 2022 года».

Данные опроса показали, что для 54% казахстанцев в 2022 году наиболее значимыми стали трагические январские события.

41% граждан отметили беспрецедентное повышение цен на продукты питания. Для 40% респондентов наиболее существенным потрясением стала война в Украине. Примерно столько же граждан (39%) отметили общественную важность внеочередных выборов президента Казахстана. В этом вопросе респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Далее в рейтинге знаковых событий:

Спад пандемии коронавируса и возвращение к привычной жизни – 18%;
Переименование Нур-Султана в Астану – 17%;
Чемпионат мира по футболу в Катаре – 14%;
Евровидение в Италии – 4%;
Зимняя олимпиада в Пекине – 4%.

Одним из наиболее важных индикаторов являются общественные ожидания наступающего года. Респондентов спросили каких изменений они больше всего ждут в 2023 году.

В данном вопросе участники также могли отметить несколько вариантов. Показательно, что согласно результатам исследования DEMOSCOPE, большинство казахстанцев надеются на спад экономического и геополитического кризиса. Так как в первую очередь граждане отметили комплекс экономических потребностей.

60% рассчитывают на снижение цен на товары первой необходимости. Более трети участников опроса (34%) считают необходимым увеличить меры социального обеспечения уязвимых граждан. Вместе с тем 38% респондентов надеются на укрепление национальной валюты тенге.

Характерно, что данные этого вопроса коррелируются с предыдущим. Так, второе место в списке ожиданий заняли пожелания мира и стабильности. Порядка половины опрошенных (47%) ждут в наступающем году окончания войны в Украине.

Далее казахстанцы отметили необходимые на их взгляд социальные изменения:

Реформа подготовки кадров для медицины и образования – 27%;
Введение выборности акимов всех уровней – 24%;
Разработка эффективной системы обучения казахскому языку – 22%;
Создание реальной политической оппозиции (новых партий) – 9%.

В продолжении темы ожиданий, интересно отметить, что подавляющее большинство казахстанцев (64%) считают, что 2023 год будет лучше, чем 2022. Оппонируют им 21% убежденных, что новый год будет сложнее. А 15% верят, что наступающий год будет такой же как текущий.

Еще одним важным индикатором оценки уходящего года стало социально-экономическое самочувствие граждан.

Порядка половины респондентов (45%) заявили, что качество их жизни в 2022 году осталось на прежнем уровне.

При этом суммарно треть казахстанцев отметили снижение качества их жизни в сравнении с прошлым годом. Исследование показало, что 25% граждан стали жить хуже, а 6% значительно хуже, чем в прошлом году.

Тогда как четверть опрошенных удовлетворены своим уровнем жизни: 18% заявили, что в текущем году качество жизни стало лучше и у 6% стало значительно лучше.

Также для сравнительной оценки с прошлым годом, участников попросили выбрать выражение, с которым они согласны больше. Для 45% граждан 2022 год был сложнее предыдущего. Треть респондентов считают, что 2022 год был такой же как предыдущий. И лишь 22% считают, что этот год был лучше предыдущего.

Результаты исследования Бюро DEMOSCOPE демонстрируют весьма сильное потрясение казахстанского общества от январских событий, войны в Украине и последовавшего экономического кризиса и инфляции. Очевидно, что граждане не были готовы к таким происшествиям. Однако, большинство граждан сохраняют позитивный настрой и верят в лучшее.


Источник: DEMOSCOPE
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